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Все про:голодовка (524) Днепропетровщина (1111) Павлоград (53) профсоюз (208) шахтеры (476) ДТЭК (68)

 Два шахтера ДТЭК объявили голодовку в знак протеста против давления на профсоюз. К одному сегодня вызывали скорую помощь

Состояние здоровья одного из двух голодающих шахтеров "ДТЭК - Павлоградуго Владимира Бугаева, ухудшилось. Горняки вторые сутки голодают в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Участнику акции протеста пришлось вызвать скорую, сообщили в независимом профсоюзе в субботу ночью.

По словам самого Владимира Бугаева, у него резко поднялось давление. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, оказали помощь - сделали инъекцию и дали таблетки. Бугаев отметил, что сейчас его состояние стабилизировалось.

Оба голодающих остаются на месте проведения акции - в здании мэрии.

"С нами пообщался мэр Анатолий Вершина, пожелал нам успеха и пошел на выходные. Из администрации предприятия с нами никто не связывался", - сказал Бугаев.

Он также заявил о намерениях находиться в здании горсовета и в дальнейшем и не прекращать голодовку "до выполнения требований". Состояние второго участника акции Андрея Карпенко удовлетворительное. С голодающими каждую ночь дежурят члены профсоюза.

Двое шахтеров компании "ДТЭК - Павлоградуголь", горные мастера Владимир Бугаев и Андрей Карпенко, объявили голодовку 29 декабря в Павлограде.

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Главные их требования к администрации "ДТЭК - Павлоградуголь" - "прекратить давление на членов независимого профсоюза". Как он заметил, с сентября, когда на предприятии был создан центр независимого профсоюза, с работы уволили четырех ее членов. Как утверждает Владимир Бугаев, "администрация оказывала давление" также на него как основателя профсоюза.

В компании "ДТЭК - Павлоградуголь" Радио Свобода сообщили, что на шахтах компании не было нарушений законодательства при увольнении работников.

Источник: https://censor.net.ua/n3042467
 
 
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Два шахтера ДТЭК объявили голодовку в знак протеста против давления на профсоюз

Профсоюз должен содержаться не на деньги работодателя и быть от него независимым.
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У нас профсоюзы занимаются не защитой интересов работника перед работодателем, а тем что распределяют между своими путевки, купленные за средства работодателя. Если у них забрать это распределение, то вообще не понятно будет ЗАЧЕМ они нужны, потому как все "новации и хотелки" от работодателя ими подмахиваются на УРА.
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"Профсоюзи-школа коммунизма" , саме це гасло було написане в профспілкових квітках часів СРСР і в діяльності профспілок нічого не змінилося !!!))
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Горняки вторые сутки голодают в Павлограде Днепропетровской области.

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рыжему гудку похер кто там голодает.
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всего в ста км. родное днр , почему бы туда не переехать и не попротестовать ? там в подвале голодовка придёт сама собой .. и объявлять её даже не нужно ....
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Высрался а к чему? Это работники "Павлоградугля", который кстати на сегодняшний день дает добычу 80% украинского угля. И еще от Павлограда до Донецка будет где-то 180 км.
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а ему за что заплатили - так и высрался. У него,как у собаки,рефлекс на слово "шахтер"...
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я знаю чьи это работники .. ну а хрень эта к чему ?
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Саме так , шавки брешут захищаючи господаря !!)))
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А шо каже ваш знайомий, голова профспілок шахтарів? Чи то Сорена знайомий.
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У нас на шахтах сегодня существует два профсоюза: ПРУП (профсоюз работников угольной промышленности) и НПГ (независимый профсоюз горняков). Первый еще со времен совка был за работодателя, второй создали после забастовки в 1989 году,как альтернативу. На сегодняшний день они несут церемониальную роль в виде заключения колдоговора, распределения путевок и пытаются хоть как то защитить работника, не давая свое согласие на увольнение по представлению работодателя (хотя очень часто дают это согласие). Ну еще они освящают всякие положения об оплате труда, правила по которым работодатель может уволить работника и др.
Так вот собрались мужики на нескольких шахтах и решили создать третий профсоюз, как альтернативу тем двум, которые зажрались. Ну естетсвенно начали поднимать вопрос о повышении зарплаты на 80% и устраивать мероприятия в виде митингов. На фоне того, что традиционные профсоюзы согласились на 15% повышение, против новых ополчились все и администрация и функционеры существующих профсоюзов.
Короче нашли выход - натравили на них охрану труда и уволили всех. Вот такая история.
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Прочитав, а до чого тут мерія ? Тим більше, такі дії можна було прорахувати.
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Для того чтобы власть обратила внимание на проблемы людей писать письма бесполезно - в лучшем случае получишь отписку. По-этому устраивают кто во что гаразд. Кто то дороги перекрывает, кто то на майдане в палатках сидит, а кто-то голодовку устраивает в здании органов государственной власти.
Таким образом они хотят доказать, что уволены незаконно. по существующему трудовому законодательству существует 4 причины увольнения: по собственному желанию, за прогулы, по состоянию здоровья и за появление а нетрезвом виде. В КЗоТе не прописано увольнение за нарушение правил безопасности, хотя от должности имеют право отстранить.
Вы посмотрите на ментов, судьев, прокуроров, которые после люстрации были уволены, а по решению суда восстановились на работе.
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Голодайте и дальше! Дамбасячая рыжая ССУЧАРА, работающая под прикрытием шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, на ваши кровные скупает все что не шевелится. Два шахтера ДТЭК объявили голодовку в знак протеста против давления на профсоюз. К одному сегодня вызывали скорую помощь - Цензор.НЕТ 4856
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а сия щахта не ринатки ли нашего татарина крашеного? тогда к Украине какие вымоги?давно пора раскулачить этого упыря!
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ДТЭК - Ахметова и то 70% тепловой генерации ну и эта шахта тоже.
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кроме ахмета , других хозяев способных оказать давление там не существует ...
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Той , хто протестує проти Ахмєтки - той "агент Хуйла" ...
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Больше написать нечего --событие блядь сегодня два ШАХТЕРА заголодали ...... А как десятки тысяч ВОиНОВ АТО голодают сегодня в окопах в грязи и холоде чего не пишете и как погибают каждый день и здоровье теряют на ВСЮ жизнь за всю УКраину и всех людей УКраины никто не пишет . Мудаков шахтеров никто в шахту не гонит -- сами лезут за большие бабки и 30 часовую рабочую неделю --!!!Нашли героев -- Предателей сепаратистов в Украине сегодня -- Донбасс ярчайший пример этому ....
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беня за голодовку таки хорошо платит...
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ДТЭК зараза! Для Украины.Работяг за людей не считают.В компаний

на одного работягу начальства менеджеров и всякой пи..оты просто немеряно.
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С ДТЭК дело совсем плохо обстоит. На очереди практически ликвидация Облэнерго, подвластных рыжему коню. Технических работников уже почти не осталось. Одни менеджеры хреновы из дамбаса. Местных выживают. Все направлено на максимальное выжимание прибыли. Чувствует, тварь, что не долго осталось грабить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва шахтера ДТЭК объявили голодовку в знак протеста против давления на профсоюз. К одному сегодня вызывали скорую помощь
 
 
 
 
 
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