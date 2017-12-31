 В Иране заблокирован доступ к Интернету, Telegram и Instagram

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.
Сообщение о блокировке было опубликовано на сайте государственного телевидения. Источник агентства заявил, что решение было принято с "целью поддержания мира и безопасности граждан" и является временным.
Кроме того, по информации СМИ, в 17 городах страны также заблокирован доступ к Интернету.
Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.
По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.
Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.
Тут есть 3 коротких ролика того, что там творится
182 зарядами ЯО для триады израильских вооруженных Сил.
Слава Израилю.
С Израилем сравни.
Готовится - царь издал указ, по которому инвалиды и разные там уклонисты с хроническими заболеваниями призываются на службу в ВС РФ.
Ждем фото с надписью - Кремль закрыт.Все ушли на фронт!...