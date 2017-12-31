 Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.
В сообщении компании говорится, что Лернер был похищен 26 декабря. Он не пострадал, но находится в состоянии сильного стресса и не дает комментарии. В компании отмечают, что Лернер не имел доступ к счетам пользователей, и инцидент не повлиял на работу криптобиржи.
"Это первый подобный случай в Украине, связанный с Bitcoin", - говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко.
На данный момент полиция расследует инцидент.
Павел Лернер, который руководит обменом Exmo и является известным в мире экспертом по криптовалюте, был похищен возле своего офиса в Киеве во вторник, но освобожден в четверг, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает Financial Times.
"Он был похищен вооруженной бандой с целью вымогательства биткойнов", - сказал Геращенко, добавив: "У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойнами более чем 1 млн долларов".
Он сказал, что Лернер находился в заложниках в течение полутора дней, а затем был освобожден в шоковом состоянии. "Ему очень повезло, что он остался жив", - заявил Геращенко.
Exmo Finance, зарегистрированна в Великобритании, но также проводит операции в Украине, является одним из более чем 400 нерегулируемых бирж, которые возникли по всему миру, чтобы обслуживать криптовые рынки капитала.
Криптовалюты, которые могут быть переведены в реальные деньги анонимно, давно привлекают криминальные элементы. Цена биткойна, самой популярной цифровой валюты, за последние три месяца увеличилась более чем в три раза, и сегодня торгуется за приблизительно 14 750 долларов.
а на следующий день курс опустился до 13.
вымогатели полиняли на 35 % )))))
https://www.investing.com/currencies/btc-usd
Никто не говорит, что сделать єто легко. Но возможно. При желании сильньіх мира.
типа что мог заплатить лям ментам, а пришлось бандитам?
но по ходу мы лохи иплатить все арвно придется, да ?
корейко не зря был серой мышью!
1 кг грунта = 1 биткоин.
Предоплата 100%. Доставка: самовьівозом.
інформація в квадраті))), а в біткоїнах це скільки?!
Точно так же и с криптовалютой.
Как пришло, так и ушло. (Бог дал, бог и взял.)
С новым годом!
Это все, что вам нужно знать о страдальце.