 Умеров: Крымскотатарский народ, несмотря на репрессии, находит все новые способы борьбы. На смену старшим появляются молодые активисты

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал 31 декабря на своей странице в Facebook.

"Закончился очень трудный год. Идёт четвертый год оккупации. Репрессии нелояльных продолжаются. Возбуждаются новые уголовные и административные дела. Облавы, обыски и аресты не прекращаются. Много людей приходит на т.н. суды ежедневно, как на работу. Год начался с ареста адвоката Эмиля Курбединова, а также похищения и допроса Николая Полозова. Десятки новых политзаключённых. Сложные судебные процессы. Приговоры. На этом фоне освобождение меня от колонии и Ахтема Чийгоза из СИЗО было воспринято как сигнал надежды для десятков политических заложников Кремля. Однако вместо продолжения этого процесса происходит убийство 82-летней Веджие Кашка при задержании, арест четырёх активистов, а также крупные штрафы для около ста человек (итого около миллиона рублей). То есть количество узников, наоборот, увеличилось", - пишет Умеров.

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"Однако борьба продолжается. Мир не признает аннексию, политическое и экономическое давление на РФ усиливается. Принимаются решения об усилении санкций. Генассамблея ООН в декабре приняла очень жесткую резолюцию о "Положении прав человека в автономной республике Крым и г. Севастополе". Подходит к концу работа специалистов над проектом изменений в Конституцию Украины для изменения статуса Крыма с территориальной автономии в национальную", - напоминает замглавы Меджлиса.



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"Крымскотатарский народ, несмотря на тотальное давление и репрессии, находит все новые и новые способы борьбы за свои права и свободы. На смену старшим появляются молодые активисты. В продолжение требований 76-летнего Сервера Караметова, оштрафованного и арестованного на 10 суток за одиночный пикет, десять, а потом и сто человек, вышли с одиночным протестом по всему Крыму. Народ организовал акцию "Крымский марафон" по сбору десятирублёвых монет для уплаты штрафов. Акция продолжается и сейчас. Также не осталась без внимания сотня детей политузников, оставшихся без отцов", - отмечает Умеров и публикует карикатуру с Путиным.