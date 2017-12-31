 У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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По его словам, убийство произошло в Суворовском районе Одессы. Трое злоумышленников были задержаны в тот же вечер.

"Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезана подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой помощи", - написал он.

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Как заявила в комментарии "112 Украина" замначальника отдела коммуникации Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, полицией было начато уголовное производство по факту убийства. Правоохранители также устанавливают, находились ли задержанные в состоянии алкогольного опьянения.