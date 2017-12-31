 По Киеву на ретропоезде: "Укрзализныця" предлагает украинцам отправиться в необычное праздничное путешествие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Отправиться в путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие 6, 7, 8, 14 и 19 января. Отправление в 13:45 со станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах. Поезд отправляется со станции "Киев", а прибывает на станцию "Караваевы дачи".
Напомним, что в новогоднюю ночь в Киеве продлят на три часа работу общественного транспорта и метро. Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.
Під час подорожі ретропоїздом, який поведе паровоз Эр 787-46, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам'ятку - будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів. За майже дві з половиною години ретропоїзд зробить кільце через Петрівку, Дарницю, Видубичі. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 16:15.
У складі поїзда три комфортабельні вагони з м'якими місцями для сидіння. Святковий поїзд поведе бригада з локомотивного депо станції Сновськ, яке засноване в 1873 році та є базовим депо з обслуговування паровозів в Україні.
Квитки на ретропоїзд можна придбати в залізничних касах вокзалу або за допомогою онлайн-сервісу booking.uz.gov.ua. При придбані квитка через онлайн-систему слід вказувати станцію відправлення Київ-Пасажирський, а станцію прибуття Караваєві Дачі. Вартість квитка для дорослих близько 77 грн, для дітей - 43 грн. Прибуватиме поїзд після святкової поїздки на станцію Київ-Пасажирський.
Також охочі можуть відвідати виставку історичного рухомого складу на станції Київ-Пасажирський, що розташована біля 14-ї колії. Тут можна оглянути паровози різних серій, унікальні тепловоз ТЭ3 та електровоз ЧС4, пасажирські вагони-салони побудови першої половини ХХ сторіччя та спеціальну техніку.
Кому выручка с билетов пойдет ? Хто лапу греет
Перша модель «Запорожця», яка так і не пішла в серійне виробництво (ФОТО)
Слушал передпчу "вражего голоса"об самых дешевых автомобилях
Запорожец был одиниз самых дешевых, но не самый худший по характеристикам.
А "ушастика" досих пор нахваливают...
Ну не знаю , с работы парень сказал, вот тот, кто передвигается на Запорожце он и слесарь и механик и сварщик и водитель в одном лице...
Лично я к таким расположен.
Как по мне праздники особенно нужны тем, кто выполняет работу без расположения к ней, по принуждению, или в силу необходимости.И такой подневольный труд нуждается в передышке. с определеннойпериодичностью Отсюда пьянки, мордобитие ( стенка на стенку)
( потом пошли плясатьв избе,потом дрались не по злобе и все хорошее в себе доистребили...В.Высоцкий)
А поскольку трудящиеся во всех странах ( особенно отсталых) выполняют работу по принуждению,то в каждого народа свой праздник.
Человек, который любит свою работу,находит в ней свое вдохновение в праздниках не очень то и нуждается.
Для власти это шанс организовать люд под свои знамена... Как-то так.
Во все времена так было.
Перуна таскали по земле и бросали в Днепр...
В Украине есть СВЯТО.....
https://youtu.be/mzIzQ3VnJus