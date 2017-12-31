 Если отношения между США и РФ будут такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются, - глава немецкого МИД Габриэль

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в интервью немецкой редакционной группе Funke, выдержки из которого опубликованы в Berliner Morgenpost.
"Мы, в частности, в Европе, должны проявлять интерес к улучшению отношений между США и Россией. В конце концов только США и Россия, поддерживаемые Китаем, могут предотвратить распространение ядерного оружия", - сказал немецкий министр.
Габриэль считает, что если отношения между Вашингтоном и Москвой будут такими же плохими, как и сейчас, тогда другие страны этим воспользуются. Именно поэтому, по его словам, усилия европейцев снова сблизить американцев и россиян столь велики.
Он предостерег мировое сообщество от бездействия в контексте развития Северной Кореи как ядерной державы.
"Если Северная Корея занимается ядерным оружием, а остальной мир наблюдает, это становится чрезвычайно опасно. Тогда другие последуют этому примеру", - сказал министр, добавив, что военное решение проблемы неприемлемо, потому что оно будет стоить "невероятное количество жизней".
Метит на место Шредера...
А что тут такого? Вот мы, например, не против.
Давно пора.
А потім років 50- 100 показати, що вона себе веде адекватно. Тоді санкції знімуться й відносини будуть прекрасними.
Да здравствует Немецкая Народная Республика!
...после вывода ихтамнетов и выплаты компенсаций.
позорище Германии
А если паРаша занимается аннексией и оккупацией территорий соседних государств, а остальной мир наблюдает, это не становится чрезвычайно опасным, другие этому примеру не последуют? Лицемерный немецкий дебил.
Коррумпированная немецкая(и не только) верхушка, на словах призывая к "миру и дружбе", на деле убеждает диктаторов типа Ына: основной аргумент - сила и ЯО
Типа, я стану предателем или мошенником - все делов цене?
к примеру в израильской армии солдат, попав в плен, обязан рассказать все, что знает. и никто не считает это предательством.
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А єслі он расказує те, чого не знає, то йому потом дають мєдаль, - за дєзінхвормацію і ввєдєніє в заблуждєніє протівніка.
- Яволь, майн либе фройнд Валодья!
таким для встряски не помешают 1914г ...30-40г.... и третий раз не должен опаздывать..
По оценкам оленьих экономистов - киздец уже совсем рядом.
Раскажите, кто Колю деньги в чемоданчике принес, и тогда мы начнем исполнять свой долг...
Потому что - Мишка Шихман башковит - у него предвиденье...
Подожди списки 2 февраля и посмотришь на каком месте там будет твоя Германия.
Опыт.
Ляг поспи и все пройдет.
алё! гараж! зачем мучишься? игнорируй если не нравится или отвечай по-человечески!