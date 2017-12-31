 С освобожденными харьковскими заложниками работают психологи, - Светличная

Каксообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.
"Ситуация с захватом отделения "Укрпочты" разрешена. Люди освобождены. Пострадавших в итоге нападения злоумышленника нет. Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - отметила Светличная.
По ее словам, освобожденным заложникам будет предоставлена вся необходимая помощь: "Еще на месте события работали специалисты Управления здравоохранения и социальной политики ОГА".
"Освобождение людей - это блестящая спецоперация СБУ и Министерства внутренних дел", - прибавила Светличная.
Относительно нападавшего, то, по ее словам, он задержан: "Он будет по всей строгости отвечать за свои действия".
Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
- Так.
- Хочете про це поговорити?
- Ні.
Брал бы в Швейцарии чи Германии , Тебя бы ученые изучали на симпозиумы возили ..адвокаты доказали что не ты виноват ,а твой прадед изменивший прабабке или бабуся не осторожно назвавшая тебя кода то олухом...Получал бы зарплату , апартаменты отдельные - не жизнь , а сказка в демократичной стране
Порошенко подписал закон о налогообложении посылок
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/poroshenko-podpisal-zakon-o-nalogooblozhenii-posyilok.htm