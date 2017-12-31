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 Политика Украины
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Все про:Новый год (542) поздравление (599) СНБО (3039) Турчинов (2880)

 "Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед!", - секретарь СНБО Турчинов поздравил украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст поздравления размещен на официальном сайте СНБО.

Приводим полный текст поздравления:

"Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом! Сегодня мы переворачиваем еще одну страницу новейшей истории Украины. Завершился очередной год борьбы за свободу и независимость. Никто, кроме нас, украинцев, не заинтересован в развитии сильной независимой Украины. И никто не сделает этого кроме нас. Наши воля, ум, сила, мужество и трудолюбие, умноженные на наше единство - вот формула развития большой, могучей Украины, которая заставит всех считаться со своими национальными интересами. Новый год - это всегда ожидание лучшего, надежда на осуществление мечты и ожиданий. Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед! Пусть Господь благословит украинцев и Украину! С Новым 2018 годом!".

Источник: https://censor.net.ua/n3042426
 
 
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Если будешь вставлять такие картинки,то хоть какая-то будет от тебя польза.Но только картинки !
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Началось! Слуги народа напеременку своих " народных господ" поздравлять с нищетой.
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Нажаль, в Україні!!))
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Декларация Турчинова: 27 старинных церковных книг и 735 тыс ...

https://112.ua/.../deklaraciya-turchinova-27-starinnyh-cerkovnyh-knig-i-735-tys-doll-...



30 окт. 2016 г. -Александр Турчинов задекларировал $758 тыс. в банках и $735 тысяч наличными, 27 старинных церковных книг, 12 картин и авторские права на литературные произведения и монографии
..У тещи Турчинова нашли шикарный дворец (фото, видео) . Politeka

https://politeka.net/.../396747-u-teshhi-turchinova-nashli-shikarnyj-dvorets-foto-vide...


12 янв. 2017 г. - Шикарный особняк площадью более тысячи квадратов не указан в декларациисекретаря СНБО
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радует то, что ты в коробке от холодильника живёшь,
как и подобает настоящему работящему, активному и грамотному гражданину.
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12 янв. 2017 г. - Шикарный особняк площадью более тысячи квадратов не указан в декларациисекретаря СНБО

Дык то видать синагога... Так быстро построили , что не успели в декларацию занести...
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Ага, вы "сделаете"! Уже "наделали"!
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Неужели в 2018 построите огромный марсолёт и полетите марсиан "покращуваты"?
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марсолёт построят, но полетите туда вы, рассказывать марсианам, как у них всё плохо
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Ну что ж, ждем марсолёт, от "великих строителей" ! ( Хотя в нынешних реалиях скорее "лунохода" дождешься, если "политику партии" не поддерживаешь и бурно великим свершениям не радуешься)
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка.
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пастор оставайся со своими достижениями и победами сам .здесь в Украине уже нечего делать .после праздников уже ваших рож противных не увижу .надеюсь надолго
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Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!

https://youtu.be/KGVrlo3rQFU
Казкове Новорічне вітання !
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Слова пана Турчинова - та до Бога... Сепарки , трепещите. В Новом году вам не будет жисти на наших теренах. АМИНЬ !!! С Новым вас 2018-ым годом.
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Я тоже поздравляю всех украинцев, которые не грабят свой народ, свою страну и друг друга в частности, не присваивают чужого, а создают свое-новое, для кого порядочность, честь и патриотизм выше бабла, дворцов и власти. Поздравляю всех тех, кто не продал совесть. И не поздравляю тех, кто много раз ее продал - президентов и всяких государственных секретарей, 98% депутатов и министров.
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Много ли в окружении Путина таких разжиревших уродин, как в окружении Порошенко.

Один Вольфович чего стоит, или там пресвятая ленинградская Ксения, а за нашу Гадю так и говорить не хочется... Во многих странах власть похожа друг на друга....
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Що цікаво, не було ще такого президента чи міністра, щоб через півроку українці не змішували їх з гімном. Часом- безпідставно, а через те що не зробив їм щастя. А може вся проблема в нас самих?
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Та в нас і Володимира Великого з Ярославом мудрим останні декілька років "модно" мішати з г-ном, Богдана Хмельницького ще за життя тогочасні зрадофіли намагались усунути шляхом змови й державного перевороту , Івана Мазепу зрадили одразу декілька полковників, видавши його плании по виступу проти Пєтрухі Першого.... А ви кажете, президенти й міністри)))
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О да. Перемог буде багато. Американцы больше не собираются оплачивать превращение Украины в олигархический бантустан. А развивать фондовый рынок и продавать акции украинских компаний на фондовой бирже нынешняя олигархическая власть не собирается.

Поэтому денег МВФ больше не будет. Американцы поняли, что говорить с Порошенко и его окружением бессмысленно. О чем можно говорить с феодалами? Оплачивать построение в Украине олигархического феодализма американцы не будут. Феодализм не способен развиваться.

Без денег МВФ украинская гривна обречена. Я думаю, что уже в следующем году увидим паритет между гривной и рублем. Средняя з/п опустится примерно до 150 долл.

Еще одна перемога: население Украины за 2018 год сократится еще на 200 тыс чел. Причем темпы сокращения населения будут с каждым годом только нарастать.
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Средняя з/п опустится примерно до 150 долл.

Согласен. При таком износе основных фондов как бы голодать не пришлось...
Одна надежда, что Запад применитьк Украине маетоды, как для Южной Кореи и начнет сажать в тюрьму властьимущих за растратуи коррупцию. А то в каждом городе - свой Насиров и смотрящие...
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Да уж, пастор, с такими «победами», как у тебя, весьма двусмысленное пожелание...
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Головне щоб цей рік став роком припинення безглуздої кровавої бійні на Донбасі та подолання ублюдків...............................
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Кривава бійня затіяна кацапсинами і щоб її припинити, треба їх викинути із України разом із зрадниками. Слава Україні!
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ты Андруша прав - кацапских ублюдков и сепаратистов-коллаборантов нужно уничтожить...
как это тебя выб...ка - на такую мысль пробило...?
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Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
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генерал Григорий Омельченко в интервью Гордону заявил, что комсомолец и агитатор за ГКЧП Саша Турчинов, которого пиарят отчаянно все российские СМИ, состоял на связи в КГБ.
такая боль секте свидетелей Кровавого Пластыря, защитника Крыма и производителя ударных беспилотников....
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Забавна ваша избирательность ( я даже не говорю о том, насколько отвратительна эта прокацапская "газетенка" Гордона - это и так известная истина): Омельченко точно такой же брехло и коммуняка, как и все наши "деятели" в начале 90-х. Я читал это интервью, особенно понравилось его блеяние про преступность 90-х и сегодняшнюю: мол, тогда были наперсточники,а сейчас намного круче. Да ну?! Может, напомнить, кем были всем были девять десятых сегодняшних олигархов (и политиков- "патриотов" в том числе, и "евроонанистов" белых и пушистых) на рубеже 80-90? Наперсточники, как же. А как он про "кассетный скандал" задвинул - любо-дорого. И те поганцы, и эти - садить-не-пересадить. Не пересадить, очевидно - вы ведь помните, чем тогда все кончилось? Кучма не дал? Смешно.
Вот вам и генерал-лейтенант. Себя обелить (такого же коммуняку, напомню), других обосрать. Ничего нового.
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Турчинов - це голова дракона,парашенко. Одна з декилькох.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед!", - секретарь СНБО Турчинов поздравил украинцев
 
 
 
 
 
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