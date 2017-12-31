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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Общество
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Все про:психологи (64) Укрпочта (88) Харьков (3682) Светличная (41)

 С освобожденными харьковскими заложниками работают психологи, - Светличная

С освобожденными из отделения "Укрпочты" в Харькове людьми и их родственниками работают психологи и медики.

Каксообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

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"Ситуация с захватом отделения "Укрпочты" разрешена. Люди освобождены. Пострадавших в итоге нападения злоумышленника нет. Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - отметила Светличная.

По ее словам, освобожденным заложникам будет предоставлена вся необходимая помощь: "Еще на месте события работали специалисты Управления здравоохранения и социальной политики ОГА".

"Освобождение людей - это блестящая спецоперация СБУ и Министерства внутренних дел", - прибавила Светличная.

Относительно нападавшего, то, по ее словам, он задержан: "Он будет по всей строгости отвечать за свои действия".

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Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3042428
 
 
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Эх вова вова..Не в той стране ты заложников брал..
Брал бы в Швейцарии чи Германии , Тебя бы ученые изучали на симпозиумы возили ..адвокаты доказали что не ты виноват ,а твой прадед изменивший прабабке или бабуся не осторожно назвавшая тебя кода то олухом...Получал бы зарплату , апартаменты отдельные - не жизнь , а сказка в демократичной стране С освобожденными харьковскими заложниками работают психологи, - Светличная - Цензор.НЕТ 9580
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Отвечать за свои действия он будет повидимому там, где отдыхал нынешний глава ДНР



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Я думаю , шо это было кино для украинских граждан , а сценарий писали на Банковой . А под шумок , Шоколадный подписал вот это ...

Порошенко подписал закон о налогообложении посылок

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/poroshenko-podpisal-zakon-o-nalogooblozhenii-posyilok.htm
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А кто из психологов будет работать из народом который получил счета за декабрь?Не говорю уже о будущих счетах за январь 2018.Народ Украины Законом Украины обязан быть прировнян к военнопленным или Героям Украины.
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Шота рано тебе пришли счета за декабрь. Поэтому ты строчишь в очереди с тележкой в кассе маркета
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