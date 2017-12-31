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 Нарушений перемирия в зоне АТО с полуночи не зафиксировано, - штаб

Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

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Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

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Нарушений перемирия в зоне АТО с полуночи не зафиксировано, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042479
 
 
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Уголек контрабасят втихаря для наших тарифов ...
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А мокшм тем временем в Сирии перевыполняют план по 200-м...
Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 2468
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ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...
ЩА НАКИДАЮТСЯ И ПОЙДУТ НА КИЕВ)))
и как всегда выйдут где то под Ростовом))))
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К сожалению рано так писать, ведь война в самом разгаре и конца ей не видно. Но вспоминаю вчерашние поиски "хороших людей в россии" некоторыми форумчанами и понимаю, что это одна из главных причин войны.
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Це не відміняє того, що москалі мають горіти в пеклі!
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Слава Петру Алексеевичу Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 2225
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ребенок - прав. разбираться можно после.
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Велика рашка. Во Владике уже пятый час ватаны бухают. У бурятов уже три часа как 2018 г. Еще по Мацкве бухнут и начнется

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Орки проводжають старий рік ? Набралися ?
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да пусть уже ужрутся по самое не хочу.......
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Пошли, пошли они на Лондон - от китайцев драпают ...
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орков долбить всегда время, а вот семьям бойцов надо передых. С новым роком шановни солдаты и солдатки! Москали геть, пся.. крив!
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Найди меня, когда очнешься! Череда смертей Уильяма Кейджа (Том Круз). Грань будущего.

https://youtu.be/42od3nXmpNc Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 5820
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с тобой они не заскучают, ты им не в кипишь грусти подкидываешь, ну да, не самому же пить?! Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 9526
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Ты мабуть прикалуешься?Всем извезтно,що пленных дофига отвезли в Чечню и Осетию.И пока на украинской земле,не будет гореть под ногами,эти две нации,то мы ничего не добъёмся.И это я ещё мягко.ББез общественности Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 6053
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Що черножожопики пердачки взрывать,или оставить Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 5790
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Так мы воюем или гнездо вьём с колючей проволоки? Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 7591
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Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився Пуйло!А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 8257
НравитсяСуперХа-ха
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Вроде на все тарифы и цены подняли.Сейчас можно сделать и перерыв.
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Вітаю всіх українців з Новим роком! Бажаю всім нам мира, злагоди, козацького здоров'я, щастя, здійснення мрій і бажань попри всі негаразди, гумору і щоб ворог, який паскудить нашу святу українську землю, накивав п'ятами якомога скоріше.
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І, головне, всім, хто захищає нашу Україну від проклятого ворога, повернутися живими та не узкодженими додому, де їх дуже-дуже чекають.
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Бандери та фашизди !!! З Новим Роком !!! Здоров'я, щастя та наснаги!
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Это кацапы еще не набухались. После 24:00 начнут по пьяне стрелять.,это у них в крови, у убийц.
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С новым годом,Украина!!!С новым годом, пацаны на передке в окопах!! Вы победите,верю.
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"Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякую за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!", - написав посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.
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С Новым Годом всех,кто не москаль!
Шоб Вам елось и пилось,
Шоб хотелось и моглось.
Шоб Вам в будущем годе
Было с кем и было где. Порушень перемир'я в зоні АТО з опівночі не зафіксовано, - штаб - Цензор.НЕТ 2195

PS.А если москалю то не нравится -
Hехай рыбной костью подавится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНарушений перемирия в зоне АТО с полуночи не зафиксировано, - штаб
 
 
 
 
 
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