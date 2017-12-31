 "Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед!", - секретарь СНБО Турчинов поздравил украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст поздравления размещен на официальном сайте СНБО.
Приводим полный текст поздравления:
"Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом! Сегодня мы переворачиваем еще одну страницу новейшей истории Украины. Завершился очередной год борьбы за свободу и независимость. Никто, кроме нас, украинцев, не заинтересован в развитии сильной независимой Украины. И никто не сделает этого кроме нас. Наши воля, ум, сила, мужество и трудолюбие, умноженные на наше единство - вот формула развития большой, могучей Украины, которая заставит всех считаться со своими национальными интересами. Новый год - это всегда ожидание лучшего, надежда на осуществление мечты и ожиданий. Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед! Пусть Господь благословит украинцев и Украину! С Новым 2018 годом!".
Після перемоги над ворогом!
https://112.ua/.../deklaraciya-turchinova-27-starinnyh-cerkovnyh-knig-i-735-tys-doll-...
30 окт. 2016 г. -Александр Турчинов задекларировал $758 тыс. в банках и $735 тысяч наличными, 27 старинных церковных книг, 12 картин и авторские права на литературные произведения и монографии
..У тещи Турчинова нашли шикарный дворец (фото, видео) . Politeka
https://politeka.net/.../396747-u-teshhi-turchinova-nashli-shikarnyj-dvorets-foto-vide...
12 янв. 2017 г. - Шикарный особняк площадью более тысячи квадратов не указан в декларациисекретаря СНБО
как и подобает настоящему работящему, активному и грамотному гражданину.
Дык то видать синагога... Так быстро построили , что не успели в декларацию занести...
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка.
Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
https://youtu.be/KGVrlo3rQFU
Казкове Новорічне вітання !
Один Вольфович чего стоит, или там пресвятая ленинградская Ксения, а за нашу Гадю так и говорить не хочется... Во многих странах власть похожа друг на друга....
Поэтому денег МВФ больше не будет. Американцы поняли, что говорить с Порошенко и его окружением бессмысленно. О чем можно говорить с феодалами? Оплачивать построение в Украине олигархического феодализма американцы не будут. Феодализм не способен развиваться.
Без денег МВФ украинская гривна обречена. Я думаю, что уже в следующем году увидим паритет между гривной и рублем. Средняя з/п опустится примерно до 150 долл.
Еще одна перемога: население Украины за 2018 год сократится еще на 200 тыс чел. Причем темпы сокращения населения будут с каждым годом только нарастать.
Согласен. При таком износе основных фондов как бы голодать не пришлось...
Одна надежда, что Запад применитьк Украине маетоды, как для Южной Кореи и начнет сажать в тюрьму властьимущих за растратуи коррупцию. А то в каждом городе - свой Насиров и смотрящие...
как это тебя выб...ка - на такую мысль пробило...?
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
такая боль секте свидетелей Кровавого Пластыря, защитника Крыма и производителя ударных беспилотников....
Вот вам и генерал-лейтенант. Себя обелить (такого же коммуняку, напомню), других обосрать. Ничего нового.