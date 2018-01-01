 В ТОП-10 рейтинга ФИДЕ сильнейших шахматисток мира попали две украинки - сестры Музычук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2680), второй идет ее соотечественница Цзю Вэньцзюнь (2571).
В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще 6 представительниц Украины: 36. Наталья Жукова (2438), 41. Анна Ушенина (2423), 57. Инна Гапоненко (2410), 86. Юлия Осьмак (2375), 96. Татьяна Василевич (2360), 100. Наталья Букса (2357).
В мужском рейтинге лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834).
В первую сотню входят семь шахматистов Украины: 27. Василий Иванчук (2726), 38. Павел Эльянов (2710), 47. Юрий Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарев (2694), 53. Юрий Кузубов (2691), 66. Мартын Кравцив (2679), 86. Александр Моисеенко (2660).
Как известно, украинская шахматистка Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовской Аравии из-за отношения к женщинам в этой стране.
Наче брати Клички тільки в шахматах.
Buksa Nataliya, Zhukova Natalia, Gaponenko Inna, Doluhanova Evgeniya, Ushenina Anna(Ukraina)
http://riyadh2017.fide.com/live-women/
Вместо того что бы их поддержать здесь диванные хомяки развели розовые сопли на говноброс зазвездившийся чемпионки
в головах лише путін в киселі.
Гарно виконуєте його наказ!