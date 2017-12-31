 Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет AIN.UA.

Издание напоминает, что в начале декабря парламент проголосовал за законопроект, одна из норм которого устанавливает лимит на количество беспошлинных посылок, которые пользователь может получить из-за рубежа.

"Сейчас, к примеру, можно заказать товар в зарубежном интернет-магазине, и если общая стоимость посылки не превышает 150 евро за раз, не платить с него пошлину при пересечении границы. В законопроекте №6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс, отдельная норма касается именно этого лимита: после вступления норм проекта в силу можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро. После превышения лимита с таких поступлений придется платить пошлину. Уже 30 декабря президент подписал документ. В редакции закона ко второму чтению в ст. 196.1.17 Налогового кодекса "Операции, не являющиеся объектом налогообложения", после проголосованных парламентом 21 декабря редакционных уточнений, формулировка звучит так: [не облагается пошлиной — ред.] "ввоз на таможенную территорию на адрес одного получателя (физического лица) в первых трех международных почтовых отправлениях и/или международных экспресс-отправлениях на протяжении одного календарного месяца товаров, суммарная фактурная стоимость которых в каждом из отправлений не превышает 150 евро". Таким образом, в этой редакции снята двусмысленность трактовки общей стоимости беспошлинных посылок, о которой мы писали ранее. ", - говорится в публикации.

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Еще один важный вопрос: когда именно вступает в силу эта норма законопроекта? В общем, он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Но в "Переходных положениях" документа отдельно оговорено, что нормы, вносящие изменения в ст. 196.1.17, вступают в силу с января 2019 года. Это логично, ведь у таможенных органов и логистов пока нет инструментов, которые могли бы контролировать поступления таких посылок, отмечает издание.

"Остается непонятным, кто и каким образом для целей расчета НДС должен считать посылки, которые получает физлицо, и стоимость таких посылок. Это означает, что до 2019 года законодатели должны будут определиться по механизму реализации принятой нормы", — отмечала ранее Инна Хомич, директор по правовым вопросам "Нова Пошта-Центр", комментируя принятый проект закона.

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Ранее журналисты публиковали комментарии представителей логистических компаний о том, как эта норма повлияет на пользователей и рынок — многие считают, что влияние будет преимущественно негативным. Игорь Смелянский, и.о. главы "Укрпошта" подчеркивал, что после сокращения беспошлинного лимита с $200 до 22 евро в Беларуси объем импортных "мелких пакетов" уменьшился с плановых 24 млн штук до фактических 12 млн штук. Также пока неясно, как власти будут следить за "четвертой посылкой" в каждом конкретном случае. Идея была в том, чтобы создать базу получателей посылок (по ИНН), которая должна работать в онлайн-режиме и объединять всех игроков логистического рынка.

Напомним, предыдущая подобная инициатива по регулированию почтового импорта (принадлежала АПИТУ) предлагала снизить именно саму сумму посылки — до 22 евро, что привело к массовому возмущению пользователей, часто закупающих товары за рубежом. В результате проект отозвали.