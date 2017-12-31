 Порошенко отметил основные достижения Украины в 2017 году. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Twitter.
Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.
"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил президент, подытоживая уходящий год.
К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение "Евровидения" в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в "Играх непокоренных". Также Порошенко вспомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.
"Предательство Порошенко носит системный и многовекторный (тотальный) характер - ведь разрушительные для государства процессы запущены по его инициативе.
И если Россия еще не напала на Украину, то это не мнимая заслуга дипломатического гения Петра Порошенко, а неготовность Путина и России к большой войне с Украиной, не более того. Но неготовность эта может быть отброшена в тот самый момент, когда международные санкции окончательно захлестнут удавку на режиме Путина. Тогда режим убийц пойдет ва-банк.
И Россия к этому готовится: наращивает армию, оттачивает ее выучку, мобилизует ВПК. И посредством своей «пятой колонны» в Украине уничтожает государственные институты нашего государства (и, конечно же, НАБУ, где у спецслужб России туго с агентурой), вертикаль госуправления, оборонный комплекс. Но, главное - подтачивает веру украинцев в свою победу и стойкость к сопротивлению, ежедневно демонстрируя народу Украины безнаказанность своей агентуры в нашей стране."
Машинґвери Штурмґевери відкривай мерзота двері
-Дипломат куме
Назви хоть одного засудженного,
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чо с тебя, нищеброда, взять-то, окромя анализов.
пожелаем ему президенствовать долго и славно!
СУГС!
это не допустимо.
І на апостольськім престолі кабан годований сидить"
Т. Г. Шевченко
печально , но факт
Самые основные достижения Украины это то что уровень жизни украинцев упал минимум в три раза, а правящих барыг-олигархов поднялся в разы.
СіЦзіньпін побажав китайцям рішуче проводити реформи в економіці і соцільній сфері в 2018
Это дно. Ремонт дорог - достижение общегосударственного масштаба... Скоро работу метро назовёт достижением, что оно ещё не закрылось. Или напомнит, что таки почистили улицы от снега...