 "Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед!", - секретарь СНБО Турчинов поздравил украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст поздравления размещен на официальном сайте СНБО.

Приводим полный текст поздравления:

"Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом! Сегодня мы переворачиваем еще одну страницу новейшей истории Украины. Завершился очередной год борьбы за свободу и независимость. Никто, кроме нас, украинцев, не заинтересован в развитии сильной независимой Украины. И никто не сделает этого кроме нас. Наши воля, ум, сила, мужество и трудолюбие, умноженные на наше единство - вот формула развития большой, могучей Украины, которая заставит всех считаться со своими национальными интересами. Новый год - это всегда ожидание лучшего, надежда на осуществление мечты и ожиданий. Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед! Пусть Господь благословит украинцев и Украину! С Новым 2018 годом!".