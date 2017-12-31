EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Новый год Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Экономика, Общество
  12563  230
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4166) зарплата (1664) рост (89) минимальная зарплата (123)

 Минимальная зарплата украинцев увеличится с нового года на 523 грн

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличивается до 3723 грн.

Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Читайте также: Цены на сигареты вырастут с 1 января

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 3723 гривни; в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривни", - говорится в документе.

Документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей - 85 процентов, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100 процентов соответствующего прожиточного минимума. Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть больше 75 процентов от уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1 700, с 1 июля - 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн.

Читайте также: Продолжать повышать минимальную зарплату и пенсию высокими темпами опасно, - Миклош

Источник: https://censor.net.ua/n3042478
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
То кому ты дав,що все просрали?Або доверел частку своей фирмы украинцю,щоб таке казати? Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 2713
 показать весь комментарий
 
Мнимые не мнимые!евытащим и встряхнём!Хто де младенца закопал....Монте Кристо,тожес младенца начинал Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 883
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Спалився, кацап! Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 7243
 показать весь комментарий
 
 
лвбнхй уже давно спалился, перестал всем желать ночной кави и закат солнца Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 9662
 показать весь комментарий
 
чтоб вы уже подавились своими повышениями
 показать весь комментарий
 
 
А минималка депутата возросла в два раза.Как же хочется увидеть всех этих козлов на столбах.
 показать весь комментарий
 
 
Не ти часом один вареник в супермаркеті купляв, загенацидений ти наш?
 показать весь комментарий
 
 
Як що створити гарні умови так вони один одному допоможуть, як при голосуванні.чужими картками. Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 8629
 показать весь комментарий
 
Типо это отменит налоги.Всё фафлёры!-Вы в фальнице!Успевайте глотать за Рашкой Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 2111
 показать весь комментарий
 
Учитывая что зарплата всегда отстает от инфляции можно сделать вывод что реальная инфляция составила как минимум 34%.
Грустно иметь такое правительство.
 показать весь комментарий
 
 
Дай Бог щоб таку платню одержували всі ті хто її призначив та ні в чому собі не відмовляли СУКИ.
 показать весь комментарий
 
 
і на вулиці 1996 рік. Наступне підвищення незабаром...
 показать весь комментарий
 
 
Власть, по умолчанию не бывает хорошей...
Твой начальник всегда сука ( или сук )
25 лет греблись в постсоветском мусоре, красили лениных, праздновали на дзержинского, жили на косиора, торговали на котовского, воровали на свердлова, смотрели михалкова, ржали с заборнова и т.д.
Наши начальнички и избраннички родом оттуда же.
Особой святостью от нынешних не пахнет, следующие, молодые, будут пахнуть лучше,надеюсь.
Нынешних я потерплю, но ни мишкины ни жулькины команды к следующим не относятся
 показать весь комментарий
 
Пожелание для орди.Щоб хуйло здохло до виборів.
 показать весь комментарий
 
Пс. за рыгов и ляшков лучше промолчу, но с первыми лет пять придется считаться...
 показать весь комментарий
 
переведут людей на полставки а пахать будут на ставку или под сокращения зато налоговая будет драть увеличенные налоги с "повышенной" зарплаты
 показать весь комментарий
 
Мелкому бизнесу гаплык, та и станки печатные в НБУ могут накрыться от такого интенсивного печатания. Или у нас экономика расти начала такими темпами? А где это? Разве что объемы транспортировки и экспорта гастеров в ЕС увеличились и обратного завоза автохлама...
 показать весь комментарий
 
А не проще наладить выпуск мусорных баков и пту сварщиков что бы эти мрази после народной люстрации были надежно защищены в ящиках от народного гнева. Чтоб вы все передохли мрази .
 показать весь комментарий
 
Что бы вы твари жили на минималку и содержали свои семьи. Мінімальна зарплата українців збільшиться з нового року на 523 грн - Цензор.НЕТ 3447
 показать весь комментарий
 
С новым годом все наше руководство страны.Чтоб вы все передохли до последнего колена ворюги.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинимальная зарплата украинцев увеличится с нового года на 523 грн
 
 
 
 
 
 вверх