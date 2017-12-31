 Нарушений перемирия в зоне АТО с полуночи не зафиксировано, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.
Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.
Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.
ЩА НАКИДАЮТСЯ И ПОЙДУТ НА КИЕВ)))
и как всегда выйдут где то под Ростовом))))
https://youtu.be/42od3nXmpNc
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився Пуйло!А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
НравитсяСуперХа-ха
Шоб Вам елось и пилось,
Шоб хотелось и моглось.
Шоб Вам в будущем годе
Было с кем и было где.
PS.А если москалю то не нравится -
Hехай рыбной костью подавится.