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 Казаки в Москве сорвали вечер украинской поэтессы пророссийских взглядов Бильченко. Ее задерживала полиция (обновлено)

В Москве полиция задержала украинскую поэтессу Евгению Бильченко. На мероприятие пришли казаки и заблокировали вход в здание, где должно было проходить выступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook российской фотожурналистки Виктории Ивлевой.

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По ее словам, после прихода казаков друзья поэтессы вызвали полицию. Прибыв, сотрудники правоохранительных органов проверили документы Бильченко, а затем доставили ее в отдел полиции района Якиманка, чтобы "пробить по базе".

Как сообщает сайт "ОВД-Инфо", через два часа после задержания поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.

Евгения Бильченко – автор 15 поэтических сборников, 2 монографий и около 150 научных статей. Писательница является стипендиатом Верховной Рады 2015-2016 годов, членом Международной академии литературы и искусств Украины и Конгресса литераторов Украины.

Также Бильченко известна своим неоднозначным взглядом на войну в Украине. В интервью "Радио Свобода" поэтесса, например, утверждает, что "связывает войну не только с агрессией России, но и с действиями украинской власти". В своей уже закрытой колонке на Лиге, Бильченко выступала с критикой украинской власти, с призывами остановить русофобию, нападки на русский язык и русскоязычных людей. Более того, по словам Бильченко, ее связывают читательские отношения с представителями "ЛНР"​ и "ДНР"​, где "меня многие любят и распространяют мои книги, за что в Украине можно сесть в тюрьму".

Казаки в Москве сорвали вечер украинской поэтессы пророссийских взглядов Бильченко. Ее задерживала полиция (обновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042469
 
 
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Ну теперь пуская расскажет кацапам за решеткой , про "братские народы".
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Проверить её СБУ . Только шлюхи в Рашку на зароботки едут.
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Почему это? Человек у себя дома. На родине. Пытается приобщить местных к истокам. В чём заработки?
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Это с большой натяжкой украинская поэтесса. Она в интервью настолько по грани ходит, что полшажочка и это уже натуральная вата. Даже не так, это вата с оттенками либерализма, но ваты много, а либерализма мало.
https://strana.ua/news/54771-intelligenciya-bet-trevogu-po-povodu-agressivnyh-ultrapravyh-v-ukraine.html
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йопаный Цензор - сколько те пишут - убери кацапа без образования из своих копипастеров.

Не знать разницы между "козаки" и "казаки" - цей кацап - "засланий казачок"...
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в данном случае согласно правилам украинской орфогорафии нужно было писать "цапи" Козаки в Москві зірвали вечір української поетеси Більченко. Її затримувала поліція, - журналіст Івлєва - Цензор.НЕТ 6107
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Да и пес с ней.
Где-то у Троцкого уже было: "Ни мира, ни войны, а армию распустить..."
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"У відносинах двох споріднених країн і культур створена штучна проблема війни народів. У ній винні всі, обидві влади і обидва табори медіа, всі, крім простих людей... Я - громадянин України і російський поет. А такі не здаються" (Е.Бильченко, в прошлом - волонтер Правого Сектора). Вот такая падла.
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все не так.
росия вторглась на територию суверенного государства и снабжает боевиков оружием и командирами.
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По Вашему, Максим, не надо стремиться в Европу только потому, что российским властям это не по душе. Нужно мирно стоять в стойле? Так, по Вашему?
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А шо эта дура делала на территории агрессора? Она шо, не знает что Украина в состоянии войны с Ордой? Спасибо казакам за разъяснительную работу... курица...
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Немає в параші КОЗАКІВ а є кАзАкі, кізяки тобто.
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Їхні прадіди були козаками, їх діди синами козачими, а ЦЕ лайно собаче.
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Какие "доброжелательные" комментаторы подобрались выше - с вами такими хорошими только реформы делать вместе, угу ... . Она человек как человек ... А для вас поэтесса какой должна быть - мисс Вселенная или Шемаханская царица ? Ценители поэзии мля ... Козаки в Москві зірвали вечір української поетеси Більченко. Її затримувала поліція, - журналіст Івлєва - Цензор.НЕТ 9580.
Почитал стихи девули. Она не без поэтического дара - но ещё не созрела как поэтесса, не впечатляет её творчество, пока что стишочки дрянные в смысле сырые. Девочка слишком мала прожила на свете и слишком мало видела жизнь - а хочет судить кто прав и кто виноват и про всех и обо всём ...
Каждый имеет право на своё мнение. Но дамочке следует определиться где её Родина - это Россия или Украина или СССР ...
В её исполнении попытка дружить с путиноидами из 89% россиян поддержавших в 2014 году "КрымНаш+Навароссия" - выглядит не просто более чем странно, но и тянет на предательство народа Украины и государства Украина, которые обороняются в это самое время от подлостей страны этих самых путиноидов.
В принципе - ответы этой поэтессы на вопросы "Чей Крым ?" и "Какая страна является ёё Родиной ?" должны всё объяснить ... .
Можно, конечно - считать девулю наивной и искренне желающей подружить россиян и украинцев с 1% из 100%, но похоже мадам Бильченко выполняют проплаченную Россией провокативную заказуху с 99% из 100%.
В любом случае - данный случай это просто пиар для приобретения известности в массах данной поэтессой, хотя с такими стихами это ей никак не поможет. Интересно было бы узнать - у дамочки имеются стихи и на украинском языке или только на русском ?
***
А вот что можно было обнаружить на литературных просторах Петербурга год назад - автор скрывает свою биометрику ...
*

Бывают чудеса на свете.
Жизнь зародится на планете,
Потом разумной может стать,
Но может также перестать.
Так с ватой нынче получилось.
Маразмом бытиё покрылось,
Вся мракобесия полна
Россия достигает дна !
Хочу и буду спорить с веком,
Среди всех тягот и невзгод.
Что станет ватник Человеком
Хоть на минуту - в Новый год.
А там - лиха беда начало,
Минуты вате станет мало ...
И вся Достоинства полна
Как Люди будет жить она !
*
Печально то - что Человеком ватник может стать только путём раскаяния и покаяния, но о таком речь пока даже не идёт на Рассии ... Козаки в Москві зірвали вечір української поетеси Більченко. Її затримувала поліція, - журналіст Івлєва - Цензор.НЕТ 9580
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Їй на рассєї сподобалось було, каже немає ніякої українофобії, брати майже, то нехай там залишається, дурепа. За останній, вже минаючий рік, це добре помітна стратегія підаРашек все ніби пробачити один одному, зробити вигляд, що нічого не сталося, забрати назад дЫрки луГанду та домбабве, але на їх умовах... Не буде так, як хоче сраний Мордор.
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эта сука ватная мразь, так что ничего плохого не произошло
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Дуже схоже на спецоперацію ФСБ, як із Надюшою Савченко: поліція в Москві заарештувала, українська поетеса, поїхала агітувати за Україну. По сценарію ФСБ треба посадити в СІЗО на місяць, а потім випустити. Як повернеться в Київ - їй героя треба буде давати.
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Так она только вчера взахлеб рассказывала какие в Питере милые люди, как они любят Украину, а мы неблагодарные ...
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Но в Петербурге и правда большинство жителей не поддерживают путинскую оккупацию Крыма-Донбасса и не враждебны к Украине и к Майдану - но правда и то, что большинство из них молчат об этом ... .
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Как по мне , так достаточно , шо именно из Кадырбурга плешивый окурок во власть пришёл . А кто там кого поддерживает или нет - всё равно как-то . Какая разница сколько в этой бочке мёда , а сколько дерьма ? Проект Расися должен прекратить своё существование . Аминь .
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А ничего - что Борис Гребенщиков тоже из Питера ? А что в Украине своих прохвостов достаточно - это тоже ничего ? Если вы желаете иметь дело только с дерьмом - это ваши проблемы, но у меня другие предпочтения. Проект Расися вас не спросит существовать ему или нет - а вот помочь людям этой страны изменить её к лучшему вам вполне по силам ... Козаки в Москві зірвали вечір української поетеси Більченко. Її затримувала поліція, - журналіст Івлєва - Цензор.НЕТ 6778
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Ничего и ничем вы расисянам не поможете . Не берите на себя Сизифов труд . Этот народ не изменить и не переделать .
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Я не собираюсь переделывать россиян или менять Россию - это их личный труд. Я только хочу разговаривать с россиянами - которые не поддерживают агрессию путинской России в Украину. Я отличаю 11% нормальных россиян от 89% путиноидов и готов с ними общаться.
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"Молчание - знак согласия."

Молчат, значит, поддерживают Хуйло.
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Легко судить не живя в тех обстоятельствах. Я не оправдываю - но учитываю. Стоит ли считать всех советских людей поддерживавшими агрессию СССР в Венгрии-Чехословакии-Афганистане - только потому, что они молчали ? А в России сегодня такие же бесправные граждане как в СССР.
Ведь дело только в одном - мы останемся вечными соседями и нам надо учиться жить рядом в мирном сосуществовании. Я вовсе не сторонник братства и единства Украины с Россией.
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Стоит, стоит. И им просто повезло, что не пришло возмездие. В Германии тоже многие молчали. А кончилось ковровыми бомбардировками. В одном Дрездене погибли десятки тысяч человек, сгорели заживо. Те, которые молчали. И если россиянам пока что тупо везёт, рано или поздно везение заканчивается.
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негідниця лорак їздить окупантам пісеньки співати а ця баба віршики читати...
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Экзальтированная дурепа поперлась в пасть модора, там из нее сделают Мата-Хари 21 века!
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Очередной враг народа. Хорошо что Цензор её разоблачил.
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Всех кто ненавидит украинскую власть связывают узы дружбы с дыровской сепарней. совпедение? Не думаю.. Шоб ты чувырло зрадоконченое осталась с мордоре навеки..
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Никогда бы не подумал, что в этом мире есть справедливость - дуру "отодрали" дураки, это что-то...
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Да - думаю на Шуфрича можно, от неё меньше вреда ...
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Не - шото среднее. Он мул, а она - муллица или мулка ?
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Так этой поэтессе и надо. Братских наций не бывает в природе. Братья или сестры они только в семье. А как бы она не натягивала на себя русские лозунги о братстве народов все равно останется для россиян глупой хохлушкой.
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Но всё же беларусы братья украинцам ! Козаки в Москві зірвали вечір української поетеси Більченко. Її затримувала поліція, - журналіст Івлєва - Цензор.НЕТ 5447.
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Ведьма на вид жуткая - натуральное обезьяно. Высеры ее литературные такие же убогие, иначе в Педерации не сидело бы тварь.
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Роман Доник добавил 3 новых фото - с Roman Donik.

8 ч ·

Для понимания. Женя Бильченко - это примерно такая же 3,14здоватая примиренка, как Савченко, только Бильченко. Облегченная версия. А еще, Бильченко очень хотела стать такой как Савченко, ну в плане известности и типо жертвы. Она очень такая вся патриотка примиренка.
Бильченко плела про патриотизм, а сама каталась в россию устраивала одиннаротные завтраки обеды и ужины с российскими либералами. Теми самыми, которые хотят научить нас правильно жить. Чтобы у нас тут было как в россии, но версия лайтс. Такая себе прозападная малороссия. Поэтому убедительная просьба - забейте.
И да, все обеспокоенные судьбой этой тупой пророссийской курицы, идут мгновенно лесом. Это нам сейчас готовят очередного ̶т̶р̶о̶я̶н̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶к̶о̶н̶я̶ троянскую ослицу. Козаки в Москві зірвали вечір української поетеси проросійських поглядів Більченко. Її затримувала поліція (оновлено) - Цензор.НЕТ 643
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Шановний Цензор,в в заголовок вкралась прикра помилка,треба було написати: кізяки в мацкве...і далі по тексту...хоча,паєтесі з таким іпппалом саме місце бути в мацкве...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКазаки в Москве сорвали вечер украинской поэтессы пророссийских взглядов Бильченко. Ее задерживала полиция (обновлено)
 
 
 
 
 
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