EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Новый год Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  706  35
Материалы по теме:
Все про:Новый год (555) Порошенко (14047)

 Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с наступающим 2018 годом, отметил выход страны из длившегося из-за войны несколько лет кризиса и переход к развитию, а также подчеркнул необходимость ускорения темпов роста экономики государства, которое должно обеспечить правительство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ 

 "В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И нам это - по силам. Как президент – буду обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема", - сказал глава Украинского государства в своем новогоднем обращении.

П.Порошенко отметил, что "пусть и не без ошибок", но страна движется вперед, и после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходит к восстановлению и развитию.

"За все, чего страна достигла, - огромное спасибо каждому из вас. Это - результат совместной работы", - обратился он к соотечественникам.

Также он еще раз поздравил сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались "безвизом" с Европейским Союзом, а также тех соотечественников, "которым он еще пригодится". "И всех нас – (поздравляю – ИФ) с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о "безвизе", и вот оно – свершилось", - добавил глава государства.

Президент Украины адресовал "искренние праздничные поздравления международным партнерам". "Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала и Канада. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора. Как будто под елку легло и решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого (2009 – ИФ) года", - отметил П.Порошенко.

Президент выразил убеждение, что главный ресурс украинцев - оптимизм, вера в свою страну и в свои силы.

"Все будет хорошо. Для этого, как учил (скончавшийся 31 мая 2017 года экс-глава УГКЦ, один из признанных моральных авторитетов современности – ИФ) владыка Любомир Гузар, нам следует молиться, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас. Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия", - пожелал П.Порошенко.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3042486
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
26 лет обещаний в уши лохтората.
реформ ноль.
уровень жизни минус.
роттердам+
 показать весь комментарий
 
 
Будь ты проклят в этом году и навсегда /до седьмого колена твой род/, липецкий госизменник, нарушитель Конституции, узурпатор, убийца, вор и военный преступник!
PS. И не нужно "банов".
Каждое из вышесказанных обвинений /не оскорблений/ легко доказать.
 показать весь комментарий
 
 
ну какой он президент? ну не президентская у него рожа и харизма. барыга барыгой
 показать весь комментарий
 
 
обоснуй или я пропустил когда олигархов и коррупцию подолано?
 показать весь комментарий
 
 
100% потому что ещё в отличии от прошлых, обдирает последнее на крови патриотов
 показать весь комментарий
 
 
Вона його ще не "мала". Вона ще буде його "мати у всі дірки",
І тебе Жагун, також. То ж правильно робиш, що скуповуєш вазелін.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не рожа, а милое, доброе лицо
Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства" - Цензор.НЕТ 8369

просто лапочка.
 показать весь комментарий
 
ЗАрПЛАТА В СССРЕ ДОХЛОМ БЫЛА 80 РУБЛЕЙ в месяц И ВСЁ БЫДЛО БЫЛО СЧАСТЛИВО ДО нЕБЕС... Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства" - Цензор.НЕТ 5903
 показать весь комментарий
 
 
Президент выразил убеждение, что главный ресурс украинцев - оптимизм, вера в свою страну и в свои силы.

--------
занавес
 показать весь комментарий
 
 
"повышение уровня жизни, ощутимое для большинства" уже состоялось - главный сепаратюга Ахметов удвоил свое состояние, большинство это ощутило по тарифам
 показать весь комментарий
 
 
Наволоч! Моя колега,від бідності і раку шлунку ,повільно помирає у одному з "лікувально"-обдиральних закладів.Збираємо по крихті,щоб врятувати. ти,кондитер,міг би врятувати десятки тисяч,як би навів порядок.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лексеич дай получку 40 гривников,и аванс столько же.Хватит жировать Сракашвильцо-Тимошенкам... Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства" - Цензор.НЕТ 6480
 показать весь комментарий
 
 
Шоб ти болів стільки скільки брешеш. А брешеш постійно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
КацаКРЫСы Украины ,смотрите канал 112,там РАбинович вас вылечит и заплатит 5 000 аванса А получки Сколькко унесете. Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства" - Цензор.НЕТ 9962
 показать весь комментарий
 
 
Люди празднуют Новый Год ,зачем здесь эта рожа ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПАСКУДЫ позорные...,Кондитер вас вылечит,скоро ....2 февраля...
 показать весь комментарий
 
Может не сенатор а дэпутат госдуры ? ,только свинособаки любят искажать имена и фамилии Порошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства" - Цензор.НЕТ 5265
 показать весь комментарий
 
А где исчо два толстяка..грося и авакян..без них скучна..пусть тоже отметяться..С Новым Годом Украина, дай Вам Бог тебе мудрости , добра и счастья..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил украинцев с Новым годом: "Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства"
 
 
 
 
 
 вверх