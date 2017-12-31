 Полторак: В 2017-м Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, поздравляя военнослужащих и граждан с Новым годом.

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"2017 год был наполнен победами и самопожертвованиями. Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора. Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага. Вооруженные Силы стали сильнее и увереннее в украинской победе. И эта уверенность придает сил и мощи в том, что мы делаем", - заявил министр..

По его словам, военнослужащим удалось многое сделать, потому что они чувствовали и чувствуют поддержку всего народа Украины.

"Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи", - добавил Полторак.

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В то же время он отметил, что Вооруженными силами "успешно реализованы главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017-й год".