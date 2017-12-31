 Трамп: Иранцы больше не будут терпеть коррупцию и поддержку терроризма властями

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам американского лидера, люди не станут больше терпеть этого, а Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в стране и за нарушениями прав человека.

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете осознают что их деньги и богатства разворовывают и тратят на терроризм. Похоже, они больше не будут мириться с этим. США внимательно следят за нарушениями прав человека!" - написал он.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.