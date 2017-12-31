 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, - Порошенко о безвизе с ОАЭ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Фейсбуке.

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. Отныне украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты", - отметил Порошенко.

Напомним, 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр ОАЭ, правитель Эмирата Дубаи шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум договорились о вводе безвизового режима между двумя странами.

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Безвиз между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами официально начал действовать сегодня, 31 декабря 2017 года.