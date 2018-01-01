 Япония упростила визовые требования для украинцев

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сообщили в посольстве.

С началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление контактов.

Обсуждение новых особенностей визового режима между Японией и Украиной прошло 9 ноября в Киеве в рамках визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Украину.

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Ранее сообщалось, что 31 декабря официально заработал безвиз между Украиной и ОАЭ.