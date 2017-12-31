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 Ломаченко признан лучшим боксером, бой Кличко-Джошуа – поединком года, - The Ring

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 58,96 кг украинец Василий Ломаченко признан авторитетным американским изданием The Ring лучшим боксером 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

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"За 89-летнюю историю награды "Боец года" ни один боксер никогда ее не получал, имея такое небольшое количество боев, как Василий Ломаченко. Несколько человек сумели достичь того, чего украинская звезда любительского бокса достигла лишь за 11 боев на профессиональном ринге", – пишет журнал.

В 2017 году Ломаченко провел три защиты титула чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 59 килограммов). Во всех трех поединках украинец победил досрочно.

Кроме того, The Ring назвал бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа "поединком года".

Бой состоялся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", где присутствовало около 90 тысяч зрителей. В пятом раунде британец отправил украинца в нокдаун. В шестом уже Кличко отправил своего оппонента на настил. Поединок завершился в 11-м раунде – рефери решил остановить бой во время атаки Джошуа, которому предшествовали два падения украинца.

Этот поединок стал последним для 41-летнего Кличко. В августе боксер объявил о завершении профессиональной карьеры, которая продолжалась с 1996 года. За 21 год на ринге Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).

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Источник: https://censor.net.ua/n3042462
 
 
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Хоть где то у нас хорошо.
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Где? У Ломаченко хорошо - не спорю. А мы каким боком к его славе и гонорарам?
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В 2017 Клячко становится кумом Шуфрича.
В 2017 Клячко теряет чемпионские титулы.

Карма существует.
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Не знал. Хотя, если посмотреть на сына Шуфрича , я имею ввиду ДТП, то на моей памяти это одно из самых достойных поведений.
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Ну сын получил условный срок, признал вину и выплатил миллион гривен(не такая большая потеря для папы-олигарха).
Вроде обычное поведение для виновного. Хотя в реалиях Украины даже обычные меры можно считать не стандартными.
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Вот это ценно, работай над собой и побеждай! Молодец Василий, живой пример успеха! Уважаю таких людей.
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Если не зазнается и не снизит к себе требования, то у него есть реальный шанс стать лучшим боксером в истории.
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На сегодняшний момент он уже самый техничный боксер за всю историю. Так уничтожить защиту Ригондо буквально за пару раундов....А у Ригондо самая лучшая защита в мире, не считая Мейвезера
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лучшая защита у Тайсона, ухи откусывает!!!
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Василь, молодчина. Успіху,здоров"я, щасти Тобі. Ще довго радуй нас своіми досягненнями.
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Кличко это отработанный материал, нужно было уходить раньше, а не ждать когда вынесут.

Ну а Ломаченко можно пожелать достойных противников, а то как то не в кайф смотреть как после половины поединка они сбегают с ринга.
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Как можно сравнивать боксера биатлониста и шахматиста?
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛомаченко признан лучшим боксером, бой Кличко-Джошуа – поединком года, - The Ring
 
 
 
 
 
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