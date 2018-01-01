 Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

Эта система биометрического контроля развернута Государственной пограничной службой Украины во исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля над въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины". Она является одной из подсистем ведомственной автоматизированной системы пограничного контроля, отмечают в ведомстве.

"Запуск системы фиксации биометрических данных - это еще один шаг по улучшению составляющей безопасности при пересечении границы и совершенствования системы пограничного контроля. Ведь главная ее цель - обеспечение национальной безопасности страны, усиление контроля над въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории нашего государства. Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальных иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков", - говорится в сообщении.

При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации личности. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и осуществлять их проверку. В случае несовпадения данных человека направят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств. В соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определены категории иностранцев и лиц без гражданства, которые освобождаются от фиксации биометрических данных. Это прежде всего главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, сообщают в Госпогранслужбе.

"Стоит отметить, что во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку паспортных документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Далее происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает к подсистеме обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, из межведомственной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан" она будет поступать в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

Для создания этой системы технически дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 КПВВ на админграницах с времменно оккупированной территорией АР Крым. Для этого Госпогранслужбе было выделено 300 миллионов гривен. В частности, оборудовано более 1200 рабочих мест и доукомплектовано более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернуто более 320 новых рабочих мест на I и II линии контроля, а также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировано хранилище хранения биометрических данных", - говорится в сообщении.

Всего с начала сегодняшних суток по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане России, сообщают в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Но полноценно с 1 января 2018 года заработает только проверка биометрических данных, сообщает УНИАН.