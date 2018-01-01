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Все про:связь (216) телефон (171) Укртелеком (170)

 "Укртелеком" повысил тарифы на стационарную связь

С 1 января 2018 года Укртелеком повысил граничные тарифы на стационарную связь для абонентов городов на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  LIGA.net

Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

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В пресс-службе "Укртелекома" отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3042490
 
 
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я не спорю , но видно там где нет никаких провайдеров и пользуются укртелекомом.
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поэтому я и срапшиваю, неужели где-то еще нет нормальных провайдеров.
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Очень многие не умеют скачивать контент, им достаточно он-лайн просмотров своих сериалов. А для этого и 10 мб излишек.
Очень многие только читают новости и трындят по Скайпу с забугорными родственниками - для этой категории и 5 мб хватает.
Очень многие только и сидят в соцсетях. И им тоже 5 мб достаточно.
Вопрос - кому нужны 100 мб? Таким как я, который качает сериалы в FHD качестве BD-RIP

и сколько еще таких?
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"Очень многие не умеют скачивать контент, им достаточно он-лайн просмотров своих сериалов".

Я какраз об этом 10 мбт не позволяет это делать без дергания.
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это не цвет, а обычная конкуренция. Может быть баушки еще радио слушают, но это не на долго.
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Рост тарифов,это не подъём экономики,как нам втюривают,а обесценивание национальной денежной единицы.То что нам подняли в 2,9 раза меньше инфляции по стране,особенно это наблюдалось в конце года.
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25 гривен стоит СДМА связь,в месяц,с прямым городским номером.Нафига этот проводной Укртелеком?
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У меня 22 грн., у меня еще старый тариф )) С комментом полностью согласен
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а что, еще есть дебилы которые пользуються Укртелекомом?
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...також дозволити пенсіонерам лівосторонній рух авто відповідно нових ПДР
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Телефон не работает полтора месяца, а просвета не видно...
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суки. проводная должна стоить копейки, по всем параметрам. похоже тупо все продали, еще и кредитов набрали, теперь отдавать нечем.
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Президент Украины Петр Порошенко скупил евробонды и долги компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и стал ее фактическим совладельцем, заявил в Facebook нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.
"Тышком-нышком, но за годы президентства Петр Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова. Произошло это путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании перед международными банками. Так что встречайте нового энергетического олигарха Украины", - заявил он.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------О жадности этих олигархов ходят легенды,так что ничего хорошего,кроме повышения тарифов, украинцам ждать не приходиться.Удивляет жадность и цинизм этих людей.Одной рукой грабят Украину с особой жестокостью и без зазрения совести,другой,пытаются смягчить образ нелюдей.Один создал"Фонд помощи Р.Ахметова",другой "Фонд помощи АТО",пытаясть отмыть своё звериное обличье.Самое поразительное то,что люди,получая подачки из этих фондов,искренне благодарят этих жуликов.
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Очень жаль, что не в 3 раза сразу поднимают. При медленном поднятии народу не доходит, что надо наконец-то отказаться от этого пережитка прошлого в виде проводной связи и послать его подальше. Я отказался от услуг Укртелекома еще когда абонплата была для города около 40 грн.
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Отключил проводной месяц назад. Смысла в нем вообще не вижу. Интернет по выделенной 100 МгБ безлимит, связь-мобила. За что платить 60 грн. в месяц ума не приложу. Словил себя на том, что за 3 месяца не разу не звонил по стационарному, а о том, что телеком поменял его номер узнал случайно аж через 2 месяца.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укртелеком" повысил тарифы на стационарную связь
 
 
 
 
 
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