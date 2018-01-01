 Япония упростила визовые требования для украинцев

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сообщили в посольстве.
С началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление контактов.
Обсуждение новых особенностей визового режима между Японией и Украиной прошло 9 ноября в Киеве в рамках визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Украину.
Ранее сообщалось, что 31 декабря официально заработал безвиз между Украиной и ОАЭ.
ПекинаТокио...
Дополнительные разъяснения разницы нужны?
Под порядочного человека.
01.01.2018 13:04
Ты стал судить и определять порядочность? От тебя лишь угрозы и оскорбления всем. Это точно не порядочность.
Тебе разницу между торможением и остановкой объяснить?
Самолетами Коломойского лететь в Японию? Вы в курсе, во что выльется такая поездочка? А других авиакомпаний сюда не пускают. Так что Порошенко с таким же успехом мог гордо рапортовать о том, что марсиане облегчили условия выдачи украинцам виз. Пэрэмога!
да, корытами коломойского лететь будет в среднем на 10т. грн дороже, но никто и не заставляет вас спонсировать мау. можно полететь c lot или klm.
І будуть у мене - япончинята.