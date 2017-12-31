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Все про:война (2814) КНДР (431) США (13019) Япония (913)

 Япония видит четыре варианта возможного начала войны с участием КНДР, - DW

Токио исходит из того, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну, КНДР может схлестнуться с Южной Кореей либо же Северая Корея нанесет ракетный удар по Японии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство Kyodo, передает Цензор.НЕТ.

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По данным агентства, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Так, японские власти рассматривают четыре возможных сценария начала военных операций на Корейском полуострове. Первый заключается в развязывании боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упреждающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.

Также сообщается, что на данном этапе Токио решает, какие действия могут предпринять Силы самообороны Японии в случае нарастания напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.

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Как известно, 19 декабря японские власти приняли решение усилить противоракетную оборону из-за угрозы со стороны КНДР. Так, правительство в Токио утвердило размещение в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 млрд иен каждый (в пересчете около 754 млн евро). Системы ПРО будут закуплены в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3042465
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Плохо дело. Четыре варианта войны и ни одного варианта мира.
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Тяжело жить в мире с психически больным человеком, которому Хуйло подогнал ядерную дубину с целью запугивания остального мира.
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Японцы могут все решить простым путем - если кндр начнет войну, то ответить должна рашка - финансово и экономически. Идеальный рычаг давления на придурков
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Неперед кем будет отвечать.
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ху...о хочет чужими руками жар загребать, хочет штаты разбомбить и в стороне остаться, чтобы ракеты падали на корею а не на рашу. он всеми силами кндр поддрачивает к войне со штатами! думает что все вокруг дураки кроме раши.
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Тема не раскрыта. Перечислено три варианта: США-КНДР, КНДР-ЮК и КНДР-Япония, а четвертый вариант где?
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)) по законам комбинаторики - всех таких вариантов 6 !
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)) по законам комбинаторики - всех таких вариантов 6 !

Там цель одна - сохранить функционирование предпиятий США и их союзников.
Привожу пример. Когда Олбрайт предлагала Украине на каких -то условиях 200 млн.долл. кредита ( 4 долл.на человека), Азиатским "тиграм " было брошено 43 млрд....
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В математике не существует "законов".
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а математика вообще не имеет физического смысла. она вычислительный аппарат. )
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Тогда 10 - плюс когда сами с собой воюют.
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Я так понял, што мордатого таки будут п...ть всем миром, што-ль ???
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Не будут, там не все так просто. В КНДР нарыто столько туннелей, что есть подземные дороги на сотни километров, подземные города. Столица Южной Кореи Сеул находится от КНДР на расстоянии артиллерийского выстрела. Если начнется зашквар миллионы людей погибнут даже без применения ЯО.
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Там настоко просто, што проще некуда: присмаленная корейская жопа в туннеле печёт не меньше, чем вне туннеля... Япония видит четыре варианта возможного начала войны с участием КНДР, - DW - Цензор.НЕТ 8628 Япония видит четыре варианта возможного начала войны с участием КНДР, - DW - Цензор.НЕТ 2992
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што мордатого таки будут п...ть всем миром

Это бумажный тигр Китая..., а то бы давно кндр небыло бы.
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Ына надо кончать, скотыняка свой народ загнобил и другим угрожает
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Япона-мать,в Японии нихрена нет.
Самураи стали гейшами.
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Японцы кончать ынчиков за неделю, но тогда не будет Сеула .
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На КНДР США бомбы бросать не будет
Прилетят Б-52 и начнут разбрасывать мешки с рисом.
На мешках надпись " Сдавайтесь и будете это есть каждый день"
Через пару заходов Ким Чен Хряк останется один...
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Харакири нужно сделать себе и будет не до вариантов.Нервный какой то народ.У нас вон уже четыре года идет война и ничего,привыкли уже.
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Никак не пойму зачем идиоту из Северной Корее стрелять ракетами по Японии? ))
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Так же как и харьковскому идиоту со светомузыкальной взрывчаткой. Два сапога - пара, разница лишь в обеспеченности.
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Есть вариант повеселее.
США, найдут общий язык с Китаем, в результате чего, Ким Чен №3, "после долгой и продолжительной болезни", отправиться в страну вечной охоты...
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Всё будут решать США, договорившись с Китаем...Дабы быстро проблему разрешить...Остальные, вне игры...3 суток будет достаточно, чтобы устранить ядерную угрозу.. Японія розглядає чотири варіанти можливого початку війни з участю КНДР, - DW - Цензор.НЕТ 9008
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯпония видит четыре варианта возможного начала войны с участием КНДР, - DW
 
 
 
 
 
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