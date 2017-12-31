 Ломаченко признан лучшим боксером, бой Кличко-Джошуа – поединком года, - The Ring

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

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"За 89-летнюю историю награды "Боец года" ни один боксер никогда ее не получал, имея такое небольшое количество боев, как Василий Ломаченко. Несколько человек сумели достичь того, чего украинская звезда любительского бокса достигла лишь за 11 боев на профессиональном ринге", – пишет журнал.

В 2017 году Ломаченко провел три защиты титула чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 59 килограммов). Во всех трех поединках украинец победил досрочно.

Кроме того, The Ring назвал бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа "поединком года".

Бой состоялся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", где присутствовало около 90 тысяч зрителей. В пятом раунде британец отправил украинца в нокдаун. В шестом уже Кличко отправил своего оппонента на настил. Поединок завершился в 11-м раунде – рефери решил остановить бой во время атаки Джошуа, которому предшествовали два падения украинца.

Этот поединок стал последним для 41-летнего Кличко. В августе боксер объявил о завершении профессиональной карьеры, которая продолжалась с 1996 года. За 21 год на ринге Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).

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