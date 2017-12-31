 Казаки в Москве сорвали вечер украинской поэтессы пророссийских взглядов Бильченко. Ее задерживала полиция (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook российской фотожурналистки Виктории Ивлевой.

Смотрите также: Акция в поддержку украинских политзаключенных прошла в Москве. ФОТО

По ее словам, после прихода казаков друзья поэтессы вызвали полицию. Прибыв, сотрудники правоохранительных органов проверили документы Бильченко, а затем доставили ее в отдел полиции района Якиманка, чтобы "пробить по базе".



Как сообщает сайт "ОВД-Инфо", через два часа после задержания поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.



Евгения Бильченко – автор 15 поэтических сборников, 2 монографий и около 150 научных статей. Писательница является стипендиатом Верховной Рады 2015-2016 годов, членом Международной академии литературы и искусств Украины и Конгресса литераторов Украины.

Также Бильченко известна своим неоднозначным взглядом на войну в Украине. В интервью "Радио Свобода" поэтесса, например, утверждает, что "связывает войну не только с агрессией России, но и с действиями украинской власти". В своей уже закрытой колонке на Лиге, Бильченко выступала с критикой украинской власти, с призывами остановить русофобию, нападки на русский язык и русскоязычных людей. Более того, по словам Бильченко, ее связывают читательские отношения с представителями "ЛНР"​ и "ДНР"​, где "меня многие любят и распространяют мои книги, за что в Украине можно сесть в тюрьму".