 "Укртелеком" повысил тарифы на стационарную связь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

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В пресс-службе "Укртелекома" отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.