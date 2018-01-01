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 Политика Украины
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 Порошенко - украинцам Крыма и Донбасса: "Грабителя, который разорил наш дом, прогоним и накажем"

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем обращении к украинскому народу отдельно обратился к украинским воинам, которые держат оборону на Донбассе, и к жителям Крыма и отдельных районов Донбасса, заявив, что регионы обязательно воссоединятся с Украиной, а российский агрессор будет изгнан и наказан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новогоднем обращении главы государства к украинскому народу. Читайте также Путин не поздравил Порошенко и еще одного президента с Новым годом.

"Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось все-таки вырвать из вражеских застенков. И с глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах, а мы и дальше будем укреплять новую армию, нашу гордость и нашу славу", - заявил президент.

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Порошенко отдельно обратился к жителям оккупированных территорий Украины: "Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина, а грабителя, который разорил наш дом, наступит время, прогоним и накажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3042495
 
 
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9c2631de, то ли дело твое рыбьеглазое )(уйло, да пионер селехерский?
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Egor Kononenko, кацап, ты так кадырке скажешь, вам же руснявым нравится на на даговских херах прыгать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко - украинцам Крыма и Донбасса: "Грабителя, который разорил наш дом, прогоним и накажем"
 
 
 
 
 
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