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 Сутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины, - штаб

Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно новогодне-рождественского перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились.

"На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской. На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления у Верхнеторецка. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного - вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный госпиталь, где ему предоставлена медпомощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3042487
 
 
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Одужання та сил пораненому бійцю.
Кацапів за порєбрік.
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Хлрошее пожелание, вот только почему то главнокомандующий принял формулу , которой не существоало до сих пор - политико-дипломатическое освобождение. И как говорится, а воз и ныне там.
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Ви ж не у Середньовіччі живете. Могли б самі здогадатися, що ніхто не буде демонструвати росії "кузькіну мать" у відкриту. Це тактика заходу. А ви що, війну по всій території України нам нав'язуєте ? Гадаєте, тільки ми можемо стріляти? Як пальнемо, то всі кацапи в донецьких степах поляжуть ? Дитячі пустощі.
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Согласен это тактика Запада, но если мы не хотим защищать свою страну, никто за нас это делать не будет !!!!!. Что касается Запада, то там основное мнение, что на Востоке воюют повстанцы с Правительством, поэтому и такая реакция. Что касаемо войну на всей территории войну, так она уже идет, каждый день в ход идут гранаты - в суде, под машиной, в чьито глупых руках. Сколько человек покинуло эту страну, в поисках лучшей жизни, в что превратилась экономику ?
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Захід все розуміє, але замовчує, бо не бажає маштабного конфлікту та і гроші вони там заробляють, газ купують. Вони б може і бажали провернути грузинський варіант, але ми проти.
Економіка то взагалі окрема розмова і багато претензій.
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Всегда было, что политка это прежде всего интересы. Напомню вам Историю. Финляндия - по пакту - Молотова -Риббентропа "отходит" СССР. За три месяца Красная Армия взламывает ценой бешеных потерь оборону финов, под командование РУССКОГО ГЕНЕРАЛА МАННЕРГЕЙМА путь на Хельсинки открыт. На броне сидит "новый Премьер-министр", Но, Сталин останавливается, на защиту Хельсинки прибыл английский экспидиционный корпус. Финляндия понесла териториальные потери, но осталась независимой. В тоже время три прибалтийские республики, считали танки и самолеты, численность своей Армии, и пролиграли войну не сделав ни одного выстрела, В Итоге несколько десятилетий советской оккупации, десятки тысяч сгинуло в ГУЛАГЕ. Вот и все. Так, что панам счетоводам нужно учить не только математику, а и Историю. Если мы бы ЧЕСТНО защищались, была бы совершенно другая История. Вот только Главнокомандующий у нас не ГЕНЕРАЛ МАННЕРГЕЙМ, а торгаш и трус.
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Не буде вже таких війн, сучасна зброя надто небезпечна. Світ глобалізований, фінансова система, економіка...Випаде десь цеглинка і все- світова криза незабариться. Ефект метелика.
Зараз конфлікти переведені в іншу площину- економічну та дипломатичну.
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Да неужели. Пакистан и Индия уже лет 40 воюют за Жжаму и Кашмир и обе страны имеют ядерное оружие . Для трусов и торгашей всегда надется причина. И последнее, компании Президента Украины выплатили, стране, которой он называет агрессором 5 млрд. руб. налогов, это тоже политико -дипломатическое освобождение или как ?
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Не рівняйте Азію і Європу.
Щодо останнього, то це на його совісті і справді дещо ганьбить країну.
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А Грузия тоже как то не Европа ? И 2008 тоже как то не далеко. Вот только Саакашвили в РФ не вел бизнес, и Армия РФ была как население Грузии.
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Як бачите, там війну одразу припинили. Хіба ні?
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Ну , она не идет 4 год. Насколько я помню боевые действия там были не более месяца, и Будапештского Меморандума у них тоже не было......
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В США в 40 годы прошлого века, за это дещо сажали в тюрьму и банкротили компании.
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А какие еще развлечения у кацапской орочни? Набухались-да палить налево,направо. А потом в очка друг друга долбить.
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А от российских террористов, кроме убийств и обстрелов ждать нечего.
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Кто в курсе, что за самолёт кружится нат Донбассом? Смотрю flightradar24.com
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Трудно объективно каждый день комментировать такую новость. То, что конфликт на Донбассе уже самый длительный после Второй мировой, это уже факт Истории, и я так понимаю, он с нынешней властью вряд ли закончится.
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З Новим роком Сержио, а про Афган, В'єтнам ви забули ?
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Извините, уточняю, Самый длительный в Европе. Есть ещё Нагорных Карабах, но там нет ежедневных боев.
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Для Європи так, мені з того не легше, попав і в Афган і на Донбас.
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Всем не легче. Не знаю, но уже не один раз наблюдаю, что когда В Киеве бузят, на Востоке начинается серьезное обострение. Я не могу утверждать, что в Киеве провоцируется обострение или наоборот, но факт остается фактом.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!! Бачив відео,де один хлопець знімає з Красногорівки,після опівночі,гарно чути було стрілкатню.... цього населенного пункту не вказано було? Здохне клята расія зі своїма вошами !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в АТО: один украинский воин получил ранение. Российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины, - штаб
 
 
 
 
 
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