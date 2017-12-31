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 Экономика, Общество
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 Цены на сигареты в Украине вырастут с 1 января

В Украине акцизы на сигареты в 2018 году возрастут на 30%.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Документом предусматривается постепенное, до 2024 года, повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 года возрастают на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.

Агентство отмечает, что цель плана повышения акцизов - достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС - 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

Источник: https://censor.net.ua/n3042474
 
 
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о вреде курения знают все. Зачем это все постить? Ціни на сигарети зростуть із 1 січня - Цензор.НЕТ 4083
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Вміння копіпастити піднімає самооцінку.)))
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Завтра пойду куплю ящик украинских сигарет ПРИМА по новой цене...,жду пока будет цена за ПАЧКУ ПРИМЫ будет 100 долларов... Ціни на сигарети зростуть із 1 січня - Цензор.НЕТ 1742
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Так, раз піднімають ціни для курців на цигарки, то тепер потрібно доплачувати тим хто не палить, ато куди Вован Грося буде гроші дівати?
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Senator S 01a656ec - если далек от этого вопроса не пиши чушь, табачники до нового года натарились акцизных марок по старой цене и будут сбывать товар по старым ценам с нового года, 20% поднятия акциза прошлого года достигли ценового дипазона в ноябре 2017 года, так что новые цены даже при очень неблагоприятных факторах, например бакс по 35, будет не раньше лета.
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А вот фиг ты угадал, не могли они затарится на полгода, да и кто откажется наварить лишнее.
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Марки,да,а вот продавать по старой цене,смысла не вижу .
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Иногда надо ходить с маской по улице! Огромное количество людей с сигаретами.... Им хоть по 100$ пачка , всё равно курить будут и других травить.
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Щоб ви здохли в Новому році соєві уроди кочені, мля!!!
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Хотелось бы чтоб с повышением цен снижалась зарплата у депутатов
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Совсем твари с катушек съехали!!! Потом удивляются объёму контрабанды, а как быть иначе, если государство тебя иметь всё время хочет? Поэтому покупая контрабандный бензин и сигареты у меня совесть абсолютно чиста.
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В сигаретах - никотин
В водке - алкоголь
В мясе - холестерин
В рыбе- фосфор
В шоколаде - кариес
В воде - хлорка
В воздухе - оксиды.
Что еще подорожает, пан президент?

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А я кинув курити майже рік тому. Не думав, що це буде так легко, хоча курив 40 років. А те, що статеве життя стало таким як декілька дисятиліть тому, додає впевненності, що вже ніколи не закурю. А ще тішить те, що на мені не зароблять регіанали, монополісти з виробництва цигарок.
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статеве як у ляшка...
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Теперь на тебе будут зарабатывать другие - производители конфет и жевательной резинки! Ціни на сигарети зростуть із 1 січня - Цензор.НЕТ 7945
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табак дорогой теперь....будем курить коноплю.дешевле и полезнее Ціни на сигарети зростуть із 1 січня - Цензор.НЕТ 8598
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а если без шуток то теперь сигаретный бизнес подпольный расцветет буйным цветом.оборудования уже в стране валом.еще с начала 2000-х.ну и внутренний рынок теперь гораздо привлекательнее для этого дела.Табак и кукуруза с вениками будут на вес золота.Вспомнилось начало тысячелетия.Во Львове на каждом углу табачек на развес продавали из мешков.Вот и будет подспорье к пенсии.Крути сигаретки вари сандер и заработает прибавочная стоимость.
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Очень хорошо,курить надо меньше. Вообще не понимаю людей которые балуются с сигаретами.
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Если не понимаешь, то и рот не разевай.
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достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС
Ціни на сигарети зростуть із 1 січня - Цензор.НЕТ 8322
Почему налог не процент от дохода граждан Украины, а сумма налога как в Германии?
Что-то я не видел отмены налогов при зарплате меньше 300Евро/месяц.
И отмены налогов предпринимателей при прибыли меньше 50 000Евро/год.
.
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Пускай хоть 1000 стоят а хоть бесплатно...Самая дебильная вредная привычка. Ни одного плюса: тупое самоубийство с кучей болезней и необходимостью лечиться дорогими препаратами, мучить родных и близких своей рукотворной болячкой...
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А как изо рта смердит Ціни на сигарети зростуть із 1 січня - Цензор.НЕТ 6773
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ПО КАКОМУ ПРАВУ КУРЯЩИЕ УНИЖЕННЫЕ ТВАРИ ЗАГРЯЗНЯЮТ ВОЗДУХ НА ТРОТУАРАХ???
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ДЫШАТЬ ИХ СМРАДНОЙ УТРОБНОЙ ВОНЬЮ???
300 ГРН ЗА ПАЧКУ СИГАРЕТ И СОСИТЕ ТВАРИ СВОЙ ДЫМЯЩИЙСЯ ЧЛЕН ДАЛЬШЕ, НЫКАЯСЬ ПО ПОДВОРОТНЯМ.
ВСЕ КУРИЛЬЩИКИ - ЭТО МИНЕТЧИКИ, СОСУЩИЕ ВСЮ СВОЮ УБОГУЮ ЖИЗНЬ И ПОКАЗЫВАЮЩИЕ НА ЛЮДЯХ СВОЕ ЖАЛКОЕ УБОЖЕСТВО - НЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕТЬ СРАНУЮ НАРКОТУ.
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А я вообще в шоке от количества курящих женщин. Каждый день вижу туеву хучу студенток-первокурсниц которые затягивают сигареты. А потом всю жизнь будут думать почему нормальных детей родить не могут.
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По якому праву автомобілі забруднюють повітря? Чому я маю дихати їхнім смрадним вихлопом? 300 гр.за літр бензину - і нюхайте самі свій вихлоп.)))
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Ветер перемен!

Народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак в интервью телеканалу NewsOne.

Чтобы в Украине произошел экономический рост - нужно отменить пенсии...Он отметил, что дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов, а деньги на него берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы. А пенсионерам которые не выращивают картофель, должны помогать дети

ps
Про высокие заработки депутатов, министров и топ менеджеров. он скромно умолчал...
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Ньюз-Иван смотрите? Я вам предложу более прямой анал, смотрите лучше Кисилёва.
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Вас больше заинтересовал телеканал или то, что сказал депутат из коалиции? добавлю, что законы рисуют не телеканалы, а депутаты!
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Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
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"Цены на сигареты в Украине вырастут с 1 января" потому, что Путину на войну с Украиной денег не хватает, после санкций. - Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало. ... «Мегаполис» появился в Украине в 2010 году, что совпало с приходом к власти ныне беглого Виктора Януковича и его Семьи. Буквально за два года русская компания скупила практически всех украинских дистрибуторов табачных изделий и заключила контракты с такими производителями как «Прилуки», Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International и Philip Morris Ukraine. В структуру русской компании также входят «Сигарный дом «Фортуна», торговые сети «Табак и подарки» и «Тютюнові вироби» ... Собственников «Мегаполиса» зовут Игорь Кесаев и Сергей Кациев. ... В частности, Кесаеву и Кациеву принадлежит Завод имени Дегтярева (ЗиД), который производит стрелковое оружие, а также Ковровский механический завод, производящий газовые центрифуги для обогащений оружейного урана.
Порошенко, Гройсман и депутаты, это руки Кремля.
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Порошенко, Гройсман и депутаты, это руки Кремля.
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Зато ці руки нічого не крали.

Бо, як відомо, у кримінальному світі бариги самі не крадуть, - вони перепродують з подвійним-потрійним наваром украдене іншими.
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Кури тупина, мордвецвася! Впрочем,ты так все время и делаешь...
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Всех с Наступающим Новым годом!!!
Всех благ и удачи!!!
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Выращивать табак это конечно хорошо, но урожай будет только в сентябре. И то не факт. Сам перешел на электронку. 1.5 месяца полет нормальный. Стаж 22 года курения табака.
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лэйба, ты постоянно куришь тупина , поэтому никак не пострадаешь от повышения цен на табак
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првильно, аби бидло меньше палило в громадських місцях
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Шо б ви мінстецівські удоди не тринділи а курців в Україні 10--12 мільйонів Це 10---12 мільйонів виборців Думаю вони зшаленіють від щастья від того що їм довелеться витрачатися не на 400 грн щомісяця а 700 їм дуже сподобається як їх ротердамлять Вони обов*язково проголосують за чудових іудеїв Які покращили їхнє матеріальне становище
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦены на сигареты в Украине вырастут с 1 января
 
 
 
 
 
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