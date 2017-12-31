 Два шахтера ДТЭК объявили голодовку в знак протеста против давления на профсоюз. К одному сегодня вызывали скорую помощь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Участнику акции протеста пришлось вызвать скорую, сообщили в независимом профсоюзе в субботу ночью.
По словам самого Владимира Бугаева, у него резко поднялось давление. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, оказали помощь - сделали инъекцию и дали таблетки. Бугаев отметил, что сейчас его состояние стабилизировалось.
Оба голодающих остаются на месте проведения акции - в здании мэрии.
"С нами пообщался мэр Анатолий Вершина, пожелал нам успеха и пошел на выходные. Из администрации предприятия с нами никто не связывался", - сказал Бугаев.
Он также заявил о намерениях находиться в здании горсовета и в дальнейшем и не прекращать голодовку "до выполнения требований". Состояние второго участника акции Андрея Карпенко удовлетворительное. С голодающими каждую ночь дежурят члены профсоюза.
Двое шахтеров компании "ДТЭК - Павлоградуголь", горные мастера Владимир Бугаев и Андрей Карпенко, объявили голодовку 29 декабря в Павлограде.
Главные их требования к администрации "ДТЭК - Павлоградуголь" - "прекратить давление на членов независимого профсоюза". Как он заметил, с сентября, когда на предприятии был создан центр независимого профсоюза, с работы уволили четырех ее членов. Как утверждает Владимир Бугаев, "администрация оказывала давление" также на него как основателя профсоюза.
В компании "ДТЭК - Павлоградуголь" Радио Свобода сообщили, что на шахтах компании не было нарушений законодательства при увольнении работников.
Профсоюз должен содержаться не на деньги работодателя и быть от него независимым.
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рыжему гудку похер кто там голодает.
Так вот собрались мужики на нескольких шахтах и решили создать третий профсоюз, как альтернативу тем двум, которые зажрались. Ну естетсвенно начали поднимать вопрос о повышении зарплаты на 80% и устраивать мероприятия в виде митингов. На фоне того, что традиционные профсоюзы согласились на 15% повышение, против новых ополчились все и администрация и функционеры существующих профсоюзов.
Короче нашли выход - натравили на них охрану труда и уволили всех. Вот такая история.
Таким образом они хотят доказать, что уволены незаконно. по существующему трудовому законодательству существует 4 причины увольнения: по собственному желанию, за прогулы, по состоянию здоровья и за появление а нетрезвом виде. В КЗоТе не прописано увольнение за нарушение правил безопасности, хотя от должности имеют право отстранить.
Вы посмотрите на ментов, судьев, прокуроров, которые после люстрации были уволены, а по решению суда восстановились на работе.
на ньогов нього тиск?
на одного работягу начальства менеджеров и всякой пи..оты просто немеряно.