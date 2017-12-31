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 В Иране заблокирован доступ к Интернету, Telegram и Instagram

В Иране власти страны заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.

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Сообщение о блокировке было опубликовано на сайте государственного телевидения. Источник агентства заявил, что решение было принято с "целью поддержания мира и безопасности граждан" и является временным.

Кроме того, по информации СМИ, в 17 городах страны также заблокирован доступ к Интернету.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

Источник: https://censor.net.ua/n3042463
 
 
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У персов в случае любой заварухи принято мочить кацапов, старинный народный обычай. Как при жизни звали росиянского посла в Иране?
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Мама кликала їсти "Сашко", до речі розумна людина була, виняток серед мордви.
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https://haqqin.az/news/119852

Тут есть 3 коротких ролика того, что там творится
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Израиль -располагающий без всяких Международных Договоров о не распространении ЯО и Будапештских Меморандумов в ядерном ц е н т р е ДИМОН-
182 зарядами ЯО для триады израильских вооруженных Сил.

Слава Израилю.
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І прибирання з міжнародних ринків конкурентів амероекспорту природного газу, а то іш чо удумали - ЗПГ-заводи будувати і нову трубу в Туреччину потужністю 30млрд м3 на рік.
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) Я вам подскажу что сравнить! Южная Корея уже на квантовых точках экраны делает, даже сверх державе США это не по силе! Северная Корея живет на уровне средневековье чтобы создать ядерное оруж
С Израилем сравни.
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Это удар под дых мацковии , иранобандеровцы и персофашисты устроили очередную цветную революцию. Мацковии приготовиться ?
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В них вже були спроби, в 2012-му, русня нездатна майданити. Хоча ми теж лише на мінібунти з олігархічною підтримкою раз в 10 років спромоглись.
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Мацковии приготовиться ?

Готовится - царь издал указ, по которому инвалиды и разные там уклонисты с хроническими заболеваниями призываются на службу в ВС РФ.
Ждем фото с надписью - Кремль закрыт.Все ушли на фронт!...
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не беда. одноклассники и вконтакте работают - прорвёмся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Иране заблокирован доступ к Интернету, Telegram и Instagram
 
 
 
 
 
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