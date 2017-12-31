 Открыта регистрации на участие в отборе в украинскую сборную на Играх Инвиктус-2018

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"Кто как празднует Новый Год, а мы открываем регистрацию анкет на участие в спортивных тестированиях для отбора в сборную Игр Непокоренных 2018! Зарегистрироваться на открытые спортивные тестирования могут ветераны и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, а также добровольческих формирований, имеющих удостоверение участника боевых действий, которые были ранены, травмированы или заболели во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий или в ходе миротворческих операций с участием Украины", - сказано в объявлении.



Сбор заявок на открытые спортивные тестирования продлится с 1 января по 25 февраля 2018 года.

Регистрация заявки на открытые спортивные тестирования является обязательным для всех желающих стать членом национальной сборной в Играх Непокоренных.

Анкета доступна по ссылке: http://bit.ly/2lvBhod.



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Напомним, Третьи "Игры непокоренных" прошли в Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединил более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые соревновались в 12 адаптивных спортивных дисциплинах. Украина впервые приняла участие в этих соревнованиях.



Игры Инвиктус - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.