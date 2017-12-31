EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Новый год Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Экономика, Общество
  11660  290
Все про:налоги (2341) Налоговый кодекс (1253) Порошенко (14047) почта (90) пошлина (258)

 Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ

Президент Петр Порошенко, подписав изменения в Налоговый кодекс, ввел норму об установлении лимита на количество беспошлинных посылок, которые украинские граждане могут получать из-за рубежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет AIN.UA.

Издание напоминает, что в начале декабря парламент проголосовал за законопроект, одна из норм которого устанавливает лимит на количество беспошлинных посылок, которые пользователь может получить из-за рубежа. 

"Сейчас, к примеру, можно заказать товар в зарубежном интернет-магазине, и если общая стоимость посылки не превышает 150 евро за раз, не платить с него пошлину при пересечении границы. В законопроекте №6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс, отдельная норма касается именно этого лимита: после вступления норм проекта в силу можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро. После превышения лимита с таких поступлений придется платить пошлину. Уже 30 декабря президент подписал документ. В редакции закона ко второму чтению в ст. 196.1.17 Налогового кодекса "Операции, не являющиеся объектом налогообложения", после проголосованных парламентом 21 декабря редакционных уточнений, формулировка звучит так: [не облагается пошлиной — ред.] "ввоз на таможенную территорию на адрес одного получателя (физического лица) в первых трех международных почтовых отправлениях и/или международных экспресс-отправлениях на протяжении одного календарного месяца товаров, суммарная фактурная стоимость которых в каждом из отправлений не превышает 150 евро". Таким образом, в этой редакции снята двусмысленность трактовки общей стоимости беспошлинных посылок, о которой мы писали ранее. ", - говорится в публикации. 

Читайте также: Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс

Еще один важный вопрос: когда именно вступает в силу эта норма законопроекта? В общем, он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Но в "Переходных положениях" документа отдельно оговорено, что нормы, вносящие изменения в ст. 196.1.17, вступают в силу с января 2019 года. Это логично, ведь у таможенных органов и логистов пока нет инструментов, которые могли бы контролировать поступления таких посылок, отмечает издание.

"Остается непонятным, кто и каким образом для целей расчета НДС должен считать посылки, которые получает физлицо, и стоимость таких посылок. Это означает, что до 2019 года законодатели должны будут определиться по механизму реализации принятой нормы", — отмечала ранее Инна Хомич, директор по правовым вопросам "Нова Пошта-Центр", комментируя принятый проект закона.

Читайте также: Кабмин намерен продлить ввозные пошлины на товары из России до 31 декабря 2018 года

Ранее журналисты публиковали комментарии представителей логистических компаний о том, как эта норма повлияет на пользователей и рынок — многие считают, что влияние будет преимущественно негативным. Игорь Смелянский, и.о. главы "Укрпошта" подчеркивал, что после сокращения беспошлинного лимита с $200 до 22 евро в Беларуси объем импортных "мелких пакетов" уменьшился с плановых 24 млн штук до фактических 12 млн штук. Также пока неясно, как власти будут следить за "четвертой посылкой" в каждом конкретном случае. Идея была в том, чтобы создать базу получателей посылок (по ИНН), которая должна работать в онлайн-режиме и объединять всех игроков логистического рынка.

Напомним, предыдущая подобная инициатива по регулированию почтового импорта (принадлежала АПИТУ) предлагала снизить именно саму сумму посылки — до 22 евро, что привело к массовому возмущению пользователей, часто закупающих товары за рубежом. В результате проект отозвали. 

Источник: https://censor.net.ua/n3042464
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
не то что бы проблемы, они чуток протекли, и мне из поменяли на новые точно такие же, за 20 минут.
 показать весь комментарий
 
Давай навскидку альтернативу Украинскую кроссам SAUCONY, BROOKS,NB?
 показать весь комментарий
 
 
я вообще на НьюБаланс присел уже лет 7 - отличная обувь, нога не устает, носиться отлично, для всех сезонов.
 показать весь комментарий
 
 
Стал носить NB кроссы кажульные как летние так и межсезон перестало колено болеть после всяких МИД лаптей запорожских и прочих, из зимних SOREL хороши(там не толко калоши сапоги есть )
 показать весь комментарий
 
 
ага - "дешевые китайские"
Предыдущая похожая модель три сезона отходила без вопросов. Просто уже немного подуставший внешний вид.
 показать весь комментарий
 
я к сожалению спортивной обувью не интересуюсь, у меня есть кросовки найк и бастион Харьковские (https://shop.bastion-ua.com/products/103zh) мне хватает двух пар
 показать весь комментарий
 
Я просто ношу только спортивную обувь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, а де ж порохоботи? Гівна в рот набрали? Чи ще методички нові не підігнали? Ау! Тридцятишекелеві, де ви? Нас цікавлять виправдовувальні вєсті з офшорних ланів, типу "уся Європа так живе" , або "вибирати нема з кого, кращого не буде" чи "ви всі кацапи а він Д'Артаньян".
 показать весь комментарий
 
 
Так хочется пороха и его банду увидеть с пулей во лбу (с)
 показать весь комментарий
 
 
Я часто закупаюсь на али, в среднем цена посылки 5$, в месяц от 3 до 8 посылок ( " рассыпуха" электроника, механика и т.д) в среднем дешевле в 3-5 раз, у Бритов смотрел обувь (со скидкой) зимние ботинки от 30$. Вы мне пи..ы соевые скажите, где мне (и моей семье) с моей зарплатой купить нормальные зимние ботинки, за нормальную цену, или я должен по 4000гр платить за коламбию. Ваши предшественники успели свалить, а вы успеете? Вы за..и своими тарифами, штрафами, пеней, минималкой
 показать весь комментарий
 
 
они испытывают нас на "прочность"-гнут пока гнётся...ой догнутся...
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?
 показать весь комментарий
 
???????????
які ліміти ??......... юу2срср повернувся??
 показать весь комментарий
 
 
Щоб ты здох. Щоб тоби колы захотилось по маленьку, розбувався. Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ - Цензор.НЕТ 6799
 показать весь комментарий
 
 
Да уж! Если ты настоящий латвиец. Но я однако сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Разрешить ВР и АП вместе с Гарантом пользоваться только тремя импортными вещами.
Может производство поднимут.
 показать весь комментарий
 
 
пользоваться только тремя офшорами Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ - Цензор.НЕТ 7272
 показать весь комментарий
 
 
шоб у соевого упали объемы продаж конфет roshen до 3 коробок в месяц..... Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ - Цензор.НЕТ 971
 показать весь комментарий
 
 
Цинични бывают только бендеры. А вони телерантни.
 показать весь комментарий
 
 
До 22.00 позволено Егор. пока женщины стол серверуют, мы не путаемся между ногами. Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ - Цензор.НЕТ 9606
 показать весь комментарий
 
А не хочет " гарант конституции " ввести ограничение на покупку не больше 3-х конфет в магазине "Рошен" ?! Он то все в оффшоры и слепые трасты выводит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
некуй покупать импортный ширпотреб, купуйте вітчизняне.
а, если денег нет, идите в хэнд.
 показать весь комментарий
 
Порошен также одобрил тридцатикратную разницу зарплат депутата с минималкой в стране.На теже грабли наступаете.История не учит,а жаль!
 показать весь комментарий
 
 
зато неприкосновенность лет 20 снять не могут. главу нацбанка тоже полгода-год ищут. да и вместо того, чтобы увеличивать логистику\получать бабло за транспортировку, чуваки решили, что им нахрен такое не нужно - легче взять очередной кредит и не отдать (точнее перекинуть на других). а там пару десятков лет - и на тот свет - все равно отвечать не придется.
 показать весь комментарий
 
 
Чуваки с "розетка","алло" и прочих интернет торговцев продавили.
 показать весь комментарий
 
По хорошему надо еще ввести налог на переводы из за рубежа, это миллиарды долларов, почему они должны идти мимо бюджета?
 показать весь комментарий
 
 
А як б/у телефони, наприклад BlackBerry з Amazon, будуть оцінювати?
 показать весь комментарий
 
А как сейчас оценивают..?? Лимит в 150евро на одну посылку есть и сейчас.....
 показать весь комментарий
 
 
повинні згідно Митного кодексу, в пріоритеті інвойс, і далі по списку, в т.ч. ціни, які можна нагуглити. але зараз навіть якщо дорожче 150євро, то можна "проскочити", викинувши інвойси і декларуючи меншу за ліміт вартість, головне аби нічого не викликало підозру - тел явно б.у., на коробці та всередині написно одне й те ж - тобто немає приводу для того, хто оглядатиме посилку без зайвих зусиль (бо в них потік і довго заморочуватись влом) намалювати більшу митну вартість, бо в такому разі можуть упертись і фіг що докажеш, навіть з інвойсом - митарі працюють не скільки по закону, а по панятіям і, схоже, мають "норму".
 показать весь комментарий
 
Знатная истерика у зрадоботов и всепропальщиков....
ТО они воют о том что в Украине зарплаты низкие......а тут взвыли что беспошлинный лимит почти 14000 грн в месяц установили......

Вы уж определитесь ребятки...как нить.....а то непонятно как бедный украинец с зарплатой в 3200 грн в месяц ( а по вашим словам именно такую зарплату получает основная масса населенеия)...может пострадать от того что беспошлинный лимит составляет 14000 грн в месяц....
 показать весь комментарий
 
 
Так и я за что.....
Выходит что в Украине все богатые...это видно по этой ветке.....
тут всем лимита в 14000 грн в месяц мало.....
Они видимо каждый месяц тысяч на 100 на алиэкспресс покупают.....
 показать весь комментарий
 
 
В Україні 40.000.000 населення. Тут приблизно 30-50 чоловік пишуть. Відчуваєте різницю?
 показать весь комментарий
 
 
Все верно...и потому истерика на этой ветке...это всего лишь истерика...и ничего более....
 показать весь комментарий
 
 
Речь шла за три посылки,и не нужно путать Х.. с Пальцем.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос в количестве посылок, налог хотят драть после 3 - х посылках
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обычному человеку три посылки это не мало....
Если нужно купить четыре раза...то можно перенести покупку на следующий месяц.....
 показать весь комментарий
 
 
А я не обычный у меня до 10 посылок по 2-5$ ежемесячно. "Если нужно купить четыре раза" - Ага, особенно с доставкой. Есть посылки которые идут 10 дней , а есть и 60 и придут одновременно.
Нах.. этот еб..й совок ( 3кг в одни руки) еба...сь совсем соевые.
 показать весь комментарий
 
 
Меняй логистику....делай не 10 посылок по 2-5 баксов...а три посылки по 7- 18 баксов.....
Да посылки идут по разному....но это твоя проблема.....
Кроме того судя по всему ты покупаешь не для себя лично...а для бизнеса....мелкий ремонт чего то наверное....так чего тебе то нервничать...??
 показать весь комментарий
 
 
Я тебя просвещу - мелкий ремонт быт техники - для этого есть вся рассыпуха у нас, ее цена закладывается в стоимость ремонта, тут важен вопрос времени. Я таким ремонтом лет 15 назад занимался, не мое.
Я занимаюсь разработкой и изготовлением различных устройств для себя.
Разработка и проектирование -это крайне затратный процесс (но очень интересный), некоторые узлы приходится по несколько раз переделывать "с нуля", что бы добиться нормального результата.
Месяца 2 назад заинтересовался Arduino (для arduino есть очень большое количество различных модулей) - для общего развития почитай что это такое. А потом рассказывай как мне жить и что делать.
 показать весь комментарий
 
Да и посылки легко отслеживаются....ты всегда знаешь сколько у тебя посылок в пути и какая когда должна прийти...плюс\минус пару дней....
Так что ничего сложного сделать так что бы не было накладок нет....
 показать весь комментарий
 
Ви, мабуть, лише з США таритесь, де є форвардери. З Китаю згрупувати посилки від різних продавців не вийде, а ще дуже важко спрогнозувати час доставки. Я так і не зрозумів як буде фіксуватись дата - коли посилка проходить митне оформлення чи що? А про затримки коли по місяцю "висять" чекаючи розтаможки не чули? Пжать нас панавому, а насправді по старому - все для них, а не для людей.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос то не в том, есть статистика.. статистика крупных логистических компаний в Украине, и средняя цена посылок очень далеко не 150 евро. А на порядок меньше (10-15 евро). И получается что не 14000 а в среднем опять же на порядок меньше, а это 1400 грн. Многие покупают и вовсе посылки по пару баксов, мелочевка там разная. Так что ждите обратку в виде снижения потока посылок, а что это значит для государства, думайте сами. Закон явно не продуман. Да и требует технической реализации. И как всегда, как Вы думаете, на кого бремя расходов на реализацию этого ляжет? на государство? фиг там, скажут "логистам", или вводите систему за свой счет или закрывайтесь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Для обычного человека..который покупает для себя...ничего не изменится......абсолютно.....
Вряд ли кто то для себя покупает в месяц более трех раз..... да еще и каждый месяц....

А вот товаришЧам на OLX и им подобным немного поплохеет.....
 показать весь комментарий
 
 
Зачем..?? Уже и так все понятно...
Обычному человеку ..покупающему для себя.... волноваться нечего...
А на товаришЧей с ОЛХ мне плевать....
 показать весь комментарий
 
Порошенко схвалив норму про ліміт на "три посилки на місяць" із-за кордону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1991 Найбільше в коментах заверещали баригі, які приторговують китайським ширпотребом.
 показать весь комментарий
 
 
Бариги якраз потирають ручки, бо ті хто мають "лапу" на митниці чи на прикордонних постах будуть контрабасити й далі, а рядовому піплу - купувати не по зарубіжній ціні + доставка, а ще й з гігантськими барижними накрутками (які при зменшенні конкуренції лише виростуть) + податки.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе наплевать на всех украинцев . Лишь бы шоколадку с Банковой не вытурили .
 показать весь комментарий
 
 
а тебе шоколадный глаз известно, шо благодаря дебильному руководству винницкого торгаша Гройцмана в Украины не работает экономика

вследствие чего миллионы людей остались без работы

и OLX в данный момент - это возможность для некоторых из них выжить

ограничивая покупки из-за рубежа, твой порошенко негласно заставляет украинцев идти в магазины и маркеты цены в которых не имеют никакого отношения к реальности

это очередное решение порошенко направлено в защиту украинских спекулянтов но никак не простого народа

порошенко находясь у власти делает все для продвижения своего бизнесча и способствует этому для других торгашей.
 показать весь комментарий
 
 
Чистая мразь наш гидрант вместе с уёбками из Зрады. Вот только за каких мразей мы снова проголосуем?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко схвалив норму про ліміт на "три посилки на місяць" із-за кордону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6020 Гандон лишньохромосомний, а ти яким боком до України??
 показать весь комментарий
 
 
ну тада ты шоколадный глаз - штопанный гандон!!! Порошенко схвалив норму про ліміт на "три посилки на місяць" із-за кордону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7068

посмотри сколько у него лайков и у тебя

или тут на сайте все ахенты кремльбля? Порошенко схвалив норму про ліміт на "три посилки на місяць" із-за кордону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4564

стэць сейчас за столом сидит давится никак не удавится жратвой

а ты ублюдок порохобот за копейки тут жопы их вытираешь.
 показать весь комментарий
 
 
Походу мы в блокаде панове!Такого бреда,я даже не понимаю
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко схвалив норму про ліміт на "три посилки на місяць" із-за кордону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5457 Нєфік спекулювати китайщиною, йди працювати на виробництво.
 показать весь комментарий
 
 
Це зроблено якраз в інтересах крупних "спекулювальникам" та сіровозам, в яких "все схвачено", у збиток приватним покупцям...
 показать весь комментарий
 
 
порхатобот, а куда он пойдет работать, если предприятия не работают

и как они могут работать, если экономикой страны управляет винницкий торгаш гройцман не имеющий экономического обгазования

прежде чем принимать такие решения, порошенко и гройцман обязаны были наладить работу экононики

это ограничение отправляет простых украинцев покупать в магазины и маркеты по неоправданно высоким ценам
 показать весь комментарий
 
 
Петя,короче,лучшая гимнастика для мозга мошенника Порошенко схвалив норму про ліміт на "три посилки на місяць" із-за кордону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6797
 показать весь комментарий
 
а сам грабит украину беспошлинно....... иуда
 показать весь комментарий
 
 
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Лайновброси в мережах на Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Арсена Авакова та Уряд України йдуть кожних дві-три хвилини. За прогнозами кураторів ФСБ РФ ці три політики «третій рік вже пакують валізи і ніяк не можуть втекти з України».
На тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Цікаво, коли автор цих вкидань працює і як він годує свою сім'ю
Куратор заборонив своїм співробітникам повідомляти, що в Московії згорів панцирний завод «Уралвагонзавод», в Балашихі впав літак Ан-2 і згорів, а в Керченську протоку впав автобус з робітниками, які будували пірс для компанії «Таманьнефтегаз» і загинуло дев'ятнадцять душ.
Їх оштрафують, якщо на Фейсбук попаде інформація про те, що на Байкалі 300 китайських хунвейбінів відметелили дочку російського паромника-капітана, а в Читі зійшли з рейок 11 платформ з військовою технікою і 3 вагони супроводу, які чекали в Дебальцево.
Тролів звільнять, якщо вони напишуть, що в Іжевську рухнула багатоповерхівка, а в Омську розвалилася казарма спецназу і загинуло 18 військовослужбовців, а всього з під завалів рятувальники витягли 37 покалічених людей.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. «Повара путина» вкидають фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
 показать весь комментарий
 
 
Время придет и тебе гандон твои шоколадки в Жопу засунут
 показать весь комментарий
 
 
Время придет и тебе гандон твои шоколадки в Жопу засунут
 показать весь комментарий
 
 
Байкот бизнесу Порошенко! Я принципиально не покупаю шоколад Рошен. И другим не советую. Каждый продукт купленный у Порошенко уничтожает украинцев.
Порошенко под санкции украинского народа!
 показать весь комментарий
 
 
То есть если я себе в одной посылке заказал 3 кабеля микро-USB, в другой 2 пары очков, в третьей 2 пары наушников (каждая посылка в 4 - 5$), то за 2 силиконовых чехла для телефона стоимостью в 3$ в четвёртой я должен буду заплатить акциз и НДС? Ребята - а не ох#ели ли Вы, и не потратите ли Вы больше на администрирование налогов с моих посылок... и это администрирование опять же с моего кармана оплачиваться будет?
И для некоторых соевых "умников" - наличие трек-кода далеко не всегда позволяет отследить посылку за пределами Китая, и уж точно НИКОГДА не позволяет понять когда она пересечёт границу Украины, и тем более когда попадёт на мою почту. Потому заткнитесь!
 показать весь комментарий
 
 
Барыга печётся об интересах дружбанов-олигархов, которые монополизировали весь "рынок" Украины, нефиг нищим покупать дешевые товары, покупайте в торговых сетях олигархов!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ
 
 
 
 
 
 вверх