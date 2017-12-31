 "Я мрію про нашу перемогу", - горные пехотинцы из "Закарпатского Легиона" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу подразделения в Facebook.

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"Год уходящий был тяжелым не только для нас. Страна в состоянии войны, мы несем потери и продолжаем бороться за нашу свободу. Мы сильно изменились за годы войны. Изменилась страна, изменились наши циностей. Но никакие испытания, пережитые нами, не способны лишить нас способности мечтать! И пока мы мечтаем, у нас есть цель. Именно это закаляет нас, делает лучше и сильнее - путь, наш общий путь к нашим мечтам!

Пусть в следующем году нас с вами хранит Бог, с нами будет военная удача и силы, которые мы направим в единственно правильное русло - защиту Украины и нашего народа.

С Новым годом! Слава Украине!" - говорится в комментарии к видео.

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