 По Киеву на ретропоезде: "Укрзализныця" предлагает украинцам отправиться в необычное праздничное путешествие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Отправиться в путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие 6, 7, 8, 14 и 19 января. Отправление в 13:45 со станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах. Поезд отправляется со станции "Киев", а прибывает на станцию "Караваевы дачи".

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Напомним, что в новогоднюю ночь в Киеве продлят на три часа работу общественного транспорта и метро. Таким образом, транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.