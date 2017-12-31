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 Экономика, За рубежом
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Все про:Германия (2885) Габриэль (62)

 Если отношения между США и РФ будут такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются, - глава немецкого МИД Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между США и Россией, отметив, что налаживание отношений - в интересах Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в интервью немецкой редакционной группе Funke, выдержки из которого опубликованы в Berliner Morgenpost.

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"Мы, в частности, в Европе, должны проявлять интерес к улучшению отношений между США и Россией. В конце концов только США и Россия, поддерживаемые Китаем, могут предотвратить распространение ядерного оружия", - сказал немецкий министр.

Габриэль считает, что если отношения между Вашингтоном и Москвой будут такими же плохими, как и сейчас, тогда другие страны этим воспользуются. Именно поэтому, по его словам, усилия европейцев снова сблизить американцев и россиян столь велики.

Он предостерег мировое сообщество от бездействия в контексте развития Северной Кореи как ядерной державы.

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"Если Северная Корея занимается ядерным оружием, а остальной мир наблюдает, это становится чрезвычайно опасно. Тогда другие последуют этому примеру", - сказал министр, добавив, что военное решение проблемы неприемлемо, потому что оно будет стоить "невероятное количество жизней".

Источник: https://censor.net.ua/n3042466
 
 
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Пора США взяться за европейскую коррупцию. Таких этот Габриэль, так и половину его партии нужно садить за коррупционные связи с рашкой
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Таких этот Габриэль,

Метит на место Шредера...
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Не совсем так, его партия и так тесно связана коррупцией с рашкой в нефтегазовом секторе, а Шредер как раз выходец из этой партии.
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В 1976-1989 годах Зигмар Габриэль работал в молодёжной организации «Социалистическая молодёжь Германии - Соколы». Вскоре Габриэль стал лидером местного отделения организации в Госларе, а затем - председателем окружного отделения организации в Брауншвейге. Брауншвейгское отделение относилось к марксистскому крылу организации.
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ну и шо? я тоже был и в пионерах и в комсомольцах. и? в ГДР ведь тоже только в виде исключения люди проходили мимо этих организаций. кто где БЫЛ - фиолетово. важно только кто где ЕСТЬ и чем занимается.
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это проституция с обочины-товарно-денежные отношения
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Если отношения между США и РФ будут такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются, - глава немецкого МИД Габриэль

А что тут такого? Вот мы, например, не против.
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Вот такие как этот поц вообще не имеет права рассказывать про "ужасную коррупцию в Украине"
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Если бы он был один! Ряд политиков Запада куплены россией. Это как раз и есть расчет путина на победу.
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За это хорошо платят вот и высказывается...
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Ну вот и как, в таких условиях, Украине удалось консолидировать все европейские страны на согласованные санкции против гавняшки?
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вот только этого не надо... ЭТО - далеко не вся Европа.
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Пора США взяться за европейскую коррупцию.
Давно пора.
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tradingeconomics.com/united-states/corruption-rank Для дефективных матчасть
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и что ты этим хотел сказать, ватник? Тебе напомнить про Шредера? Он не коррупционер, он просто получает бонусы от ресурсляндии. И платит налоги с них. В стастистике не присутствует.
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Дуже правильно відносини між США та рашкою повинні обов"язково поліпшитись. Для цього рашка повинна вийти з Українських територій - частини Луганської і Донецької області та Криму.
А потім років 50- 100 показати, що вона себе веде адекватно. Тоді санкції знімуться й відносини будуть прекрасними.
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к сожалению, многие на форуме трактуют "улучшение отношений" совершенно иначе. предубеждения?..
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Все мировые СМИ трубят о зашкваре валотьки,в нейтральных водах нефтетанкеры расеюшки перегружают нефть ЫНУ,это нарушения резолюции ООН,за которые кстати тоже голосовала параша,так что продолжение не отношений,а сношений будет
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Мне кажется, что Горбачев незаконно отдал ФРГ территорию ГДР, пора восстановить историческую справедливость и вернуть утраченное.
Да здравствует Немецкая Народная Республика!
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Вася, приезжай! встретим, как родного... Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 310
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шо, флажок не видно? в ФРГ, куда ж еще!? прямо на банхоф вторая платформа. только чур заранее предупредить каким поездом
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Ну это я уже на основании твоего ника выяснил Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 7391 Тем не менее никогда не кричи МЫ, кричи Я, народ посмеется над тобой и этим все закончится Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 7119
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ох не любишь ты мой ник, моби... ох не любишь... Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 196
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Аха. Только Габриель не это имел ввиду .
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Европейцы совсем от рук отбились. Пора США взяться за ремень.
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Не отвлекайся придурок от лизания путлеровской дупы . Воно тобi тре ? Отношения США и Козлостана ?
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почему бы и не улучшить отношения? я бы и санкции снял.
...после вывода ихтамнетов и выплаты компенсаций.
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совершенно верно. только так. но тут популярна другая трактовка любых действий европейских политиков.
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Друзья Шредера не успокояться, хотят деняг хазпромовских
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Бюргер уже даже не скрывает, на прямую топит за пуйла)
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Консерва Кремлевская,бабло путинское отрабатывает.
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не верится мне, шо это консерва. при всем желании не верится. идиот - да, консерва - нет. BND свой хлеб зря не ест.
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🎄 немцы у кацапов больше газа отсосут ...
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На что намекает эта ГЕЙропеская шлюха???
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хотел насчет твоей фамилии пошутить. передумал. Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 2015
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пнх пёс, хуйлу это расскажешь
позорище Германии
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а он и рассказывает. не заметили? так это еще не худший вариант...
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і вгадайте кого треті країни використають))))
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Кремлядская подстилка шпарит очередную заготовку. Тот же ядерный шантаж в слегка завуалированом виде. А что ещё кацапье может придумать?
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"Если Северная Корея занимается ядерным оружием, а остальной мир наблюдает, это становится чрезвычайно опасно. Тогда другие последуют этому примеру"

А если паРаша занимается аннексией и оккупацией территорий соседних государств, а остальной мир наблюдает, это не становится чрезвычайно опасным, другие этому примеру не последуют? Лицемерный немецкий дебил.
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Мало того. "остальной мир", яко бы давший гарантии безопасности Украине, согласившейся ликвидировать 3й в миое по величине арсенал ЯО, по сути лишь слегка пожурил агрессора - путинскую Россию. А теперь, от лице немецких бюргеров предлагает вовсе "замириться и забыть".
Коррумпированная немецкая(и не только) верхушка, на словах призывая к "миру и дружбе", на деле убеждает диктаторов типа Ына: основной аргумент - сила и ЯО
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Пусть продолжают лепить петухов из хафна..... у них это хорошо получается...
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Всегда приятно получить добрый совет от страны где Немкам уже нужны специальные зоны безопасности ,и так хочется торговать и поддерживать агрессора.
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Очень сильно на работу к бывшему партайгенносе Шредеру хочется! Оба из Нижней Саксонии, ОБА социалисты...Шредер уже получает офф. Газпромовскую зарплату...Этому утырку тоже ОЧЕНЬ хочеться..
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хотел бы я на тебя посмотреть. как бы ты отказался от 100% чистой от всяких подозрений, официальной зарплаты а'ля Шредер. и не говори мне что ты бы отказался! как говорили в одном совковом кино: "вам просто вашу цену не давали..."
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: "вам просто вашу цену не давали..."

Типа, я стану предателем или мошенником - все делов цене?
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все может быть. никогда не говори никогда.
к примеру в израильской армии солдат, попав в плен, обязан рассказать все, что знает. и никто не считает это предательством.
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в израильской армии солдат, попав в плен, обязан рассказать все, что знает. и никто не считает это предательством
**************
А єслі он расказує те, чого не знає, то йому потом дають мєдаль, - за дєзінхвормацію і ввєдєніє в заблуждєніє протівніка.


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оно намекает шо если ЕС заартачится то раисия будит пакупать оборудование для газовой и химической промышлености не в Итали а в Никарагуа и Китае
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Ні, ну зрозуміло, що Катерині - Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg українці не забудуть вкрадену історію Русі. Але Габріель, бляць, хай заспокоїться. Дипломат з курвий син.
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- Давай, Гаврила, давай, - топи уже типа, за мир ва фсём мире, и Америку не забудь покозлить чуток. А не то не видать тебе пенсии в Газпроме!

- Яволь, майн либе фройнд Валодья!
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где-где? забудьте это мерзкое название! такой компании скоро просто не будет. нельзя сидеть одной жопой на двух стульях, заниматься и политикой и экономикой.
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гниды европейские ..
таким для встряски не помешают 1914г ...30-40г.... и третий раз не должен опаздывать..
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Явно на одного нациста меньше бандеровцы убили в 1944-м...
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Гораздо выгоднее не повторять ошибки 90-х, а додавить гидру, которая никому жизни не дает.
По оценкам оленьих экономистов - киздец уже совсем рядом.
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Ты уже запасся шоколадками? Плять идиоты шоколадные .Рядом , рядом киздец парашкин не сомневайся . Пока толстый сохнет-худой сдохнет ...........
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такими обвинениями не разбрасываются. ты уверен что на жаловании? тогда твой долг гражданина позвонить в газеты и журналы, известить прокуратуру и спецслужбы. ты готов или это просто треп для сбора лайков?
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такими обвинениями не разбрасываются. ты уверен что на жаловании?

Раскажите, кто Колю деньги в чемоданчике принес, и тогда мы начнем исполнять свой долг...
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пусть рассказывает тот, кто знает и может доказать.
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А мой пост со словом ПОЦ удалили Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 8291 Или ты шо штатный трол... сотрудник и тебе можно? Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 5655 Я понимаю двойные стандарты, но не до такой же степени ... ну то такое
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А я вот думаю что ребята любящие шоколад должны срочно запостить Пономаря или Ронина .И те расскажут как санкции убьют пидоРашку за пару лет. А влада будет сидеть на берегу молочной реки с чоклядными берегами , торговать с рашкой впереди того габриэля и распихивать бабло по панамам .Да корумпированные фатерляндские габриэли любят хазпромовский хаз и бабло. Да таких габриэлев там тьма тьмущая .Сидящих на х.йловских грантах. Может хватит ждать пока паРашка развалится сама или пока Европа поборет коррупцию среди своих габриэлей а начинать бороться с паРашкой и своей родной коррупцией самостоятельно?
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В нас алигаполия,при том,що такие московсткие олигархи як Григорин,может ракетную часть без света оставить.А якой борьбе ты гутаришь? Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 3670
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Вот же ж кремлешлюха позорная.) как же убого смотрятся европейские кремлешлюхи. Позорные дешёвые шалавы.
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МАТЧАСТЬ Кто тут кричит про то что штатам надо боротся с коррупцией в Германии? Изучите матчасть для начала, дефективные Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 2769
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Никто не задается вопросом почему в самой нижней таблице нет израиля? Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 6014
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Никто не задается вопросом почему в самой нижней таблице нет израиля?

Потому что - Мишка Шихман башковит - у него предвиденье...
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Дефективный это ты.
Подожди списки 2 февраля и посмотришь на каком месте там будет твоя Германия.
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к сожалению, многие на форуме трактуют "улучшение отношений" совершенно иначе. предубеждения?

Опыт.
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Не мне просто интересно, что ты читаешь? Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 4789
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не верится мне, шо это консерва. при всем желании не верится. идиот - да, консерва - нет. BND свой хлеб зря не ест.

Ляг поспи и все пройдет.
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ну, это уже наглость... отвечать без привязки к посту да еще с цитированием и 2 (два!) раза.
алё! гараж! зачем мучишься? игнорируй если не нравится или отвечай по-человечески! Якщо відносини між США та РФ будуть такими ж поганими, як зараз, то інші країни цим скористаються, - глава німецького МЗС Габріель - Цензор.НЕТ 6781
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Это намек на то что Германии и ЕС нужно улучшать отношения с расеей? Габриель призывает германское правительство улучшить отношения с расеей? А почему бы расее не подумать об этом и приложить какие то усилия? Ах, ну да ...ему же,Габриэлю, за это не заплатили..
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а кто сказал, что раше не нужно прикладывать усилий? или я что-то пропустил?
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Раша уже приложила усилия дав КНДР ядерное оружие.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕсли отношения между США и РФ будут такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются, - глава немецкого МИД Габриэль
 
 
 
 
 
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