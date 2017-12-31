 Цены на сигареты в Украине вырастут с 1 января

Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Документом предусматривается постепенное, до 2024 года, повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 года возрастают на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.
Агентство отмечает, что цель плана повышения акцизов - достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС - 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).
В водке - алкоголь
В мясе - холестерин
В рыбе- фосфор
В шоколаде - кариес
В воде - хлорка
В воздухе - оксиды.
Что еще подорожает, пан президент?
Почему налог не процент от дохода граждан Украины, а сумма налога как в Германии?
Что-то я не видел отмены налогов при зарплате меньше 300Евро/месяц.
И отмены налогов предпринимателей при прибыли меньше 50 000Евро/год.
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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ДЫШАТЬ ИХ СМРАДНОЙ УТРОБНОЙ ВОНЬЮ???
300 ГРН ЗА ПАЧКУ СИГАРЕТ И СОСИТЕ ТВАРИ СВОЙ ДЫМЯЩИЙСЯ ЧЛЕН ДАЛЬШЕ, НЫКАЯСЬ ПО ПОДВОРОТНЯМ.
ВСЕ КУРИЛЬЩИКИ - ЭТО МИНЕТЧИКИ, СОСУЩИЕ ВСЮ СВОЮ УБОГУЮ ЖИЗНЬ И ПОКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЛЮДЯХ СВОЕ ЖАЛКОЕ УБОЖЕСТВО - НЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕТЬ СРАНУЮ НАРКОТУ.
Народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак в интервью телеканалу NewsOne.
Чтобы в Украине произошел экономический рост - нужно отменить пенсии...Он отметил, что дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов, а деньги на него берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы. А пенсионерам которые не выращивают картофель, должны помогать дети
ps
Про высокие заработки депутатов, министров и топ менеджеров. он скромно умолчал...
Порошенко, Гройсман и депутаты, это руки Кремля.
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Зато ці руки нічого не крали.
Бо, як відомо, у кримінальному світі бариги самі не крадуть, - вони перепродують з подвійним-потрійним наваром украдене іншими.
Всех благ и удачи!!!