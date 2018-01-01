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 Общество, За рубежом
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Все про:виза (1034) Япония (913) визовый режим (408)

 Япония упростила визовые требования для украинцев

Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сообщили в посольстве.

С началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление контактов.

Обсуждение новых особенностей визового режима между Японией и Украиной прошло 9 ноября в Киеве в рамках визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Украину. 

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Ранее сообщалось, что 31 декабря официально заработал безвиз между Украиной и ОАЭ.

Источник: https://censor.net.ua/n3042500
 
 
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Это не зрада но виноват действительно Барыга . Он сука довел людей до такой нищеты(при это сам падла богатея) што в ту же Японию кроме олигархов и тех кто возле шоколадного корыта туда не в состоянии протой люд поехать - макс это в Польшу на заработки
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Изменилось отношение Японии к Украине, если они рассматривают деловые, культурные и научные цели, и это необходимо понять.
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нахрена нам твоя Япония всралась?У людей в селе нет денег до областного центра доехать
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Извини, но до научных целей тебе как до Пекина Токио...
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и какие цели могут быть в Японии у Украины,премьер министр которой умеет торговать трусами на базаре,а президент делает конфеты и прячет налоги в оффшорах,может у порохобота ничего не умеющего делать есть великая научная цель в Японии?например проституция Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 1505
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Есть научные и культурные связи с Японией. Узнаете больше об этом.
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Для "простого люда" многих стран поехать в Японию было дорого всегда. Но тому, кому нужно ездят туда. Даже есть студенты, которые там обучаются.
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Шось я упустив Алі, коли саме ти став порохоботом... Ще півроки тому був нормальним...
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И в чём порядочность человека? В подпевании сиюминутным желаниям толпы?
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Для тебя народ - толпа. Которого подавляющее большинство. Даже на Цензоре.
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Средь ты как всегда. Известно, что у меня кумиров нет. А если вы за Саакашвили сейчас, то это не значит необходимость подпевать вам.
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Дело не в том,что ты не хочешь подпевать ,Саакашвили. А в твоем подпевании ,ворам.
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Приведи пример поста подпевания, а не твои трактовки о якобы подпевании.
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Когда и где? Утверждаю, что ты лжешь. Давай мои слова.
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Толпа имеет сиюминутные желания, например - моление на Савченко, и она же её потом проклинает, а народ ровно дышит на всяких Савченко и последующих мессий.
Дополнительные разъяснения разницы нужны?
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Ты за народ не переживай. Он и без тебя разберется. Когда глянет на дела.А дела всех ему хорошо известны.
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Я за народ не переживаю, в том смысле, который ты вкладываешь, а я тебе объяснил разницу между толпой и народом.
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Вот и выскочила поддержка Савченко и её куратора - Медведчука. Ну и "порядочность"😻
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Есть дела. И есть наказания. Никто не отменял суда за предательство.
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Для начала в ответ про Савченко вы её по сути поддержали. Тут уж все.
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Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 6891 Игорь Хирскл

Под порядочного человека.
01.01.2018 13:04
Ты стал судить и определять порядочность? От тебя лишь угрозы и оскорбления всем. Это точно не порядочность.
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Врага не только оскорбляют,но и убивают. А ты ведешь себя как враг. Притворяешься слепцом и других пытаешься дурить. А то,что барыги власти попрекаемы всем миром,так это уже ни для кого не секрет. В чем тут люди не правы ? Если сплошь и рядом воровство и торможение реформ.
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Все есть, но нужно говорить и видеть и достижения. Гнать одну чернуху и неправду есть признак непорядочности.
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Не бреши. Никто напраслину не гонит. Не такие украинцы.
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Именно так ты делаешь. Безвизовый с Японией хоть и скромное, но достижение. Тут ты прогнал чернуху.
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Ты уж определись - идут реформы или нет.
Тебе разницу между торможением и остановкой объяснить?
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Твои объяснения,лишь попытка запутываний. И даром никому не нужны.
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Я таких медом займаюсь! Бджоли не кусають🙆
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Заколебал ты уже. Как можно столько жопу лизать ? И вонь тебе не страшна. И чиряки на языке...
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Признавать достижения это - жопу лизать или необходимо всегда говорить, а вот раньше - трава была зеленее или в соседском саду яблоки слаще?
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Еще один псевдобелорус -жополиз нарисовался...Тебе мало батькиной жопы ?
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По делу есть что сказать или жопа это твоё - всё?
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Да нет мне дела до тебя. У тебя и дела - это она.
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Это изречение "порядочного". Ты Хирскл просто черногорцы даунбасец.
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Али, когда Вы успели обзавестись таким количеством "доброжелателей"? Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 2209
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С тех пор как сознался, что не верю Порошенко, Тимошенко, Саакашвили...😸
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Арігато ! Завтра в Токіо змотаюсь, тільки ще десь позичу 300 гривень, бо не хватає.)))
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угу, главное, ночью, на последнюю маршрутку до Токио успеть))
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вряд ли получится))) Уже походу все места проданы, остались только билеты, что бы рядом с маршруткой бежать)))
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Всё, Петруха. Решай свои дела, не отвлекайся. За 2018-й тебе уже есть, чем отчитаться.
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Да, это зачОтная шняга. Ну минимум полгода можно будет гордиться. Япония упростила визовые требования для украинцев - Цензор.НЕТ 6740
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вони на відміне від українців ...на роботу ходять ...немає у їх часу ...а як захочуть на папуасів подивитися то у їх не потрібно далеко їхати коли я написав японцю що я з України ...він відписав просто і лаконічно КОРРУПЦІЯ ...
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й що там голожопим робити ...а у тих хто має гроші й до того проблем з візами не було
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Ніщо так не об"єднує людей чи навіть країни, як спільний ворог.
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не будь таким впевненим ...Курили це для Японців не проблема ...а от доступ до дешевих ресурсів Сибіру це вже інше ...Японія це майже аналог Німеччини ...правда японцям пощастило не бачити АСФАБАДІТЕЛЕЙ на своїй землі але і там БАБЛО переможе ВСЕ
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Елка сгорела. Значит Сахалин вернется к Японии.
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З днем народження Степана Бандери!
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Душа радіє...., це скільки ж тепер середньостатистичних українців зможуть оглянути вочію Фудзіяму , та цвітіння Сакури ...., ну що таке українцю витратити як мінімум 65 000 на 5 ти денний тут в Японію ....Щиро радію... Япония упростила визовые требования для украинцев - Цензор.НЕТ 799
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Япония может стать чрезвычайно важным партнёром Украины, учитывая японский научно-технологический опыт и потенциал. Космос, судостроение, высокоскоростные железные дороги, металлообработка - список громаден. Была бы предпринимательская воля.
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...., там , только за упоминание о возможных коррупционных связях членов семьи..., их высокопоставленные уходят в отставку ...., так что нам еще до всего того , как пешком до Китая...., а там уже и до Японии, рукой подать .....
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А сколько среднестатистических украинцев выезжало за границу Украины?
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...я ж не погранслужба Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 4770 , пЄця знает, ему докладівают....., віезжают правда все по-разному...., одни для куска хлеба , другие транжирить то что своровали...
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А третьи - работать и сотворять то, что другие не в состоянии, а в состоянии только пользоваться результатами...
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"Нет уж, лучше вы - к нам!" (С)
Самолетами Коломойского лететь в Японию? Вы в курсе, во что выльется такая поездочка? А других авиакомпаний сюда не пускают. Так что Порошенко с таким же успехом мог гордо рапортовать о том, что марсиане облегчили условия выдачи украинцам виз. Пэрэмога!
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другие компании летают, можете посмотреть на avia.tickets.ua
да, корытами коломойского лететь будет в среднем на 10т. грн дороже, но никто и не заставляет вас спонсировать мау. можно полететь c lot или klm.
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Японія - це наш союзнок! Скоро Україна із своїми союзниками розчленує штучно створену расію Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 405
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Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
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Кажуть, що гуцул це той же ніндзя, правда трохи більше знервований. Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 8596
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Усьо - женюсь на японці.

І будуть у мене - япончинята. Японія спростила візові вимоги для українців - Цензор.НЕТ 3468
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И дети будут нормальными, т.к. количество хромосом совпадает...
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Когда-нибудь, обязательно туда поеду туристом!
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Хорошо порохоботам. Сидят, вино сыром заедают. Ёлка, диджей, салат Цезарь. А кто то одну иголочку от йолки купил, вареник сварил, дольку мандаринки в кредит взял и грустит. Счастья ему!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЯпония упростила визовые требования для украинцев
 
 
 
 
 
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