 В Иране заблокирован доступ к Интернету, Telegram и Instagram

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.

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Сообщение о блокировке было опубликовано на сайте государственного телевидения. Источник агентства заявил, что решение было принято с "целью поддержания мира и безопасности граждан" и является временным.

Кроме того, по информации СМИ, в 17 городах страны также заблокирован доступ к Интернету.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.