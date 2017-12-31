 Около 200 участников акции протеста задержаны в Тегеране, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает местное издание Ilna.
"Эти люди теперь находятся в руках судебных органов, а другие были освобождены", - сообщил вице-губернатор города Али Асгар Нассербрахт.
По его словам, среди задержанных - 40 лидеров "незаконного митинга". Он также добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем.
Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.
По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.
Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.
31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.
Не то что тут у нас... Чуть что - сидите тихо, а то Путен нападэ! И по фиг, что он уже напал и сдеал всё, что мог сделать.
А то знаем мы местные СМИ, проходоили уже
Аятоллайский Российско-ИГИЛовский Иран уже достал своей кацапо-иранской "скрепной стабильностью" 42% численности юго-азербайджанского населения всего нефте-газового Ирана.