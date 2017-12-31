 Порошенко отметил основные достижения Украины в 2017 году. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Twitter.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.

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"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил президент, подытоживая уходящий год.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение "Евровидения" в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в "Играх непокоренных". Также Порошенко вспомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.

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