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Все про:похищение (1222) криптовалюта (3) биткойн (1)

 Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко

Сотрудника компании EXMO Finance Павла Лернера похитили в Киеве. Злоумышленники освободили его, получив $1 миллион в Bitcoin.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

В сообщении компании говорится, что Лернер был похищен 26 декабря. Он не пострадал, но находится в состоянии сильного стресса и не дает комментарии. В компании отмечают, что Лернер не имел доступ к счетам пользователей, и инцидент не повлиял на работу криптобиржи.

"Это первый подобный случай в Украине, связанный с Bitcoin", - говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко.

На данный момент полиция расследует инцидент.

Павел Лернер, который руководит обменом Exmo и является известным в мире экспертом по криптовалюте, был похищен возле своего офиса в Киеве во вторник, но освобожден в четверг, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает Financial Times.

"Он был похищен вооруженной бандой с целью вымогательства биткойнов", - сказал Геращенко, добавив: "У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойнами более чем 1 млн долларов".

Он сказал, что Лернер находился в заложниках в течение полутора дней, а затем был освобожден в шоковом состоянии. "Ему очень повезло, что он остался жив", - заявил Геращенко.

Exmo Finance, зарегистрированна в Великобритании, но также проводит операции в Украине, является одним из более чем 400 нерегулируемых бирж, которые возникли по всему миру, чтобы обслуживать криптовые рынки капитала.

Криптовалюты, которые могут быть переведены в реальные деньги анонимно, давно привлекают криминальные элементы. Цена биткойна, самой популярной цифровой валюты, за последние три месяца увеличилась более чем в три раза, и сегодня торгуется за приблизительно 14 750 долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3042432
 
 
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по курсу 20,
а на следующий день курс опустился до 13.

вымогатели полиняли на 35 % )))))
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Как по мне - пиар акция для лохов очередной финансовой пирамиды...
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анекдот: скоро к лохам, не успевшим купить биткоин, добавятся лохи, не успевшие его продать
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БИТКОИНЫ НАДЕЮСЬ БЫЛИ МЕЧЕНЫЕ и душегубов скоро поймают со СЛЕДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КРАСКИ на руках Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9972
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Да, супротив паяльника никакие аргументы не канают. Ну - жилаю похитителям щоб им битков на лекарства хватило.
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С этими коенами еще неизвестно кто кого кинул - бизнесмена на биты или грабителей на бензин и хавку для бизнесмена Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4564
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биткины награбленые? ))))))) боже, до чего тупой пролетариат
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Очень "продвинутый" "непролетариат" "голубые кровья" сука... Биткоин - само по себе криминал. Это отличная эл. валюта для ухода от налогов. И придумали её такие же пидорасы как этот кабан-бездельник. На сегодня уже миллионы неуплаченных ресурсов благодаря этому говну скрыты..Взаиморасчеты сделок скрыты. Отследить нереально. Поэтому все мошенники сейчас "в работе по черному". В будущем ,если таких кабанов не кастрировать люди получат огромную проблему разделения мира на охуенно нищих и охуенно богатых первые из которых будут пахать не разгибаясь за мелочь а вторые жрать срать ебать бухать и богатеть с воздуха нихуя не делая...Продвинутый ты наш.. Хуёво что не закололи это дерьмо..
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Забавная ситуация получается. Ты не можешь вернуть свои биткоины, если они были отправлены. За то ты можешь видеть кошелек товарища, которому был осуществлен перевод и количество битков на нём. Но за жопу его взять нельзя. Нет единого центра и регулятора.
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Но обвалить всю систему можно.

Никто не говорит, что сделать єто легко. Но возможно. При желании сильньіх мира.
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Та нууу. Аваков казав, шо тіпа у нас злочинність нижче плінтуса.)))
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геращенко спецом прокоментировал ?
типа что мог заплатить лям ментам, а пришлось бандитам?
но по ходу мы лохи иплатить все арвно придется, да ?

корейко не зря был серой мышью!
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Герыч как бы намекает. в чем бы вы бабки не хранили.вас ничто не спасет)
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Це лише доказує що гопникі насправді тупі бики. всі ці псевдовалюти можуть рухнути майже до нуля в будь який момент. і це те саме що ризикувати щоб вкрасти трохі повітря або піску десь в сахарі. це віртуальне повітря. це те ж саме що вкрасти накопиченій досвід в грі варкрафт, чи щось таке. просто зараз вирішили що це цікаво. просто вони не розуміють що таке блокчейн, але десб чули що це дуже багато грошей. так, багато, якщо почекати 10-15 років, і тебе на хакнуть, і біржа не накриється, і ця монета не полетить донизу, і плата за трансакції не зїсть 25% награбленого биткоїну, і таке інше. і компьтер не здохне, і таке інше. це не так просто як віджати авто чи заводік. ну просто тупі люди. флешка здохла - і до побачення мільйон бітікоїнів.
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Продается лунньій грунт.
1 кг грунта = 1 биткоин.
Предоплата 100%. Доставка: самовьівозом.
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Все правильно сделали ни одна правоохранительная система не докажет в суде что криптовалюту перевели вымогателям. Будут только заявление пострадавшего и ничего более. А вымогатели могут обналичить крипту в любой точке планеты.
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"...сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает Financial Times.Источник:https://censor.net.ua/n3042432"
інформація в квадраті))), а в біткоїнах це скільки?!
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Вот это я понимаю выгодный майнинг, а не эти ваши биткоин-фермы.
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Но все равно не кисло. Жизнь дороже.
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Антонина хоть бы постеснялась комментировать то,к чему МВД не имело ни малейшего отношения. Хотя судя по тому,как он тренирует язык в ресторане,он и не такое прокомментирует.
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какие продвинутые нынче бандюганы пошли .уже и наличка не интересует .а какие то виртуальные биткоины ..........
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Инвестуйте в Украину доллары, йену, евро, биткоин...
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Если на эти биткойны нельзя купить флакон водяры в обычном супере, то это не деньги, а средство стать известным мировым экспертом
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Так на золото тоже нельзя. Даже на евро с долларами.
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Золото никогда и не было деньгами, а на "даже" можно упиться
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Ну и где в Украине можно купить водяры на евро или доллары? Сперва надо идти их обменивать.
Точно так же и с криптовалютой.
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биткоин жив! но! только до тех пор пока не придёт и ему "blackout".но! то будет время уже совсем других для всего историй ))).
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... С биткоинщика содрали выкуп в биткоинах.

Как пришло, так и ушло. (Бог дал, бог и взял.) Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1637
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Лажа) Только полные идиоты будут вымогать выкуп сткляшками и бусами.
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Тоха ну що ж вони скоти твоєму шефу собакову так статистику погіршують???
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Оптимистичный пупс МВД Тосик Геращенко явно оклыгав после увольнения Настеньки Деевой и вновь поражает аудиторию широтой своего гениального ума, добравшегося до плодотворной идеи "IT-бабло". Однако, беспокоит некоторая потеря бдительности - где прозорливое разоблачение пресловутого кремлевского следа гибридного дяди Володи?
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И вообще называть эту хню валютой - тоже мошенничество. На данный момент это просто товар и не более. На который существует искусственный спрос.
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А наши менты всё расследуют только в телевизионных сериалах,но не в жизни. Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9083

С новым годом! Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7755
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Ранее Reuters сообщал, что 26 декабря неизвестными в Киеве был похищен 40-летний Павел Лернер, гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше, ведущий сотрудник зарегистрированной в Великобритании фирмы EXMO Finance. До Киева Лернер несколько лет проживал в Барселоне (Испания).
Это все, что вам нужно знать о страдальце.
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То, что чел проживал в Барселоне, освобождает его от защиты на территории Украины?! Много вопросов к нашим правоохранительным органам
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А как определяется персона кому принадлежит питкоен? Или там только анонимный ID? Ну куда-то же он перевёл этот деньг. Это же не мешок налички у вора, который скрылся.
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А какого рожна этот дебил поперся в Украину. Не знал что в Украине преступный беспредел?
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ничче страшного, ряшка у кабана немного схуднет
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И с каждым годом после революции гидности преступность снижается небывалыми темпами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзвестный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко
 
 
 
 
 
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