 Около 200 участников акции протеста задержаны в Тегеране, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает местное издание Ilna.

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"Эти люди теперь находятся в руках судебных органов, а другие были освобождены", - сообщил вице-губернатор города Али Асгар Нассербрахт.

По его словам, среди задержанных - 40 лидеров "незаконного митинга". Он также добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.