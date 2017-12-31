 Казаки в Москве сорвали вечер украинской поэтессы пророссийских взглядов Бильченко. Ее задерживала полиция (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook российской фотожурналистки Виктории Ивлевой.
По ее словам, после прихода казаков друзья поэтессы вызвали полицию. Прибыв, сотрудники правоохранительных органов проверили документы Бильченко, а затем доставили ее в отдел полиции района Якиманка, чтобы "пробить по базе".
Как сообщает сайт "ОВД-Инфо", через два часа после задержания поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.
Евгения Бильченко – автор 15 поэтических сборников, 2 монографий и около 150 научных статей. Писательница является стипендиатом Верховной Рады 2015-2016 годов, членом Международной академии литературы и искусств Украины и Конгресса литераторов Украины.
Также Бильченко известна своим неоднозначным взглядом на войну в Украине. В интервью "Радио Свобода" поэтесса, например, утверждает, что "связывает войну не только с агрессией России, но и с действиями украинской власти". В своей уже закрытой колонке на Лиге, Бильченко выступала с критикой украинской власти, с призывами остановить русофобию, нападки на русский язык и русскоязычных людей. Более того, по словам Бильченко, ее связывают читательские отношения с представителями "ЛНР" и "ДНР", где "меня многие любят и распространяют мои книги, за что в Украине можно сесть в тюрьму".
https://strana.ua/news/54771-intelligenciya-bet-trevogu-po-povodu-agressivnyh-ultrapravyh-v-ukraine.html
Не знать разницы между "козаки" и "казаки" - цей кацап - "засланий казачок"...
Где-то у Троцкого уже было: "Ни мира, ни войны, а армию распустить..."
а что не так?
росия вторглась на територию суверенного государства и снабжает боевиков оружием и командирами.
Почитал стихи девули. Она не без поэтического дара - но ещё не созрела как поэтесса, не впечатляет её творчество, пока что стишочки дрянные в смысле сырые. Девочка слишком мала прожила на свете и слишком мало видела жизнь - а хочет судить кто прав и кто виноват и про всех и обо всём ...
Каждый имеет право на своё мнение. Но дамочке следует определиться где её Родина - это Россия или Украина или СССР ...
В её исполнении попытка дружить с путиноидами из 89% россиян поддержавших в 2014 году "КрымНаш+Навароссия" - выглядит не просто более чем странно, но и тянет на предательство народа Украины и государства Украина, которые обороняются в это самое время от подлостей страны этих самых путиноидов.
В принципе - ответы этой поэтессы на вопросы "Чей Крым ?" и "Какая страна является ёё Родиной ?" должны всё объяснить ... .
Можно, конечно - считать девулю наивной и искренне желающей подружить россиян и украинцев с 1% из 100%, но похоже мадам Бильченко выполняют проплаченную Россией провокативную заказуху с 99% из 100%.
В любом случае - данный случай это просто пиар для приобретения известности в массах данной поэтессой, хотя с такими стихами это ей никак не поможет. Интересно было бы узнать - у дамочки имеются стихи и на украинском языке или только на русском ?
***
А вот что можно было обнаружить на литературных просторах Петербурга год назад - автор скрывает свою биометрику ...
*
Бывают чудеса на свете.
Жизнь зародится на планете,
Потом разумной может стать,
Но может также перестать.
Так с ватой нынче получилось.
Маразмом бытиё покрылось,
Вся мракобесия полна
Россия достигает дна !
Хочу и буду спорить с веком,
Среди всех тягот и невзгод.
Что станет ватник Человеком
Хоть на минуту - в Новый год.
А там - лиха беда начало,
Минуты вате станет мало ...
И вся Достоинства полна
Как Люди будет жить она !
*
Печально то - что Человеком ватник может стать только путём раскаяния и покаяния, но о таком речь пока даже не идёт на Рассии ...
Молчат, значит, поддерживают Хуйло.
Ведь дело только в одном - мы останемся вечными соседями и нам надо учиться жить рядом в мирном сосуществовании. Я вовсе не сторонник братства и единства Украины с Россией.
8 ч ·
Для понимания. Женя Бильченко - это примерно такая же 3,14здоватая примиренка, как Савченко, только Бильченко. Облегченная версия. А еще, Бильченко очень хотела стать такой как Савченко, ну в плане известности и типо жертвы. Она очень такая вся патриотка примиренка.
Бильченко плела про патриотизм, а сама каталась в россию устраивала одиннаротные завтраки обеды и ужины с российскими либералами. Теми самыми, которые хотят научить нас правильно жить. Чтобы у нас тут было как в россии, но версия лайтс. Такая себе прозападная малороссия. Поэтому убедительная просьба - забейте.
И да, все обеспокоенные судьбой этой тупой пророссийской курицы, идут мгновенно лесом. Это нам сейчас готовят очередного ̶т̶р̶о̶я̶н̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶к̶о̶н̶я̶ троянскую ослицу.