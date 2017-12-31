 Трамп: Иранцы больше не будут терпеть коррупцию и поддержку терроризма властями

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По словам американского лидера, люди не станут больше терпеть этого, а Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в стране и за нарушениями прав человека.
"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете осознают что их деньги и богатства разворовывают и тратят на терроризм. Похоже, они больше не будут мириться с этим. США внимательно следят за нарушениями прав человека!" - написал он.
Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.
По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.
Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.
31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.
Даже больше - "палестинцами" как раз и могут называться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО евреи, арабы же (пусть и братья их двоюродные по генетике) на той земле - пришлые кочевники.
Палестинці, курди, каталонці, шотландці, ірландці ... - то древні корінні народи, що віками і тисячоліттями жили і живуть на своїх землях зі своїми національними святинями і цінностями. Т.з. "народ" Криму і Донбасу не йде в жодне порівняння з палестинцями і жидівський трюк заручитися підтримкою Українців тут "не конає"...
Арафат был чрезвычайно важным тайным агентом для КГБ. Сразу же после арабо-израильской шестидневной войны 1967 года Москва назначила его председателем ООП . Египетский президент Гамаль Абдель Насер, сам советская марионетка, предложил встретиться с ним. В 1969 году КГБ приказало Арафату объявить войну американскому имперскому сионизму во время первого саммита Чёрного Террористического Интернационала , неофашистской пропалестинской организации, придуманной и спонсируемой КГБ и ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.
у Трампа есть кому наливать
У них дуже багато обмежень - набагато більше, ніж у арабських нафтових країнах. Звичайно народу це остогидло.
Просто не має бути крайностей: як тотальної пиятики, так і повного сухого закону...
А про одяг: у 70-х іранки могли ходити у паранджі або у європейському одязі і без хустки - це їх вибір був.
У 70-х Іран був як Туреччина пор рівню свобод, тобто переважно світським.
А щодо традицій народу - погугліть іранський національний жіночий костюм - у ньому немає паранджі. Паранджу принесли араби разом із ісламом.
Суть у тому, що в нас в універі вчилися студенти з Ірану. Цікаво, що і дівчата теж. Трохи спілкувався з ними. І для хлопців, і для дівчат Київ був ковтком свободи. Дівчата радувалися, що не треба хустину всюди носити, а одну навіть тату тут зробила.
Хлопцям подобалося пиво (в Тегерані вони тільки безалкогольне пили) і кіно
А в 70-х при шаху була свобода вибору. Хто хотів - носив, не хотіли - не носили.
Как бы это не аукнулось на весь мир в т . ч . и Украине .
Иран имеет ПУ для баллистических ракет в защищенных шахтах
и ядерные головы к ним .
А чем может в случае конфликта на мировом уровне защитиь себя -
Украина .
Обеспокоенность будем выражать.
...написав кацапським ізиком на адресу (-ла) українця в Україні юзер з підматрасним прапорцем айпі
Теперь только обеспокоенность.
КНДРой стал американцам угрожать.
А хуйло молчит.
Боится.
У них ядерное оружие есть.
А Украину не поддерживает , смотри речь Буша "котлета по Киевски" и плюс БМ.
Разницу сечешь ?
Так что цени Петю , а не гавкай из будки.
Никакие запасы природных ресурсов не позволят стране стать богатой, а населению счастливым, если у власти находятся негодяи.
роися и Внесуэла те же грабли
А санкции на Израиль как на КНДР не наложили.
Так и передай тролям , которые не хотят есть траву.
Воруют в три горла.
У того народа есть газ и нефть. Качай , продавай и давай народу.
А у тебя что есть ?
Что бы что то продать надо что то произвести.
А если ты ничего не производишь , то с чего ты взял что у тебя что то украли ?