 Два шахтера ДТЭК объявили голодовку в знак протеста против давления на профсоюз. К одному сегодня вызывали скорую помощь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.



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Участнику акции протеста пришлось вызвать скорую, сообщили в независимом профсоюзе в субботу ночью.



По словам самого Владимира Бугаева, у него резко поднялось давление. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, оказали помощь - сделали инъекцию и дали таблетки. Бугаев отметил, что сейчас его состояние стабилизировалось.



Оба голодающих остаются на месте проведения акции - в здании мэрии.



"С нами пообщался мэр Анатолий Вершина, пожелал нам успеха и пошел на выходные. Из администрации предприятия с нами никто не связывался", - сказал Бугаев.



Он также заявил о намерениях находиться в здании горсовета и в дальнейшем и не прекращать голодовку "до выполнения требований". Состояние второго участника акции Андрея Карпенко удовлетворительное. С голодающими каждую ночь дежурят члены профсоюза.



Двое шахтеров компании "ДТЭК - Павлоградуголь", горные мастера Владимир Бугаев и Андрей Карпенко, объявили голодовку 29 декабря в Павлограде.

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Главные их требования к администрации "ДТЭК - Павлоградуголь" - "прекратить давление на членов независимого профсоюза". Как он заметил, с сентября, когда на предприятии был создан центр независимого профсоюза, с работы уволили четырех ее членов. Как утверждает Владимир Бугаев, "администрация оказывала давление" также на него как основателя профсоюза.



В компании "ДТЭК - Павлоградуголь" Радио Свобода сообщили, что на шахтах компании не было нарушений законодательства при увольнении работников.