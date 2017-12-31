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 Киевские новости, Общество
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 По Киеву на ретропоезде: "Укрзализныця" предлагает украинцам отправиться в необычное праздничное путешествие

На новогодние и рождественские праздники украинцам предложили проехать по Киеву на ретропоезде.

 Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

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"Отправиться в путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие 6, 7, 8, 14 и 19 января. Отправление в 13:45 со станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении. 

Также отмечено, что билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах. Поезд отправляется со станции "Киев", а прибывает на станцию "Караваевы дачи".

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Напомним, что в новогоднюю ночь в Киеве продлят на три часа работу общественного транспорта и метро. Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.

По Киеву на ретропоезде: Укрзализныця предлагает украинцам отправиться в необычное праздничное путешествие 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042481
 
 
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от центрального вокзала до кардач ехать несколько минут (если журналисты ничего не перепутали)
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На самом деле єлектричка там дорого едет. Явно, что давно в Киеве бьіли.
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нравится ход Ваших мыслей - электричка едет дорого, и поэтому я давно не был в Киеве. Электричка идет 7 минут. Для Вас это долго?
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Так людина створена. Якби всі однаково думали, то людство б не вижило. Старий потяг іде кільцем. Там написано в тексті новини.
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Запрошуємо жителів і гостей Києва під час новорічних свят проїхати столицею України ретропоїздом. Вирушити ним у подорож Київським залізничним кільцем можуть усі охочі вже в суботу, 30 грудня, а також 6, 7, 8, 14 та 19 січня. Відправлення о 13:45 зі станції Київ-Пасажирський.
Під час подорожі ретропоїздом, який поведе паровоз Эр 787-46, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам'ятку - будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів. За майже дві з половиною години ретропоїзд зробить кільце через Петрівку, Дарницю, Видубичі. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 16:15.
У складі поїзда три комфортабельні вагони з м'якими місцями для сидіння. Святковий поїзд поведе бригада з локомотивного депо станції Сновськ, яке засноване в 1873 році та є базовим депо з обслуговування паровозів в Україні.
Квитки на ретропоїзд можна придбати в залізничних касах вокзалу або за допомогою онлайн-сервісу booking.uz.gov.ua. При придбані квитка через онлайн-систему слід вказувати станцію відправлення Київ-Пасажирський, а станцію прибуття Караваєві Дачі. Вартість квитка для дорослих близько 77 грн, для дітей - 43 грн. Прибуватиме поїзд після святкової поїздки на станцію Київ-Пасажирський.
Також охочі можуть відвідати виставку історичного рухомого складу на станції Київ-Пасажирський, що розташована біля 14-ї колії. Тут можна оглянути паровози різних серій, унікальні тепловоз ТЭ3 та електровоз ЧС4, пасажирські вагони-салони побудови першої половини ХХ сторіччя та спеціальну техніку.
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"путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу"
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вы кацапы привыкайте к земле - за своих накатил сегодня, семерых ваших в Сирии зашкварили...
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и братья Люмьер уже готовы запечатлеть это настоящее для будущего ))
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" Также отмечено, что билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах "

Кому выручка с билетов пойдет ? Хто лапу греет По Киеву на ретропоезде: "Укрзализныця" предлагает украинцам отправиться в необычное праздничное путешествие - Цензор.НЕТ 7121
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все пойдет на закупку производственных линий по выпуску шеколада!
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Новый год должен пройти по всему ТВ рядом с защитниками Украины по всем каналам.
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А у меня- совершенно бесплатное путешествие намечается. От перегружателя в порт. По экваториальной Атлантике, так сказать... И не бухнуть, похоже...
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Спасибочки! вас- С Наступающим. Удачи- в Новом!
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С трудом определил- где передок... Та и то, пока не до конца уверен...
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А ось ретрозапорожець

Слушал передпчу "вражего голоса"об самых дешевых автомобилях
Запорожец был одиниз самых дешевых, но не самый худший по характеристикам.
А "ушастика" досих пор нахваливают...
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Это- правильно! Моему "ушастику", в следующем году, в мае, будет 41 годочек. Он с презрением смотрит на окружающее его стадо всяких разных тачек, прекрасно понимая, что ни одна особь, из этого стада и рядом не приблизится к его возрасту.
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Нахвалюють в основному чомусь тільки самі власники )))
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Нахвалюють в основному чомусь тільки самі власники )))

Ну не знаю , с работы парень сказал, вот тот, кто передвигается на Запорожце он и слесарь и механик и сварщик и водитель в одном лице...
Лично я к таким расположен.
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и хорошо, что не пошел. Даж слов не подберу, что бы, как то, вот ЭТО назвать... дизайнеры явно курили сигареты Космос, который набивали, походу, дружественные казахи с киргизами, из Чуйской долины)))
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Я приєднаюсь до "и хорошо, что не пошел". Хоча деякі нові напрямки для того часу таки створювали.


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кстати в дохлом СССРе Новый год не отмечали до 1935 года.в газете ПРАВДА деятель кацаПсинского гоффна Павел Постышев предложил отмечать сей день вместо Поповского Рождества... Києвом на ретропоїзді: "Укрзалізниця" пропонує українцям вирушити в незвичайну святкову подорож - Цензор.НЕТ 3506
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Я отношусь к праздникам по своему..
Как по мне праздники особенно нужны тем, кто выполняет работу без расположения к ней, по принуждению, или в силу необходимости.И такой подневольный труд нуждается в передышке. с определеннойпериодичностью Отсюда пьянки, мордобитие ( стенка на стенку)

( потом пошли плясатьв избе,потом дрались не по злобе и все хорошее в себе доистребили...В.Высоцкий)

А поскольку трудящиеся во всех странах ( особенно отсталых) выполняют работу по принуждению,то в каждого народа свой праздник.
Человек, который любит свою работу,находит в ней свое вдохновение в праздниках не очень то и нуждается.
Для власти это шанс организовать люд под свои знамена... Как-то так.
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Пейсаті вже давно відправили нас в незвичайну святкову подорож.)))
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КацаПсины были Атеистами чЛенино-Сралинцами и громили Храмы на РАБссии похлеще штурма Берлина Києвом на ретропоїзді: "Укрзалізниця" пропонує українцям вирушити в незвичайну святкову подорож - Цензор.НЕТ 3292
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Моя версія: атеізм-це прикриття. Справжня мета-пограбувати церковне майно. Сталін, наприклад, закінчив духовну семінарію. А коли німци стояли під мацквой дав вказівку щоб літак з іконою на облавку кружляв навколо міста.
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и громили Храмы на РАБссии похлеще штурма Берлина Києвом на ретропоїзді: "Укрзалізниця" пропонує українцям вирушити в незвичайну святкову подорож - Цензор.НЕТ 3889

Во все времена так было.
Перуна таскали по земле и бросали в Днепр...
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Уникальные старинные Иконы,Фрески и Картины советская власть продавала на Запад за копейки...Аукционы Берлина Парижа и Лондона ломились от этого награбленного у народа достояния...
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а Украине нет праздников..это чисто на РАБссии..
В Украине есть СВЯТО.....
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Та пох,що е в краине,коли её громадян стреляют як в тире,те,хто на Мордоре митинги розганяе проти Навального Києвом на ретропоїзді: "Укрзалізниця" пропонує українцям вирушити в незвичайну святкову подорож - Цензор.НЕТ 6448
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На послухай песню.Им до реммиссии,ще далеко.Не то,що я живодёр,а просто пиздец
https://youtu.be/mzIzQ3VnJus Києвом на ретропоїзді: "Укрзалізниця" пропонує українцям вирушити в незвичайну святкову подорож - Цензор.НЕТ 2135
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Звезду забыли декоммунизировать. А идея прекрасная. Я бы на таком с удовольствием прокатился.
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