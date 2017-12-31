 Минимальная зарплата украинцев увеличится с нового года на 523 грн

Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Установить в 2018 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 3723 гривни; в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривни", - говорится в документе.

Документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей - 85 процентов, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100 процентов соответствующего прожиточного минимума. Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть больше 75 процентов от уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1 700, с 1 июля - 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн.

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