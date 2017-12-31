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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко отметил основные достижения Украины в 2017 году. ВИДЕО

Безвизовый режим с Евросоюзом, принятие пенсионной, медицинской и образовательной реформ, а также масштабные ремонты дорог - это, по мнению Президента Украины, главные достижения государства в уходящем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Twitter

Смотрите также: Безвиз и освобождение заложников: Климкин назвал главные достижения дипломатии в 2017 году. ВИДЕО

"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил президент, подытоживая уходящий год.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение "Евровидения" в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в "Играх непокоренных". Также Порошенко вспомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.

Смотрите также: На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3042471
 
 
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да цей рік для україни був вдалий 1 виграш в стокгольмі звільнення заручників багато вдалих реформ ! молодці попрацювали сумліно
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Вальцман-сїби нахер,мерзота!!!!!!!!!!!!!!!!
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По-моему Украина и ее народ наблюдал только за успехами власти и жидовским шабашем над страной. Не спорю, успехи все таки были, но это коснулось почему-то вальцманов-шмальцманов и их приспешников!
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Быдло, таким, как ты , в Европе руку не подают, а то и сажают... Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 2729
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Ну подумаешь уровень жизни за год упал но зато безвиз.))
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Да, он уже почти тридцать лет - очень интересно "падает". Уже должны при таком "падении" давным-давно докатиться до самого последнего места по уровню жизни. )))))
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зміни роботу,якщо твій рівень упав
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Сраний Президент потребує щонайшвидшої шибениці. Правда, за козачих часів йому б просто голову віддяли. Причому не чекаючи Нового року...
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Банальная предвіборная Пропаганда.
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Сайт "Аргумент":

"Предательство Порошенко носит системный и многовекторный (тотальный) характер - ведь разрушительные для государства процессы запущены по его инициативе.
И если Россия еще не напала на Украину, то это не мнимая заслуга дипломатического гения Петра Порошенко, а неготовность Путина и России к большой войне с Украиной, не более того. Но неготовность эта может быть отброшена в тот самый момент, когда международные санкции окончательно захлестнут удавку на режиме Путина. Тогда режим убийц пойдет ва-банк.
И Россия к этому готовится: наращивает армию, оттачивает ее выучку, мобилизует ВПК. И посредством своей «пятой колонны» в Украине уничтожает государственные институты нашего государства (и, конечно же, НАБУ, где у спецслужб России туго с агентурой), вертикаль госуправления, оборонный комплекс. Но, главное - подтачивает веру украинцев в свою победу и стойкость к сопротивлению, ежедневно демонстрируя народу Украины безнаказанность своей агентуры в нашей стране."
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тю дурний аргумент!Це Українська армія поки що не готова воювати як слід
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ему бы эти реформы в задницу затолкать.... иуда
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тебе йобане падло треба втопити в крові і твою ..лядську сімейку виродків!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Украина наконец продала липецкую кондитерскую фабрику?
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Мордовецванька, сделай себе лоботомию топором ,сделай чище этот мир ,негодяй..
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И що не сказал,що москали пид.расы?!"
-Дипломат куме Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 1827
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як ото мені казали нижче, отому народу українському, який хоче і кордон перекрити, і торгівлю заборонити, і створити економічні труднощі, ніколи не було і не буде краще від отих полегшень. Убогому хоч 1 гривня в кишені, хоч 2, а хоч 10 - він все одно на них нічого не купить, і нічого не досягне. Оті економічні полегшення - вони або лише на папері, або в таблицях доходу олігархів, або й узагалі в офшорах. Найбільше досягнення у соціальному плані у України - це масові субсидії. Вони дійсно мають сенс, однак і неабияк тормозять економіку країни, хоча добре, що є, а то ті кошти, більшість, покрали б. А в дійсності, окрім нарощування виробництва зі створенням робочих місць - нічого більше Україні не допоможе. І не нарощування Перушкиного виробництва, чи братів-олігархів, а всіх, хто хоче й хто може. Тоді багатих людей буде багато і економіка запрацює краще, ніж у більшості розвинутих європейських країн. Але ця команда того не зробить. Міняй команду, Петрушка.
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Згоден з усім крім останнього, бо треба міняти самого петрушку - всі негаразди, про які Ви написали йдуть саме від нього...
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Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 9187Украинское "правосудие" разрешило вороватому сыну Авакова встретить Новый год в Италии... потратить немного украденных у нас денег! А вы (народ Украины) продолжайте ждать пока его папа - вор рішуче здолає злочинність та корупцію!
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Алькатраса давно нема! Це тількі хто бачив фільми американські. Алькатрас ще в в 1989 році закрили. У нас третина вкраденої сумми і на волю.
Назви хоть одного засудженного,

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Cамое интересное: ругают гаранта вiд щирого серця,а потом- ещё раз изберут. Вот, как это называется?
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Таки Да! Будуть вибирать з Гимна кращого,довго відмиваючи.
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Що тут дивного? Не всі ж мабуть зрадодрочери, є і багато адекватних людей
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вірніше неадекватних, хто любить гівно з гівна вибирати, й гівно жувати
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називається так,що кращого на його місце.на жаль,не видно
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Так що там за достижения,за мой счёт? Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 3822
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какой-такой твой счет?
чо с тебя, нищеброда, взять-то, окромя анализов.
Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 9216
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Якби можна було ботів вираховувати і зразу на потяг до кацапів, можна дати в подарунок цукерку колеснікова борьки або бойка, якщо рошенки поперек горла стоять. Тоді меньше роботи б було для СБУ. З Новим Роком поздоровляю, але тільки Людей, не ботів-придурків.
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Ух ты где ты удодик такую картинку нашел? Гыг обожрался батончиков с соей Только не показана наколка офшорника на пупе Непорядок
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Порошенко - он хороший!
пожелаем ему президенствовать долго и славно!
Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 7625

СУГС!
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Ну, Порошенку хоча б є що сказати. Про реформи не знаю, а Євробачення, безвіз, ассоціація та посилення армії - речі реальніі. І все за 1 рік. А от Путіну і сказати немає чого. Як кажуть там у них "почувствуйте разницу".
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Президент не слов а действий! Наверное самый продуктивный президент в истории Украины, все время работает на рост благосостояния Украины Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 5133
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Оксюморон-Острая Глупость до кажущейся нелепости,парадокс,сочетания не сочетаемого.
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Ще тільки 20.44,а ти вже зовсім окосів.Узбагойся.Піди попий кави.
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Мордва позорная ,вам - труба,распад,нищета и забытье ,идете нестройными рядаминах!
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вот ты, эта, как бэ поставил своего убогого поросенка-ПРШ на одну доску с великим претемнейшим ПТН

Порошенко окреслив основні досягнення України в 2017 році - Цензор.НЕТ 18

это не допустимо.
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Молодец
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фатные питухи, с новым годом, собаки
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МОЛОДЕЦЬ Порох! при ньому Україна зміцниться. саме тому ватні гіени так на нього скулять денно і ношно
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"Кругом неправда і неволя, Народ замучений мовчить
І на апостольськім престолі кабан годований сидить"
Т. Г. Шевченко
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їх не треба впускати назад в Україну з новорічної закордонної гулянки.
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БРАВО ПОРОШЕНКО-НЕ УДИВЛЮСЬ,ЕСЛИ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ ВЫ ВЫИГРАЕТЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ.
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Порошенко отметил основные достижения Украины в 2017 году. ВИДЕО

Самые основные достижения Украины это то что уровень жизни украинцев упал минимум в три раза, а правящих барыг-олигархов поднялся в разы.
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якщо твій рівень упав--зміни роботу
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Шо б ты выполнил все свои обещания в новом 2018 году, кабан годованый. Можно даже одно. Отдать жизнь за передачу Савика. И на этом все!
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СіЦзіньпін побажав китайцям рішуче проводити реформи в економіці і соцільній сфері в 2018
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"масштабні ремонти доріг"

Это дно. Ремонт дорог - достижение общегосударственного масштаба... Скоро работу метро назовёт достижением, что оно ещё не закрылось. Или напомнит, что таки почистили улицы от снега...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отметил основные достижения Украины в 2017 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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