 Полторак: В 2017-м Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, поздравляя военнослужащих и граждан с Новым годом.
"2017 год был наполнен победами и самопожертвованиями. Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора. Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага. Вооруженные Силы стали сильнее и увереннее в украинской победе. И эта уверенность придает сил и мощи в том, что мы делаем", - заявил министр..
По его словам, военнослужащим удалось многое сделать, потому что они чувствовали и чувствуют поддержку всего народа Украины.
"Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи", - добавил Полторак.
В то же время он отметил, что Вооруженными силами "успешно реализованы главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017-й год".
видимо это необходимо прочесть между сторок...Печалька...
ни О Д Н О Г О .также .
Четвертый год окопной войны - одни потери в живой силе !
Если же армия в момент кризиса не выполняет своих функций по защите страны и требует приказа для выполнения Устава - то это трутни и нахлебники...
стреляют…
научной политологии Никколо Макиавелли писал: "Римлянам
не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов:
полагайтесь на благодетельное время, - они считали благодетельным лишь
собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем
угодно, ибо время приносит с собою как зло, так и добро, как добро, так и
зло". "Государь"
...то капець!... ...я не знаю... -- может нанять в России учителей русского языка, для всех тут -- от Рыбникова до Гризодуба? *)
"Це революційне рішення, і хотів би подякувати всім, хто працював над ним, - сказав Степан Полторак. - Порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався за часів Радянського союзу. В основу грошового утримання входили оклади за військовим званням та посадою. Те, що пропонується сьогодні - значно підвищить захист та соціальну справедливість. Ми відходимо від того, як було, коли 10-15% забезпечення - це те, що йде на пенсію, а далі - 17 надбавок, які є непрозорими та неефективними», - сказав Міністр.Питання - як голосував Полторак 27.12.2017 по питанню відтермінування на рік набрання чинності Постанови № 704?