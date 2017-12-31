 Нарушений перемирия в зоне АТО с полуночи не зафиксировано, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

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Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

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