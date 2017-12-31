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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (4739) Иран (440) протест (4132)

 Около 200 участников акции протеста задержаны в Тегеране, - СМИ

В столице Ирана Тегеране силы безопасности задержали около 200 участников акции протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает местное издание Ilna

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"Эти люди теперь находятся в руках судебных органов, а другие были освобождены", - сообщил вице-губернатор города Али Асгар Нассербрахт. 

По его словам, среди задержанных - 40 лидеров "незаконного митинга". Он также добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем. 

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

 31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.

Источник: https://censor.net.ua/n3042484
 
 
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Помолова , ты хде там ? Давай уже , наливай потрохи чи шо ... Около 200 участников акции протеста задержаны в Тегеране, - СМИ - Цензор.НЕТ 8472
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Кажуть что Плешивый педофил отправил в Тегеран 2 батальона спецназа з подразделения "К".Секретные операции за бугром...
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значит ждем видео о с отрезанием верхних жоп у русни.
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иранские студенты кончат спецназ,а потом придут в кремль за карликом-педофилом Близько 200 учасників акції протесту затримали в Тегерані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7384
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В шлемах или бурятов загримированных ?
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РАБссия дохнет на глазах Мирового сообщества...
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Пишут, что протестующие начали штурм дворца ХаменеиБлизько 200 учасників акції протесту затримали в Тегерані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8537
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Вот это я понимаю, у людей есть яйца!

Не то что тут у нас... Чуть что - сидите тихо, а то Путен нападэ! И по фиг, что он уже напал и сдеал всё, что мог сделать.
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А вот это издание то ли ilna, то ли llna, это не аналог Россия24?
А то знаем мы местные СМИ, проходоили уже
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свалят коррупционный диктаторский режим хамеини,я даже не сомневаюсь,как там там говорил некий ленин-бланк...из искры возгорится пламя...булыжник-оружие пролетариата???если что-то перепутал, сейчас меня поправят кремлядские гэбисты)))
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карлик попрет рашистов душить персидский майдан ватники замахаются получать груз-200
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та какой там попрет)))он уже миротворец,последние пуки испускает)))в феврале штаты вводят семиуровневые персональные санкции,на кону $1 трлн. украденных у своих кацапов нефтедолларов так что... недолго музыка играла,недолго фраер танцевал
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карлик заепется на три фронта воевать и дай Бог ему скоро ему пистес. Все в Мире надеятся,что не только наши дети карликовый пистес дождутся, а и мы, деды с бабушками будем созерцать это счастье на земле, когда его, как румыны своего народного любимца в подвале кончат.
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Иран 80 лямов и персы знают толк в войнушках, хуйло со своими зелеными человечками может только зглатывать
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Там видимо в Тегеране в форме "спецподразделений исламской революции" было больше кацапских пуниноидных "бурятов" чем персов. Ни фуя это кацапии не поможет. Близько 200 учасників акції протесту затримали в Тегерані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7911
Аятоллайский Российско-ИГИЛовский Иран уже достал своей кацапо-иранской "скрепной стабильностью" 42% численности юго-азербайджанского населения всего нефте-газового Ирана.
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Вчера Путлер подписал указ о призыве в армию даже инвалидов и больных разными болезнями...,видать на РАБссии бурятов и калмыков почти не осталось...
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Ой! Кажется, на московии конкретный хипиш намечается Близько 200 учасників акції протесту затримали в Тегерані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8370
Близько 200 учасників акції протесту затримали в Тегерані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4984
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Это отнюдь не конец выступлениям. И, скорее всего, относительно мирно (как в Украине) не обойдётся. Скорее грядёт вторая Сирия.
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Судя по сообщениям из Ирана, протестующие после убийств полицией своих соратников не стали подавать на нее в суд, а просто захватили оружие и создали революционную гвардию. Ах да, полицаев они просто сожгли....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 200 участников акции протеста задержаны в Тегеране, - СМИ
 
 
 
 
 
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