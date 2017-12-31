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 Происшествия, Технологии
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Все про:минирование (630) Одесса (4697) Нацполиция (6630) эвакуация (407)

 Людей из двух ТРЦ в Одессе эвакуируют из-за сообщения о минировании

В Одессе из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом проинформировали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Около 11.00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о минировании двух ювелирных магазинов, расположенных в разных районах города. В частности, неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре "Панорама" - на площади Независимости (Киевский район города) и на Днепропетровской дороге (Суворовский район).

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3042458
 
 
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Хтось не встигне закупитись в останній день,от халепа
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Можна порівняти кількість і якість дипломів Саакашвілі і патрійота Гройсманенко.
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та я вже бачив його звернення до Президента, мені досить
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"Керування країною" двічі дипломованого торгівця з базару менш актуальне? Людей из двух ТРЦ в Одессе эвакуируют из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 1092
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"Растут цены - растет экономика" (с) лучший премьер Украины
Порохатые свиноё6ы хавают.
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Кремлівський щур-перекладач теж ніяк не в оточенні генія Гройсманенко сидів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛюдей из двух ТРЦ в Одессе эвакуируют из-за сообщения о минировании
 
 
 
 
 
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