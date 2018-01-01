 Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.
Эта система биометрического контроля развернута Государственной пограничной службой Украины во исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля над въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины". Она является одной из подсистем ведомственной автоматизированной системы пограничного контроля, отмечают в ведомстве.
"Запуск системы фиксации биометрических данных - это еще один шаг по улучшению составляющей безопасности при пересечении границы и совершенствования системы пограничного контроля. Ведь главная ее цель - обеспечение национальной безопасности страны, усиление контроля над въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории нашего государства. Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальных иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков", - говорится в сообщении.
При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации личности. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и осуществлять их проверку. В случае несовпадения данных человека направят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств. В соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определены категории иностранцев и лиц без гражданства, которые освобождаются от фиксации биометрических данных. Это прежде всего главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, сообщают в Госпогранслужбе.
"Стоит отметить, что во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку паспортных документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Далее происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает к подсистеме обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, из межведомственной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан" она будет поступать в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.
Для создания этой системы технически дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 КПВВ на админграницах с времменно оккупированной территорией АР Крым. Для этого Госпогранслужбе было выделено 300 миллионов гривен. В частности, оборудовано более 1200 рабочих мест и доукомплектовано более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернуто более 320 новых рабочих мест на I и II линии контроля, а также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировано хранилище хранения биометрических данных", - говорится в сообщении.
Всего с начала сегодняшних суток по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане России, сообщают в ГПСУ.
Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Но полноценно с 1 января 2018 года заработает только проверка биометрических данных, сообщает УНИАН.
а остальные-то 69 стран за что в этот перечень попали?
... и что интересно это за страны такие
1.Алжирська Народна Демократична Республіка, 2.Республіка Ангола, 3.Ісламська Республіка Афганістан, 4.Народна Республіка Бангладеш, 5.Республіка Бенін, 6.Республіка Ботсвана, 7.Буркіна-Фасо, 8.Республіка Бурунді, 9.Соціалістична Республіка В'єтнам, 10.Габонська Республіка, 11.Ісламська Республіка Гамбія, 12.Кооперативна Республіка Гайана, 13.Республіка Гана, 14.Гвінейська Республіка, 15.Республіка Гвінея-Бісау, 16.Республіка Екваторіальна Гвінея, 17.Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея, 18.Республіка Джибуті, 19.Держава Еритрея, 20.Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, 21.Арабська Республіка Єгипет, 22.Єменська Республіка, 23.Республіка Замбія, 24.Республіка Зімбабве, 25.Республіка Ірак, 26.Ісламська Республіка Іран, 27.Хашимітське Королівство Йорданія, 28.Республіка Кабо-Верде, 29.Республіка Камерун, 30.Республіка Кенія, 31.Киргизька Республіка, 32.Союз Коморських Островів, 33.Республіка Конго, 34.Демократична Республіка Конго, 35.Корейська Народно-Демократична Республіка, 36.Республіка Кот-д'Івуар, 37.Королівство Лесото, 38.Республіка Ліберія, 39.Ліванська Республіка, 40.Держава Лівія, 41.Ісламська Республіка Мавританія, 42.Республіка Мадагаскар, 43.Республіка Малаві, 44.Республіка Малі, 45.Королівство Марокко, 46.Республіка Мозамбік, 47.Республіка Намібія, 48.Республіка Нігер, 49.Федеративна Республіка Нігерія, 50.Ісламська Республіка Пакистан, 51.Палестина, 52.Російська Федерація, 53.Республіка Південний Судан, 54.Республіка Руанда, 55.Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі, 56.Королівство Свазіленд, 57.Республіка Сенегал, 58.Сирійська Арабська Республіка, 59.Федеративна Республіка Сомалі, 60.Республіка Судан, 61.Республіка Сьєрра-Леоне, 62.Республіка Таджикистан, 63.Об'єднана Республіка Танзанія, 64.Тоголезька Республіка, 65.Королівство Тонга, 66.Туніська Республіка, 67.Республіка Уганда, 68.Центральноафриканська Республіка, 69.Республіка Чад, 70.Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка. Вот такая компашка
Всіх українців - зі святом дня народження Степана Бандери ! Бажаю вам так прожити життя, щоб і після півстоліття по вашій смерті вороги здригались від вашого імені ! І довгих-довгих літ вам !
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні слідчі Нідерландів мають оприлюднити прізвища 120 осіб, яких було встановлено як причетних до організації та виконання збиття малайзійського боїнгу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Сьогодні, якщо не буде якихось ексцесів нідерландська сторона, як і обіцяла раніше, має оприлюднити прізвища 120 осіб, які були встановлені в ході слідства у справі про збиття рейсу МН17 авіакомпанії "Малазійські авіалінії" в результаті чого загинули 298 осіб, з яких близько 80 - діти", - сказав співрозмовник агентства.
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Також він зауважив, що наразі міжнародне слідство працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили мародерство на місці падіння уламків авіалайнеру.
...Согласно опубликованному отчету липецкой фабрики «Рошен», за 2016 год в бюджет России было перечислено 660 миллионов рублей по требованию налоговой службы. Еще 333 717 000 рублей поступили в кремлевскую казну в виде страховых взносов и налогов от текущей деятельности сладкого предприятия украинского Президента, расположенного в РФ.
Годовой отчет и бухгалтерская отчетность фирмы были представлены 21 апреля на общем годовом собрании акционеров «Рошен».
Там было отмечено, что 2016 год для липецкой фабрики выдался достаточно успешным. Впервые за ТРИ последних года предприятие получило прибыль от своей деятельности... далее читать: Порошенко вложил в бюджет РФ миллиард
Для прикордонників! Шоб розпізнавали!
Не варте воно того, труднощі будуть, але назад вороття нема...(тамбовським родичам вчора лекції читав)
На xую я вертел биометрический контороль.