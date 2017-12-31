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 Политика Украины, Общество
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 Умеров: Крымскотатарский народ, несмотря на репрессии, находит все новые способы борьбы. На смену старшим появляются молодые активисты

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров подвел итоги уходящего 2017 года. По его словам, крымскотатарский народ, несмотря на тотальное давление и репрессии, находит все новые и новые способы борьбы за свои права и свободы.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал 31 декабря на своей странице в Facebook.

"Закончился очень трудный год. Идёт четвертый год оккупации. Репрессии нелояльных продолжаются. Возбуждаются новые уголовные и административные дела. Облавы, обыски и аресты не прекращаются. Много людей приходит на т.н. суды ежедневно, как на работу. Год начался с ареста адвоката Эмиля Курбединова, а также похищения и допроса Николая Полозова. Десятки новых политзаключённых. Сложные судебные процессы. Приговоры. На этом фоне освобождение меня от колонии и Ахтема Чийгоза из СИЗО было воспринято как сигнал надежды для десятков политических заложников Кремля. Однако вместо продолжения этого процесса происходит убийство 82-летней Веджие Кашка при задержании, арест четырёх активистов, а также крупные штрафы для около ста человек (итого около миллиона рублей). То есть количество узников, наоборот, увеличилось", - пишет Умеров.

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"Однако борьба продолжается. Мир не признает аннексию, политическое и экономическое давление на РФ усиливается. Принимаются решения об усилении санкций. Генассамблея ООН в декабре приняла очень жесткую резолюцию о "Положении прав человека в автономной республике Крым и г. Севастополе". Подходит к концу работа специалистов над проектом изменений в Конституцию Украины для изменения статуса Крыма с территориальной автономии в национальную", - напоминает замглавы Меджлиса.

Умеров: Крымскотатарский народ, несмотря на репрессии, находит все новые способы борьбы. На смену старшим появляются молодые активисты 01

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"Крымскотатарский народ, несмотря на тотальное давление и репрессии, находит все новые и новые способы борьбы за свои права и свободы. На смену старшим появляются молодые активисты. В продолжение требований 76-летнего Сервера Караметова, оштрафованного и арестованного на 10 суток за одиночный пикет, десять, а потом и сто человек, вышли с одиночным протестом по всему Крыму. Народ организовал акцию "Крымский марафон" по сбору десятирублёвых монет для уплаты штрафов. Акция продолжается и сейчас. Также не осталась без внимания сотня детей политузников, оставшихся без отцов", - отмечает Умеров и публикует карикатуру с Путиным.

Умеров: Крымскотатарский народ, несмотря на репрессии, находит все новые способы борьбы. На смену старшим появляются молодые активисты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042459
 
 
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«Если пуля в лоб, то пуля в лоб»
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Боюсь, что все может закончится в Крыму новой депортацией.
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нація, яка не чинить опору окупантам, - приречена......
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Вы сами, вам не впервой захватывать чужие дома, убивать по национальному признаку...
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То-то ОМОН в 90-х аж из Киева вызывали татар дубасить...или память коротка ?
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феодосийский крысёныш вылез - как там новогоднее настроение...?
будешь как крыса два раза праздновать...\это даже не вопрос...\
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я злой...? я добрый - ты тревожный чемоданчик собрал...?
не нужно мне тут петь о вашей счастливой жизни - ты том в паРаше\ну за пределами Крыма...\ говоришь что ты крысчанин...?)))
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К, сожалению, татары сделали свой выбор в не очень далеком 2014 - "Взять паспорта". Не буду оценивать его, правильно или нет. Я не татарин. Вот только все происходящее в дальнейшем это последствия этого выбора.
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тебе дону никогда даже украинцем не быть, а ты о татарах рассуждаешь...
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умеров,боролись чечени....12 років боролися, але воїнів зрадили муртади.
а ви татари ні одного дня не боролися.НІ ОДНОГО .
вИ чекаєте щоб вас українці своєю кров*ю звільняли.....
умеров скільки татарів воюють з мордорцями на сході України??
і чому ви при Україні і чути не хотіли щоб бути областю України??
а тепер ви кричите що ви з Україною,і навіть просили Херсонську область під татарію.ГАНЬБА!
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А коли це татари боролись з расіянами?! Татари зараз сидять тихо і скавчать на колінах, шось я боротьби ненаблюдаю!
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В яку армію йдуть кримські татари зараз?
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когда же эти умеровы возьмут в руки оружие и пойдут освобождать свою землю от агрессора а языком трепать большого патриотизма не надо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУмеров: Крымскотатарский народ, несмотря на репрессии, находит все новые способы борьбы. На смену старшим появляются молодые активисты
 
 
 
 
 
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