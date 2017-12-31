 У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
По его словам, убийство произошло в Суворовском районе Одессы. Трое злоумышленников были задержаны в тот же вечер.
"Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезана подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой помощи", - написал он.
Как заявила в комментарии "112 Украина" замначальника отдела коммуникации Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, полицией было начато уголовное производство по факту убийства. Правоохранители также устанавливают, находились ли задержанные в состоянии алкогольного опьянения.
Разбойное нападение теперь квалифицируют как поножовщина..?
В Суворовском районе зарезали работника скорой помощи: подозреваемых задержали по горячим следам.Снимал зарплату в банкомате и на него напали. Никакой ссоры не было как утверждает прессслужба МВД
Если бы хоть маленькая вероятность была того,что у банкомата человек со стволом ,
гопники не бурели бы
На данный момент такой шанс минимальный. Максимум - у жертвы может быть травмат.
Ответь себе честно на вопрос: ты бы пошёл на дело в таком случае?
А теперь внимание, вопрос!
Нелегальное оружие у преступников сейчас есть?
И в чём была бы разница в таком случае?