 Сутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились.

"На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской. На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления у Верхнеторецка. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного - вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный госпиталь, где ему предоставлена медпомощь.