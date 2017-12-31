 Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет AIN.UA.
Издание напоминает, что в начале декабря парламент проголосовал за законопроект, одна из норм которого устанавливает лимит на количество беспошлинных посылок, которые пользователь может получить из-за рубежа.
"Сейчас, к примеру, можно заказать товар в зарубежном интернет-магазине, и если общая стоимость посылки не превышает 150 евро за раз, не платить с него пошлину при пересечении границы. В законопроекте №6776-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс, отдельная норма касается именно этого лимита: после вступления норм проекта в силу можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро. После превышения лимита с таких поступлений придется платить пошлину. Уже 30 декабря президент подписал документ. В редакции закона ко второму чтению в ст. 196.1.17 Налогового кодекса "Операции, не являющиеся объектом налогообложения", после проголосованных парламентом 21 декабря редакционных уточнений, формулировка звучит так: [не облагается пошлиной — ред.] "ввоз на таможенную территорию на адрес одного получателя (физического лица) в первых трех международных почтовых отправлениях и/или международных экспресс-отправлениях на протяжении одного календарного месяца товаров, суммарная фактурная стоимость которых в каждом из отправлений не превышает 150 евро". Таким образом, в этой редакции снята двусмысленность трактовки общей стоимости беспошлинных посылок, о которой мы писали ранее. ", - говорится в публикации.
Еще один важный вопрос: когда именно вступает в силу эта норма законопроекта? В общем, он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Но в "Переходных положениях" документа отдельно оговорено, что нормы, вносящие изменения в ст. 196.1.17, вступают в силу с января 2019 года. Это логично, ведь у таможенных органов и логистов пока нет инструментов, которые могли бы контролировать поступления таких посылок, отмечает издание.
"Остается непонятным, кто и каким образом для целей расчета НДС должен считать посылки, которые получает физлицо, и стоимость таких посылок. Это означает, что до 2019 года законодатели должны будут определиться по механизму реализации принятой нормы", — отмечала ранее Инна Хомич, директор по правовым вопросам "Нова Пошта-Центр", комментируя принятый проект закона.
Ранее журналисты публиковали комментарии представителей логистических компаний о том, как эта норма повлияет на пользователей и рынок — многие считают, что влияние будет преимущественно негативным. Игорь Смелянский, и.о. главы "Укрпошта" подчеркивал, что после сокращения беспошлинного лимита с $200 до 22 евро в Беларуси объем импортных "мелких пакетов" уменьшился с плановых 24 млн штук до фактических 12 млн штук. Также пока неясно, как власти будут следить за "четвертой посылкой" в каждом конкретном случае. Идея была в том, чтобы создать базу получателей посылок (по ИНН), которая должна работать в онлайн-режиме и объединять всех игроков логистического рынка.
Напомним, предыдущая подобная инициатива по регулированию почтового импорта (принадлежала АПИТУ) предлагала снизить именно саму сумму посылки — до 22 евро, что привело к массовому возмущению пользователей, часто закупающих товары за рубежом. В результате проект отозвали.
Предыдущая похожая модель три сезона отходила без вопросов. Просто уже немного подуставший внешний вид.
які ліміти ??......... юу2срср повернувся??
Может производство поднимут.
а, если денег нет, идите в хэнд.
ТО они воют о том что в Украине зарплаты низкие......а тут взвыли что беспошлинный лимит почти 14000 грн в месяц установили......
Вы уж определитесь ребятки...как нить.....а то непонятно как бедный украинец с зарплатой в 3200 грн в месяц ( а по вашим словам именно такую зарплату получает основная масса населенеия)...может пострадать от того что беспошлинный лимит составляет 14000 грн в месяц....
Выходит что в Украине все богатые...это видно по этой ветке.....
тут всем лимита в 14000 грн в месяц мало.....
Они видимо каждый месяц тысяч на 100 на алиэкспресс покупают.....
Если нужно купить четыре раза...то можно перенести покупку на следующий месяц.....
Нах.. этот еб..й совок ( 3кг в одни руки) еба...сь совсем соевые.
Да посылки идут по разному....но это твоя проблема.....
Кроме того судя по всему ты покупаешь не для себя лично...а для бизнеса....мелкий ремонт чего то наверное....так чего тебе то нервничать...??
Я занимаюсь разработкой и изготовлением различных устройств для себя.
Разработка и проектирование -это крайне затратный процесс (но очень интересный), некоторые узлы приходится по несколько раз переделывать "с нуля", что бы добиться нормального результата.
Месяца 2 назад заинтересовался Arduino (для arduino есть очень большое количество различных модулей) - для общего развития почитай что это такое. А потом рассказывай как мне жить и что делать.
Так что ничего сложного сделать так что бы не было накладок нет....
Вряд ли кто то для себя покупает в месяц более трех раз..... да еще и каждый месяц....
А вот товаришЧам на OLX и им подобным немного поплохеет.....
Обычному человеку ..покупающему для себя.... волноваться нечего...
А на товаришЧей с ОЛХ мне плевать....
вследствие чего миллионы людей остались без работы
и OLX в данный момент - это возможность для некоторых из них выжить
ограничивая покупки из-за рубежа, твой порошенко негласно заставляет украинцев идти в магазины и маркеты цены в которых не имеют никакого отношения к реальности
это очередное решение порошенко направлено в защиту украинских спекулянтов но никак не простого народа
порошенко находясь у власти делает все для продвижения своего бизнесча и способствует этому для других торгашей.
посмотри сколько у него лайков и у тебя
или тут на сайте все ахенты кремльбля?
стэць сейчас за столом сидит давится никак не удавится жратвой
а ты ублюдок порохобот за копейки тут жопы их вытираешь.
и как они могут работать, если экономикой страны управляет винницкий торгаш гройцман не имеющий экономического обгазования
прежде чем принимать такие решения, порошенко и гройцман обязаны были наладить работу экононики
это ограничение отправляет простых украинцев покупать в магазины и маркеты по неоправданно высоким ценам
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Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. «Повара путина» вкидають фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
Порошенко под санкции украинского народа!
И для некоторых соевых "умников" - наличие трек-кода далеко не всегда позволяет отследить посылку за пределами Китая, и уж точно НИКОГДА не позволяет понять когда она пересечёт границу Украины, и тем более когда попадёт на мою почту. Потому заткнитесь!