 Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

В сообщении компании говорится, что Лернер был похищен 26 декабря. Он не пострадал, но находится в состоянии сильного стресса и не дает комментарии. В компании отмечают, что Лернер не имел доступ к счетам пользователей, и инцидент не повлиял на работу криптобиржи.

"Это первый подобный случай в Украине, связанный с Bitcoin", - говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко.

На данный момент полиция расследует инцидент.

Павел Лернер, который руководит обменом Exmo и является известным в мире экспертом по криптовалюте, был похищен возле своего офиса в Киеве во вторник, но освобожден в четверг, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает Financial Times.

"Он был похищен вооруженной бандой с целью вымогательства биткойнов", - сказал Геращенко, добавив: "У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойнами более чем 1 млн долларов".

Он сказал, что Лернер находился в заложниках в течение полутора дней, а затем был освобожден в шоковом состоянии. "Ему очень повезло, что он остался жив", - заявил Геращенко.

Exmo Finance, зарегистрированна в Великобритании, но также проводит операции в Украине, является одним из более чем 400 нерегулируемых бирж, которые возникли по всему миру, чтобы обслуживать криптовые рынки капитала.

Криптовалюты, которые могут быть переведены в реальные деньги анонимно, давно привлекают криминальные элементы. Цена биткойна, самой популярной цифровой валюты, за последние три месяца увеличилась более чем в три раза, и сегодня торгуется за приблизительно 14 750 долларов.