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Все про:авиация (1676) безопасность (597) катастрофа (370) статистика (378)

 2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации, - Всемирный фонд безопасности полетов

За 2017 год от авиакатастроф погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю.

Об этом сообщает Всемирный фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation), информирует Цензор.НЕТ.

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"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с участием самолетов стабильно уменьшалось, в значительной мере из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями", - отметил председатель организации Харро Рантер.

В течение 2017 года сервис организации ASN зарегистрировал в общей сложности 10 авиакатастроф, в результате чего погибло 79 человек. Оба показателя являются самыми низкими за всю историю гражданской авиации.

Пять несчастных случаев связаны с грузовыми рейсами, пять - с пассажирскими. Учитывая мировой воздушный трафик, составляющий около 36,8 млн рейсов, на 7,36 млн полетов приходится 1 катастрофа.

Для сравнения: в 2016 году произошло 16 авиакатастроф, из-за которых погибли 303 человека.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042499
 
 
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В прошлом году так хорошо русские падали, А в этом нет, то ли научились летать, толи летать перестали.....
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Почему это ? Там не только военные падали.....
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Вклад кацапстана в авиационную безопасность

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Небезопасный авиационный секс или камасутра для истребителей по рашистски

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Все полеты кончались бы хорошо, если бы не было земли.


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации, - Всемирный фонд безопасности полетов
 
 
 
 
 
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