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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2564) граница (2917) паспорт (580) биометрический_контроль (3)

 Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам. ФОТО+ВИДЕО

С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на государственной границе и в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Систему установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

Эта система биометрического контроля развернута Государственной пограничной службой Украины во исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля над въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины". Она является одной из подсистем ведомственной автоматизированной системы пограничного контроля, отмечают в ведомстве.

"Запуск системы фиксации биометрических данных - это еще один шаг по улучшению составляющей безопасности при пересечении границы и совершенствования системы пограничного контроля. Ведь главная ее цель - обеспечение национальной безопасности страны, усиление контроля над въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории нашего государства. Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальных иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков", - говорится в сообщении. 

 

При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации личности. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и осуществлять их проверку. В случае несовпадения данных человека направят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств. В соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определены категории иностранцев и лиц без гражданства, которые освобождаются от фиксации биометрических данных. Это прежде всего главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, сообщают в Госпогранслужбе.

"Стоит отметить, что во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку паспортных документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Далее происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает к подсистеме обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, из межведомственной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан" она будет поступать в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам 01

Для создания этой системы технически дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 КПВВ на админграницах с времменно оккупированной территорией АР Крым. Для этого Госпогранслужбе было выделено 300 миллионов гривен. В частности, оборудовано более 1200 рабочих мест и доукомплектовано более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернуто более 320 новых рабочих мест на I и II линии контроля, а также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировано хранилище хранения биометрических данных", - говорится в сообщении.

Всего с начала сегодняшних суток по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них - граждане России, сообщают в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Но полноценно с 1 января 2018 года заработает только проверка биометрических данных, сообщает УНИАН.

Источник: https://censor.net.ua/n3042497
 
 
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Скоро у вас будет арабская мова. Напишите мне как вы умудрились дожить до такого, что вчера на елку в Харькове я приглашал своих знакомых украинцев встретить новый год на елке, они все мне сказали, что не ходят туда много лет, а я пошёл с женой и ребенком. Что я там видел этот ужас просто словами не передать. Когда за 15 минут до нового года начался концерт, толпы арабов индусов азиатов ломанулись к сцене давя всё и друг друга. Я не видел ни одного славянского лица. Все местные стояли на другом конце площади вместе с детьми и с ужасом наблюдали эту картину. На пути к метро университет когда уезжал домой, я думал что вообще в Хургаде нахожусь, а потом поехал на Каирском метро. Как вы дожили до такого что боитесь на елку в новый год приходить и детей туда приводить?
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а че с кацапских копыт будут биометрику снимать?
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сканировать будут рыльце, каждый пятачок имеет особый отпечаток, как пальцы у человека.
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Там система розрахована на парнокопитних! Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам - Цензор.НЕТ 9411
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Жаль ,что кацапам бирки не ставят на уши во время пребывания в Украине...
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кастрировать сначала надо-потом чипировать
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Бирку удалить можно, тавро - другое дело.
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За порчу имущества регистрации ,предусмотрено лишение свободы от трех лет )) При выезде проверка )
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Краще з хліва кацапа не випускати,чим з копитними бавитись.
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куда столько слепков копыт будут складировать?
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Вітаю бандерівську хунту з Новим роком, а також з днем народження провідника ОУН(б) Степана Бандери, якого кацапня боїться і досі.
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Він жодного кацапа не вбив, а як бояться...Не його, а його ідеї української.
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Шкода,що не вбив жодного кацапа..Тоді б його козломорді ще більше боялися ! Система біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 1214
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Россияне, помните, Украина для вас занганица!
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Россияне, помните, Украина для вас заграница!
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Хай знають, що за кордон їдуть, бо звикли почуватись тут як вдома і зазіхати на наші землі та майно.
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Ну хоть чтото заработало.И сколько дней может биометрический гражданин находится на територии Украины без отметки в соответствующих органах?
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ты просто глуп! миллионы украинских батраков сейчас в РФ пашут. кому нужны эти понты с паспортами?
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в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации

а остальные-то 69 стран за что в этот перечень попали?
... и что интересно это за страны такие
Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам - Цензор.НЕТ 7252
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Обов'язкова фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється в іноземців та осіб без громадянства таких країн:

1.Алжирська Народна Демократична Республіка, 2.Республіка Ангола, 3.Ісламська Республіка Афганістан, 4.Народна Республіка Бангладеш, 5.Республіка Бенін, 6.Республіка Ботсвана, 7.Буркіна-Фасо, 8.Республіка Бурунді, 9.Соціалістична Республіка В'єтнам, 10.Габонська Республіка, 11.Ісламська Республіка Гамбія, 12.Кооперативна Республіка Гайана, 13.Республіка Гана, 14.Гвінейська Республіка, 15.Республіка Гвінея-Бісау, 16.Республіка Екваторіальна Гвінея, 17.Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея, 18.Республіка Джибуті, 19.Держава Еритрея, 20.Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, 21.Арабська Республіка Єгипет, 22.Єменська Республіка, 23.Республіка Замбія, 24.Республіка Зімбабве, 25.Республіка Ірак, 26.Ісламська Республіка Іран, 27.Хашимітське Королівство Йорданія, 28.Республіка Кабо-Верде, 29.Республіка Камерун, 30.Республіка Кенія, 31.Киргизька Республіка, 32.Союз Коморських Островів, 33.Республіка Конго, 34.Демократична Республіка Конго, 35.Корейська Народно-Демократична Республіка, 36.Республіка Кот-д'Івуар, 37.Королівство Лесото, 38.Республіка Ліберія, 39.Ліванська Республіка, 40.Держава Лівія, 41.Ісламська Республіка Мавританія, 42.Республіка Мадагаскар, 43.Республіка Малаві, 44.Республіка Малі, 45.Королівство Марокко, 46.Республіка Мозамбік, 47.Республіка Намібія, 48.Республіка Нігер, 49.Федеративна Республіка Нігерія, 50.Ісламська Республіка Пакистан, 51.Палестина, 52.Російська Федерація, 53.Республіка Південний Судан, 54.Республіка Руанда, 55.Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі, 56.Королівство Свазіленд, 57.Республіка Сенегал, 58.Сирійська Арабська Республіка, 59.Федеративна Республіка Сомалі, 60.Республіка Судан, 61.Республіка Сьєрра-Леоне, 62.Республіка Таджикистан, 63.Об'єднана Республіка Танзанія, 64.Тоголезька Республіка, 65.Королівство Тонга, 66.Туніська Республіка, 67.Республіка Уганда, 68.Центральноафриканська Республіка, 69.Республіка Чад, 70.Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка. Система біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 5432 Вот такая компашка
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ты позор Украины и чистый НАЦИСТ. Еще не понял?
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Пастор сказал - Пастор сделал.
Всіх українців - зі святом дня народження Степана Бандери ! Бажаю вам так прожити життя, щоб і після півстоліття по вашій смерті вороги здригались від вашого імені ! І довгих-довгих літ вам !
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Сьогодні нідерландські слідчі мають оприлюднити прізвища причетних до збиття МН17 - джерело

КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні слідчі Нідерландів мають оприлюднити прізвища 120 осіб, яких було встановлено як причетних до організації та виконання збиття малайзійського боїнгу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Сьогодні, якщо не буде якихось ексцесів нідерландська сторона, як і обіцяла раніше, має оприлюднити прізвища 120 осіб, які були встановлені в ході слідства у справі про збиття рейсу МН17 авіакомпанії "Малазійські авіалінії" в результаті чого загинули 298 осіб, з яких близько 80 - діти", - сказав співрозмовник агентства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нідерланди націлені на покарання винних у трагедії MH17
Також він зауважив, що наразі міжнародне слідство працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили мародерство на місці падіння уламків авіалайнеру.
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К тем, кому Президент Украины платит НАЛОГИ - особое внимание?
...Согласно опубликованному отчету липецкой фабрики «Рошен», за 2016 год в бюджет России было перечислено 660 миллионов рублей по требованию налоговой службы. Еще 333 717 000 рублей поступили в кремлевскую казну в виде страховых взносов и налогов от текущей деятельности сладкого предприятия украинского Президента, расположенного в РФ.
Годовой отчет и бухгалтерская отчетность фирмы были представлены 21 апреля на общем годовом собрании акционеров «Рошен».
Там было отмечено, что 2016 год для липецкой фабрики выдался достаточно успешным. Впервые за ТРИ последних года предприятие получило прибыль от своей деятельности... далее читать: Порошенко вложил в бюджет РФ миллиард
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Ти ще б за 2013 чи ще раніше пошукав, ото де зрада-зрадна - смакота.
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не плакайте так,кацапе)рахе все одно трындец
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Ты его хоть не облизывай ,кто его знает куда хуйло его совал
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В роліку сильно вже задоволене обличчя подорожуючої... В реалії можу собі лише уявити який вираз морд буде у козлорилих, коли в них будуть відбитки копит брати, або посилати нахєр...
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маленькая недоработка там отпечаток двухпалый будет верней след от копыта ...наших соседей друганов которые нам добра желают ...
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Я в шортах на балконі ,можна загоряти... теж саме в усій Україні?(Тернопіль)
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я в Полтаве чудесный ясный день где то +7 ...
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На ,Гордоне,,написали,что уже оформили 500 человек!, Вот это поток! За едой,наверно,как и в Беларусь!
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рашисты готовятся к биометрическому контролю

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Приятно что наконец то стали ставить расеюшку на место не только с помощью западных санкций, но это уже чисто украинские пошли ответки на политико дипломатическом уровне. Следующий шаг это визовый режим и сокращение консульств.
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І в"їзд до України росіян повинен здійснюватись лише через треті країни. Щоб, вони вже були перевірені прикордонниками інших країн.
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Щас и тут где -то кто-то зраду вынюхает...

Не варте воно того, труднощі будуть, але назад вороття нема...(тамбовським родичам вчора лекції читав)
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Кацапским свиньям, кокошники на черепки надевать, а еще лучше гвоздем прибивать, что бы не слетал Система біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 4361
Система біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 2028
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первый россиянин который прошел биометрический контроль по дактилоскопииСистема біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 9446
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Какое особое внимание если правила одинаковы ко всем вьезжающим иностранцам, никаких особых процедур россияне проходить не будут.
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Вы будете заранее регистрироваться.
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КАПЫТА РАСЯЯНАМ ИЗ ПАРАШНОЙ ПЕДЕРАЦИИ ОТКАТЫВАТЬ НУЖНО, НО ЭТОГО МАЛО - ЕЩЕ НУЖНО ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ КАЦАВ В ОЧКО ОПЕТУШИВАТЬ ПО РАЗУ, А ВЫЕЗЖАЮЩИМ ДАВАТЬ ЗА ЩЕКУ.
Система біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 2529
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Вот и начало проверки кацапов. Теперь бы частично выдворить таких иностранцев из Украины.
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А каков смысл? Я ездил на территорию, которую занимала Украина, только в Крым.
На xую я вертел биометрический контороль.
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вас в Одессе как грязи - наконец лето без кацапов будет)
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инженегр, а смысл в том, чтоб вашей вони руснявой в Украине на было!
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Ну как ездил в Крым, так и езжу. И мне покуй биометрический контороль.
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Мусить бути на кожному пропускному пункті:
Система біометричного контролю на кордоні запрацювала з 1 січня. Особлива увага - до росіян - Цензор.НЕТ 8834
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Vsego Net, кацап, былр когда-то теперь только таджики и то не очень!
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Vsego Net, а ты просто использаванный кондом и дебил не способный ни на что в жизни, кроме как батрачить на Украинских сайтах!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистема биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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