 Людей из двух ТРЦ в Одессе эвакуируют из-за сообщения о минировании

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом проинформировали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Около 11.00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о минировании двух ювелирных магазинов, расположенных в разных районах города. В частности, неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре "Панорама" - на площади Независимости (Киевский район города) и на Днепропетровской дороге (Суворовский район).

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.