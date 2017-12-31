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 Политика Украины
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Все про:армия (6653) военнослужащие (3381) Полторак (887)

 Полторак: В 2017-м Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад

В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, поздравляя военнослужащих и граждан с Новым годом.

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"2017 год был наполнен победами и самопожертвованиями. Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора. Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага. Вооруженные Силы стали сильнее и увереннее в украинской победе. И эта уверенность придает сил и мощи в том, что мы делаем", - заявил министр..

 По его словам, военнослужащим удалось многое сделать, потому что они чувствовали и чувствуют поддержку всего народа Украины.

"Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи", - добавил Полторак.

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В то же время он отметил, что Вооруженными силами "успешно реализованы главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017-й год".

Источник: https://censor.net.ua/n3042457
 
 
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У тебя правописание хромает или клава дебильная?
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Имею серьезные опасения, что сам оригинал Полторак: В 2017-м Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад - Цензор.НЕТ 9508
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Не... Нормальный мужик.
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Спасибо. Полторак: У 2017-му Збройні сили України не зробили жодного кроку назад - Цензор.НЕТ 6422 Сам вытянулся.
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А вы расслабьтесь и не путайте шоколадку со вставными зубами
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І чому це всі кацапи показились на тій шоколадці, чи така робота?
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"не сделали ни одного шага "...
видимо это необходимо прочесть между сторок...Печалька...
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Печалька двухсотым в растов отправилась... Полторак: У 2017-му Збройні сили України не зробили жодного кроку назад - Цензор.НЕТ 8273
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Если я НЕ ОБОСРАЛСЯ - МОЖНО ЛИ ЭТО СЧИТАТЬ " ... ПОБЕДОЙ ИЛИ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕМ ... " ???
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-Но и в п е р е д
ни О Д Н О Г О .также .

Четвертый год окопной войны - одни потери в живой силе !
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Вперед пройшли, але кацапам про це зась ))
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ага расскажи єту прекрасную новость вдовам и матерям погибших за єтот год
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Но и ни шагу вперед.Так ради чего погибли лучшие люди Украины?Нашел чем дебильный Полторак хвастаться,ведь там его родственников нету.
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Погибли, шо бы ты Новый год встретил....
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ошибаешься, на всех сепарских ресурсах стон стоит, что ВСУ заняли всю серую зону и даже часть позиций сепаров, стратегически выгодных высот и так далее... Но зрадофилам этого мало, ну дык иди в военкомат, покажи, как воевать надо.
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Армия в мирное время - это чистый убыток обществу... Она ничего не производит...
Если же армия в момент кризиса не выполняет своих функций по защите страны и требует приказа для выполнения Устава - то это трутни и нахлебники...
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где ОПЛОТЫ , 1.5 шка ????
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грося шо то прыпаздує, со своим новорічним золотим словом, зо слізьми радості змішаним )
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Еще рано чебурэквася, приползай без 15-ти 12,получишь огромное удовольствие от спича и батона *чукуляда* гигантского ,а-ля советикус по 2,20 неожиданным способом...
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Він не зможе, в нього Новий Рік на годину раніше Полторак: У 2017-му Збройні сили України не зробили жодного кроку назад - Цензор.НЕТ 3198
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Обычно, когда здравомслящие люди, а тем более люди в погонах, предполагают какие то действия, они перед этим создают планы нескольких временных горизонтов. В чем план главнокомандующего Украины и его реализатора полторака? Гордо стоять под обстрелами и терять лучших сыновей УКРАИНЫ? Паршивый я вам скажу план, нечем тут годиться....
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В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра о новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit /Nord Stream 2 - это совместный политический проект Германии и России, - Die Welt /Ряд известных немецких компаний продолжают работать в оккупированном Крыму, - МинВОТ -Где гневные обещания коммментаторов под германским флажком кастрировать антиукраинских ублюдков? Их нет. Коммментаторы под германским флажком даже в украинском сайте боятся тихо пукнуть в сторону антиукраинских ублюдков. Зато в цензоре они безнаказанно пересказывают сайты РФ.
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Ну, то что вы любитель отца соевого и певец с его голоса, это давно известно.
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ты кто? Я , Сидоров, сын Сидорова - лейтенанта,танкиста , двадцати лет, в 45-м хренячевшего немецких фашистов. Я, Сидоров ,против того чтоб немцы мне указывали как мне жить. А ты при чём?
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Ты,болезный,так до сих пор и не понял,шо если вы не наведете в Украине порядок так,как вам советуют друзья с Запада,то у вас будут наводить "порядок" мышебраты с востока.
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неудачник он что в Украине что в Африке неудачник, мигрант колбасный. Его планида в цензоре на Садового, Порошенко, Яценюка, Ирину Геращенко, Вятровича жаловаться, лайки выпрашивая.
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русский,тебе полечиться бы.А то,не дай Бог,покусаешь кого... Полторак: У 2017-му Збройні сили України не зробили жодного кроку назад - Цензор.НЕТ 9121
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русский,/Ёмко сказал, мигрант. Смысл сидения в цензоре Ивана Петровича Сидорова, не самого большого бездельника в Украине, в подтверждении смысла надписи на ордене, которым награждали сечевых стрельцов: viribus unitis- сила в единстве.В войне с РФ мы победим если не дадим себя делить русских и украинцев, на Вальцманов и Больцманов, молдаван, поляков, мадьяр,татар и т.д.А также задавим гнид требующих под разными флажками чтобы одни украинцы калечили других украинцев. Чтобы одни украинцы "мочили" других украинцев. Чтобы одни украинцы вешали других украинцев. Хрен моржовый русскому миру. Не дождётесь.
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Один из признаков шизофрении - говорить о себе в третьем лице. Рекомендую тебе,русский,обратиться к специалисту, пока ты не начал зелененьких колбасных мигрантов по кухне с топором гонять.
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Ивана Петровича Сидорова часто спрашивают почему он говорит о себе в третьем лице.Нет ли среди его предков императоров -самодержцев? Нет. В 1877 г. его предками были крестьяне полтавской губернии. Справные, но не Борули. Иван Петрович Сидоров с симпатией относится к Полтаве и полтавцам вообще и к П. М. Губенко и Ковиньке (псевдо) в частности. Некоторые в цензоре кипящим чайником плюются, матерятся, хамят.Как дома. Говоря о себе в третьем лице автор комментов подчёркивает что он и Иван Петрович Сидоров не одно и то же. Автор в реале тихий, скромный типа Бухгалтер милый мой бухгалтер.Вот он какой такой простой. Таким он видит себя. Виртуальный Иван Петрович Сидоров другой.Он-избранный.
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Именно это ты и расскажешь на первом приеме у психиатра,русский.
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Лично я, несмотря на германский флажок, глубоко презираю всех социалистов Германии. Габриэль не исключение. Относительно же всей той, остальной чухни, что вы изволили выверзать, могу лишь для себя сделать вывод о вашей вменяемости. Относительно сына сидорова, то даже если это правда, то ваши хренячившие дед или отец должны были бы вас стыдиться, ибо глупость ваша безмерна...
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Там десь далеко на Волині,Створилась армія УПА,Щоби воскресла Україна І завітала свобода.Ми вище прапор піднімемо,Тризуб повернем до чола,І крикнем "Слава! Слава! Слава Україні!"Так, щоб здригнулася земля./УПА воювала з німецькими фашистами рейху. УПА воювала з комуністами СРСР.Немає рейху. Немає СРСР. А Україна є.І завжди буде.За що й піднімемо кришталеву чару.
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Все верно. Никого уже из тех нет. Но дураки, к сожалению, вечны. И вы тому наглядный пример.
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Как же, как же.Заявления твои читали: Я немец. Германия моя страна. 17.04.2017 00:13 /С гнойсманом могут быть проблемы. Не каждый фонарный столб его выдержит 02.03.2017 09:47 / в 41-м лезли в Украину такие же .Немцы. Которых Германия их страна. Желавшие вопрос Гройсманов навсегда решить.Сейчас в Украине чернозёмом на полях лежат./Покаяться тебе нужно.Прощения попросить.У украинцев-украинцев, русских, татар, евреев, турок-гагаузов и других- вообще и у Гройсмана в частности.
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Хорошо служить в армии пока не
стреляют…
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Про взорванный инопланетными ракетами склад с оружием забыл упомянуть.
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Уверен, и в следующем году украинская армия будет стойко держать позиции.
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В чём стратегия восстановления территориальной целостности Украины?... Победа, что не убежали до Львова?... Но там на Западе поляки...
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Стратегия - по-больше кацапсинских трупов
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мало того ВСУ сумело каким то непостижимым образом освободить 20 кв.км своей земли. еще чуток и до меня доберутся. Слава ВСУ!
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Основоположник
научной политологии Никколо Макиавелли писал: "Римлянам
не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов:
полагайтесь на благодетельное время, - они считали благодетельным лишь
собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем
угодно, ибо время приносит с собою как зло, так и добро, как добро, так и
зло". "Государь"


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Этот дебил даже не понимает, что сморозил глупость. За такое "достижение" - мешок на голову и в колодец.
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Где то читал что в каком то месте где были наши позиции теперь позиции россиян. Так что не совсем точное утверждение.
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Испортил кому то ура-патриотизм. Бывает
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Он всего лишь исполнитель приказа Верховного "ни шагу вперед!"
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То, что не сделали ни шагу назад, как то может впечатлить. Весь вопрос в том, что орки вместе с РФ не делали шагов вперед. И вопрос в том, что ни сделав ни шагу вперед ( скажем так, почти), мы наводнили украинскую землю не одной сотней тонн не разорвавшихся боеприпасов и потеряли не одну сотню жизней. Так, что грустный итог.. Но, как и все выкормыши Барыги, у них где и поражение , все равно победа.
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Добавь для форсу бандитско-мордовского что -нибудь стреляющее перед ником, ну типа *gun*
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Пацак, долго спишь - в Украине нет милиции, есть полиция
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русский а шо вообще русня делает на поверхности планеты Земля? Наше место - на 2 метра ниже.
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Набежали уже звидюки, ольгинцы и зрадофилы, идите бояру пейте уроды, праздник же, но нет... надо и тут высраться, вот ублюдки ))
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Нашел сцуко чем гордиться. Ни шагу назад за нами Москва
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Пройдет блядь 5 лет и тот же Полторак снова промычит :наши войска в 2022 году не сделали ни шагу назад
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Полторак: Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора.
...то капець!... ...я не знаю... -- может нанять в России учителей русского языка, для всех тут -- от Рыбникова до Гризодуба? *)
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Представляючи проект рішення (Постанови № 704 від 30.08.2017, що знищена Ревою і Гройсманом 27.12.2017 постановою № 1052), Міністр оборони України Степан Полторак відзначав, що йдеться про нову філософію забезпечення військовослужбовця та відновлення соціального захисту й справедливості.
"Це революційне рішення, і хотів би подякувати всім, хто працював над ним, - сказав Степан Полторак. - Порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався за часів Радянського союзу. В основу грошового утримання входили оклади за військовим званням та посадою. Те, що пропонується сьогодні - значно підвищить захист та соціальну справедливість. Ми відходимо від того, як було, коли 10-15% забезпечення - це те, що йде на пенсію, а далі - 17 надбавок, які є непрозорими та неефективними», - сказав Міністр.Питання - як голосував Полторак 27.12.2017 по питанню відтермінування на рік набрання чинності Постанови № 704?
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Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага.Источник: https://censor.net.ua/n3042457 - Полтрак ідіот , як і ті , хто пишуть йому ці тексти - провокації роблять не для того , аби змусити відступати назад , навпаки - для того , аби змусити рухатись вперед !
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От Йуля всіх поведе впіірьод! На ліхом канє! Полторак: У 2017-му Збройні сили України не зробили жодного кроку назад - Цензор.НЕТ 6027
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"Мы научились генерировать..." Как это, как это, как это?! И что, собственно, генерировать?!
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глупость и не умение руководить военными операциями....
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шаги вперед -это предательство !!! Хуйло нападёт))))
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а когда будешь освобождать захваченные агрессором земли или ты свадебный женераль
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армия,которая зарыта в окопы, и не делает ни шага вперед, не узнает вкус победы, никогда...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак: В 2017-м Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад
 
 
 
 
 
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