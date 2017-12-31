 С освобожденными харьковскими заложниками работают психологи, - Светличная

Каксообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

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"Ситуация с захватом отделения "Укрпочты" разрешена. Люди освобождены. Пострадавших в итоге нападения злоумышленника нет. Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - отметила Светличная.

По ее словам, освобожденным заложникам будет предоставлена вся необходимая помощь: "Еще на месте события работали специалисты Управления здравоохранения и социальной политики ОГА".

"Освобождение людей - это блестящая спецоперация СБУ и Министерства внутренних дел", - прибавила Светличная.

Относительно нападавшего, то, по ее словам, он задержан: "Он будет по всей строгости отвечать за свои действия".

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Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.