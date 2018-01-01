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 Политика Украины
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Все про:шахматы (100) Музычук Мария (5) Музычук_Анна (2)

 В ТОП-10 рейтинга ФИДЕ сильнейших шахматисток мира попали две украинки - сестры Музычук

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) представила рейтинг-лист по состоянию на 1 января 2018 года. В топ-10 списка у женщин входят две украинки – Анна Музычук (2571 баллов) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540), которые занимают 3 и 7 места соответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2680), второй идет ее соотечественница Цзю Вэньцзюнь (2571).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще 6 представительниц Украины: 36. Наталья Жукова (2438), 41. Анна Ушенина (2423), 57. Инна Гапоненко (2410), 86. Юлия Осьмак (2375), 96. Татьяна Василевич (2360), 100. Наталья Букса (2357).

В мужском рейтинге лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834).

В первую сотню входят семь шахматистов Украины: 27. Василий Иванчук (2726), 38. Павел Эльянов (2710), 47. Юрий Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарев (2694), 53. Юрий Кузубов (2691), 66. Мартын Кравцив (2679), 86. Александр Моисеенко (2660).

Как известно, украинская шахматистка Анна Музычук отказалась ехать на чемпионат мира в Саудовской Аравии из-за отношения к женщинам в этой стране.

Читайте также: Запись шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии, стала самым популярным постом в украинском сегменте Facebook, - исследование

Источник: https://censor.net.ua/n3042488
 
 
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Вітаю сестричок До ТОП-10 рейтингу ФІДЕ найсильніших шахісток світу потрапили дві українки - сестри Музичук - Цензор.НЕТ 4010
Наче брати Клички тільки в шахматах.
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Так тримати , красуні !!! Завзяття та наснаги вам в житті!!! Слава Україні !!!!
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Пять украинок отстаивают спортивную честь Украины на этом чемпионате!
Buksa Nataliya, Zhukova Natalia, Gaponenko Inna, Doluhanova Evgeniya, Ushenina Anna(Ukraina)
http://riyadh2017.fide.com/live-women/
Вместо того что бы их поддержать здесь диванные хомяки развели розовые сопли на говноброс зазвездившийся чемпионки
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Порохоботом что шоколадный скажет-то они и делают. У них мозгов нет.
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до ольгінців їм ще дуже далеко в цьому плані та й до середньо статистичного росіяніна також.
в головах лише путін в киселі.
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Тобі сцакашліві показав що вам треба робити: "бебебе"
Гарно виконуєте його наказ!
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Это не звездная болезнь, а личная позиция. К тому же, если внешние обстоятельства создают дискомфорт, человек играет ниже своих возможностей, а потом вы же будете ехидничать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ТОП-10 рейтинга ФИДЕ сильнейших шахматисток мира попали две украинки - сестры Музычук
 
 
 
 
 
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