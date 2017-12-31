 "Я мрію про нашу перемогу", - горные пехотинцы из "Закарпатского Легиона" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу подразделения в Facebook.
"Год уходящий был тяжелым не только для нас. Страна в состоянии войны, мы несем потери и продолжаем бороться за нашу свободу. Мы сильно изменились за годы войны. Изменилась страна, изменились наши циностей. Но никакие испытания, пережитые нами, не способны лишить нас способности мечтать! И пока мы мечтаем, у нас есть цель. Именно это закаляет нас, делает лучше и сильнее - путь, наш общий путь к нашим мечтам!
Пусть в следующем году нас с вами хранит Бог, с нами будет военная удача и силы, которые мы направим в единственно правильное русло - защиту Украины и нашего народа.
С Новым годом! Слава Украине!" - говорится в комментарии к видео.
Дякуємо вам. І дуже любимо.
https://24tv.ua/ru/do_murashek__vakarchuk_pokazal_pervoe_ispolnenie_gimna_ukrainy_n842242
Все в нас буде добре! Ми - переможемо!
Слава Україні!
с Новым годом вас и спасибо вам..........
Я приду.
https://antikor.com.ua/articles/212605-banderovskie_marshi_pravyj_sektor_anonsiroval_grandioznye_aktsii
Здоровими лишайтеся в строю!
Незламність ваша , гарт,віра та воля
Дасть Богом Україну вам свою!
Хай доля вам відміряє багатотепла,поваги довгих літ життя
-На заздрість ворогам,пораду- браттям-
Будуйте людям світле майбуття!