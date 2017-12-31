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 Политика Украины
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Все про:ОАЭ (90) Порошенко (14041) безвизовый режим (1307)

 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, - Порошенко о безвизе с ОАЭ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с тем, что теперь они могут путешествовать без виз в 85 стран мира, в частности и в Объединенные Арабские Эмираты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Фейсбуке.

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. Отныне украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты", - отметил Порошенко.

Напомним, 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр ОАЭ, правитель Эмирата Дубаи шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум договорились о вводе безвизового режима между двумя странами. 

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Безвиз между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами официально начал действовать сегодня, 31 декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042427
 
 
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Пэтя и стабильность, слова синонимы. Стабильно весь 2017 про безвиз пел, то же в 2018 намечается
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Дешевле LED-панель купить - и смотреть, смотреть...
И панели надолго хватит, а с полетом чего? Слетал - и денег нет.
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Никто не в курсе, какой из украинских каналов не будет показывать рохкание кнура перед новым годом?
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Вместо ассоциации с ЕС впарили временный безвиз и таки подменили цели и приоритеты! Кинули дважды в одну революцию: обобрали и обманули.
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сунівно але при цій владі все можуть і відібрати _реформ нема
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, - Порошенко о безвизе с ОАЭ
 
 
 
 
 
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