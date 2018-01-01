 "Укртелеком" повысил тарифы на стационарную связь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.
В пресс-службе "Укртелекома" отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.
Очень многие только читают новости и трындят по Скайпу с забугорными родственниками - для этой категории и 5 мб хватает.
Очень многие только и сидят в соцсетях. И им тоже 5 мб достаточно.
Вопрос - кому нужны 100 мб? Таким как я, который качает сериалы в FHD качестве BD-RIP
и сколько еще таких?
Я какраз об этом 10 мбт не позволяет это делать без дергания.
"Тышком-нышком, но за годы президентства Петр Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова. Произошло это путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании перед международными банками. Так что встречайте нового энергетического олигарха Украины", - заявил он.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------О жадности этих олигархов ходят легенды,так что ничего хорошего,кроме повышения тарифов, украинцам ждать не приходиться.Удивляет жадность и цинизм этих людей.Одной рукой грабят Украину с особой жестокостью и без зазрения совести,другой,пытаются смягчить образ нелюдей.Один создал"Фонд помощи Р.Ахметова",другой "Фонд помощи АТО",пытаясть отмыть своё звериное обличье.Самое поразительное то,что люди,получая подачки из этих фондов,искренне благодарят этих жуликов.