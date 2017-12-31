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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Иран (440) протест (4132) революция (1261) Трамп (1626)

 Трамп: Иранцы больше не будут терпеть коррупцию и поддержку терроризма властями

Президент США Дональд Трамп считает, что вспыхнувшие в Иране акции протеста направлены против поддержки властями страны терроризма.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам американского лидера, люди не станут больше терпеть этого, а Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в стране и за нарушениями прав человека.

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете осознают что их деньги и богатства разворовывают и тратят на терроризм. Похоже, они больше не будут мириться с этим. США внимательно следят за нарушениями прав человека!" - написал он.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

 31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.

Источник: https://censor.net.ua/n3042472
 
 
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Американцы видят все кроме откровенного геноцида палестинцев жыдами, вот там сука все нормуль
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национальность "палестинцы" придумана там же,где и "народ Крыма" и "народ Донбасса".
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Ти як собачка павлова справно реагуєш заготовленою кашерною реплікою Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 4514
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Да это ты на собачку похож. То ты "муслимов" ненавидишь,то за исламскую отмороженную "республику" из портков выпрыгиваешь.Ты либо крестик сними,либо портки надень.
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а он как истый кацап и без портков но в крестике
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покажи де я писав що ненавиджу мусульман чи за нинішніх іранських паханів?
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охолонь,ариец.Ради тебя я свое драгоценное время точно тратить не стану.
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В нас тут поля та ліси, тундри нема Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 8893 Хоча сьогодні сніг так вальнув, що було схоже Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 2777 Але в тундрі, якщо не помиляюсь, має бути вічна мерзлота
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Удваиваю высказывание пана Максима.
Даже больше - "палестинцами" как раз и могут называться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО евреи, арабы же (пусть и братья их двоюродные по генетике) на той земле - пришлые кочевники.
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На самом деле палестинцы бывшие иудеи, которые приняли Ислам. Действительно, что такой национальности нет. Но это в основном коренные жители Палестины.
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Дуже хитрий жидівський трюк - прирівняти древній палестинський народ до донбаського і кримського зброду. І вчинити гевалт і рейвах накшталт - яке вони мають право на державність? Так поступають усі шовіни і окупанти всіх часів і віків щодо окупованих ними країн і народів. Не треба йти далеко - згадаймо рейвах у Мадриді стосовно проголошення Незалежності і Референдума древньої Каталонії, гевалт в Лондоні щодо відділення Шотландії, паніку в Туреччині та Багдаді щодо змагань багатомільонного Курдського народу за Незалежність, рух і Північній Ірляндії і т.п.
Палестинці, курди, каталонці, шотландці, ірландці ... - то древні корінні народи, що віками і тисячоліттями жили і живуть на своїх землях зі своїми національними святинями і цінностями. Т.з. "народ" Криму і Донбасу не йде в жодне порівняння з палестинцями і жидівський трюк заручитися підтримкою Українців тут "не конає"...
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у тебя завышена самооценка
у Трампа есть кому наливать
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Пока власть в Иране не захватили исламисты, это было вполне нормальное государство.
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десь приблизно таке як пеця намагається "збудувати"
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За яйця можуть і повісити диктатора!Х"ло з Баригою в шоці,як-би рік собаки не перебісив і їхніх собак!
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Петя опять напрягся, перекрестился, загадал желание Деду Морозу, постучал по дереву (по своей голове) и на всякий случай приготовил верёвку и мыло!!!!
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Он не торопится? Или там уже всё намази? Инфы маловато.
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чтец...вот как раз сейчас Медведчук докладывает Пете о вчерашних сновидениях у Пуйла и передает устное поздравление с новым годом...но мне плохо слышно, шепчутся паразиты
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ты Меркель позвони ей Медведчук уже звонил ,поздравлял
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Чимало іранців ще пам"ятають часи шаха, коли можна було без проблем випити пивка, коли жінкам не треба було закутуватися в хустки, коли країна була світською, коли не діяли закони шаріату з побиттям камінням, коли можна було сходити на поп чи рок-концерт, коли можна було нормальне якісне кіно із США чи Європи подивитися, коли можна було безперешкодно у ту ж Європу чи США в турпоїздку з"їздити...

У них дуже багато обмежень - набагато більше, ніж у арабських нафтових країнах. Звичайно народу це остогидло.
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Коли в нас деякі міста стали обмежувати продаж алкоголю у вечірній час такі як ви теж верещали яке це обмеження їхніх священних свобід і безглузде, бо нічого не дасть, а по факту галасливих п'яниць від цього стає значно менше на вулицях. Щодо одягу, то в кожного народу є свої уявлення про пристойність, Ви, припускаю, не відноситесь до "меншинств", які б вважали нормальним щоб в нас жінки розгулювали з голими цицьками абощо. І коли це іранці протестують за західні фільми, в основному незадоволені якимись економічними проблемами чи копупцією.
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Взагалі-то я якраз тут підтримував обмеження алкоголю.

Просто не має бути крайностей: як тотальної пиятики, так і повного сухого закону...

А про одяг: у 70-х іранки могли ходити у паранджі або у європейському одязі і без хустки - це їх вибір був.

У 70-х Іран був як Туреччина пор рівню свобод, тобто переважно світським.

А щодо традицій народу - погугліть іранський національний жіночий костюм - у ньому немає паранджі. Паранджу принесли араби разом із ісламом.
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Хіджаб - це зовсім не паранджа. В нас є функціонально повний аналог, який, на жаль, майже вийшов з ужитку.
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Так, спутав, але суті це не міняє.
Суть у тому, що в нас в універі вчилися студенти з Ірану. Цікаво, що і дівчата теж. Трохи спілкувався з ними. І для хлопців, і для дівчат Київ був ковтком свободи. Дівчата радувалися, що не треба хустину всюди носити, а одну навіть тату тут зробила.

Хлопцям подобалося пиво (в Тегерані вони тільки безалкогольне пили) і кіно
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Могли б і в Москву поїхати за такими "свободами"... Всюди свої заморочки, мене декан колись вилаяв за в нас шорти, а деяких держшарагах теж намагались відвідувачам дрес-код нав'язувати. В одязі умовності часто випливають з кліматичних особливостей захисту тіла, в дуже жарку погоду повністю "закутаний" - запобігає перегріву і сонячному удару, тому іранським дівчатам міг подобатись в т.ч. м'який клімат.
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До речі, український аналог - тільки для заміжніх, а в Ірані змушують всіх, навіть якщо українка туди приїде, то теж буде змушена носити хустину.

А в 70-х при шаху була свобода вибору. Хто хотів - носив, не хотіли - не носили.
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порошенке нужен двойник... мало ли чего.. у нас яйца подороже, чем в Иране Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 6838
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так сделай себе пластику - и будешь его двойником...)
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Коли це іранці доручали цьому свистуну виступати від свого імені?
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Собака-вірний друг людини!Чому сердишся,коли тебе обзивають собакою?Бо так людина налаштована-якщо обзиваєш інших-чекай такого-ж відношення до себе.
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.Турцию не удалось раскачать -качаем лодку в Иране .
Как бы это не аукнулось на весь мир в т . ч . и Украине .
Иран имеет ПУ для баллистических ракет в защищенных шахтах
и ядерные головы к ним .
А чем может в случае конфликта на мировом уровне защитиь себя -
Украина .

Обеспокоенность будем выражать.
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взорвать воронежскую АС, для начала, нет для начала трубу взорвать нахер. пусть сосут, а те смокчат, раз не хотели давить гниду путинскую - Изначально!
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жирік погрожував помити чоботи в Каспійському морі (волога мєчта його куратора з кгб), оце бу-га-га буде коли перські солдати помиють чоботи в Білому морі
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таким чином Ви покладаєтесь на думку Трампа Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 2759
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я знаю, что на это рашковане вроде вас всегда и рассчитывают... но в этот раз так
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"рашковане вроде вас"
...написав кацапським ізиком на адресу (-ла) українця в Україні юзер з підматрасним прапорцем айпі
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Все это закончится кровью и может даже разделом страны.
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взорвать воронежскую АС, для начала, нет для начала трубу взорвать нахер. пусть сосут, а те смокчат, раз не хотели давить гниду путинскую - Изначально!

Теперь только обеспокоенность.
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Габриель то как возбудился.
КНДРой стал американцам угрожать.
А хуйло молчит.
Боится.
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Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 8707 ПЭЦЬЕ И ВСЕМ УБЛЮДКАМ У ВЛАСТИ НА ЗАМЕТКУ
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Там місцеві Януки часом не звернулися до Вови Путіна із закликом "Путін введи війська"?
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Вова Путин может вводить воиска и воевать с америкой только там где у США реальных интересов нет.
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США поддерживает Израиль с самого начала его создания.
У них ядерное оружие есть.
А Украину не поддерживает , смотри речь Буша "котлета по Киевски" и плюс БМ.
Разницу сечешь ?
Так что цени Петю , а не гавкай из будки.
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Израилю с ЯО французы помогли, а не американцы.
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То це Пуйлу с Сирии в Иран теперь нырять? Трамп: Іранці більше не терпітимуть корупцію та підтримку тероризму владою - Цензор.НЕТ 1433
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карлику нехилый такой подарочек под йолку вкатили. если еще пойдут массовые казни аятолл и стражей исламской революции, то сна у гнома не будет до самого конца. Там уже и февральские санкции и выборы и Боинг, все по йух будет.
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Иран на 2 месте по запасам газа, на 2 месте по добыче нефти среди стран ОПЕК, а в стране безработица и нищета.
Никакие запасы природных ресурсов не позволят стране стать богатой, а населению счастливым, если у власти находятся негодяи.
роися и Внесуэла те же грабли
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Израилю с ЯО французы помогли, а не американцы.

А санкции на Израиль как на КНДР не наложили.
Так и передай тролям , которые не хотят есть траву.
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Похоже "братский народ" Ирана раскусил "руцкий мир" и его "дружеские" объятья,Кацапы уже Венесуэлу до нищеты довели,теперь очередь за Ираном.Ох и кореша у хуйла одни нищеброды,Венесуэла,КНДР,теперь вот Иран
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Как им это удается ?
Воруют в три горла.
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они у щироукраинских особей реформаторской национальтности учились.
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у щироукраинских особей нефти и газа нет , так что мимо кассы
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принципы ограбления своего народа везде одинаковы.
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Нет. Не одинаковые.
У того народа есть газ и нефть. Качай , продавай и давай народу.
А у тебя что есть ?
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Что бы ты не мучался с ответом - ничего.
Что бы что то продать надо что то произвести.
А если ты ничего не производишь , то с чего ты взял что у тебя что то украли ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрамп: Иранцы больше не будут терпеть коррупцию и поддержку терроризма властями
 
 
 
 
 
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