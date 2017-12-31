Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом проинформировали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Около 11.00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о минировании двух ювелирных магазинов, расположенных в разных районах города. В частности, неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре "Панорама" - на площади Независимости (Киевский район города) и на Днепропетровской дороге (Суворовский район).
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.
Порохатые свиноё6ы хавают.
На тролiфермiінформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Цікаво, коли автор цих вкидань працює і як він годує свою сім'ю
Куратор заборонив своїм співробітникам повідомляти, що в Московії згорів панцирний завод «Уралвагонзавод», в Балашихі впав літак Ан-2 і згорів, а в Керченську протоку впав автобус з робітниками, які будували пірс для компанії «Таманьнефтегаз» і загинуло дев'ятнадцять душ.
Їх оштрафують, якщо на Фейсбук попаде інформація про те, що на Байкалі 300 китайських хунвейбінів відметелили дочку російського паромника-капітана, а в Читі зійшли з рейок 11 платформ з військовою технікою і 3 вагони супроводу, які чекали в Дебальцево.
Тролів звільнять, якщо вони напишуть, що в Іжевську рухнула багатоповерхівка, а в Омську розвалилася казарма спецназу і загинуло 18 військовослужбовців, а всього з під завалів рятувальники витягли 37 покалічених людей.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. «Повара путина» вкидають фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.