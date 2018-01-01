 2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации, - Всемирный фонд безопасности полетов

Об этом сообщает Всемирный фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation), информирует Цензор.НЕТ.

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"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с участием самолетов стабильно уменьшалось, в значительной мере из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями", - отметил председатель организации Харро Рантер.

В течение 2017 года сервис организации ASN зарегистрировал в общей сложности 10 авиакатастроф, в результате чего погибло 79 человек. Оба показателя являются самыми низкими за всю историю гражданской авиации.

Пять несчастных случаев связаны с грузовыми рейсами, пять - с пассажирскими. Учитывая мировой воздушный трафик, составляющий около 36,8 млн рейсов, на 7,36 млн полетов приходится 1 катастрофа.

Для сравнения: в 2016 году произошло 16 авиакатастроф, из-за которых погибли 303 человека.

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