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Все про:Одесса (4695) Нацполиция (6625) убийство (4626)

 У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина. ФОТО

В Одессе рядом с супермаркетом убили 35-летнего мужчину фельдшера скорой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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По его словам, убийство произошло в Суворовском районе Одессы. Трое злоумышленников были задержаны в тот же вечер.

"Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезана подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой помощи", - написал он.

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У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина 01

Как заявила в комментарии "112 Украина" замначальника отдела коммуникации Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, полицией было начато уголовное производство по факту убийства. Правоохранители также устанавливают, находились ли задержанные в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: https://censor.net.ua/n3042425
 
 
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мокшания теперь,с изваяниями из дерьма, общественный сортир
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у вас в мокшании из дерьма лепят,и през ваш вас мокшан взрывает чтоб ыі его шибче любили - ляпота У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина - Цензор.НЕТ 3351
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Топор хорош для того, у кого он есть. И горе тому, у кого его не окажется под руками в нужный момент.

У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина - Цензор.НЕТ 3500
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Не варто постити фотки із сімейного фотоальбому на Цензорі. Дарма Ви це.
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Что значит поножовщина..?
Разбойное нападение теперь квалифицируют как поножовщина..?
В Суворовском районе зарезали работника скорой помощи: подозреваемых задержали по горячим следам.Снимал зарплату в банкомате и на него напали. Никакой ссоры не было как утверждает прессслужба МВД

У здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина - Цензор.НЕТ 2312
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ну вот и первые ласточки тотального "пакрасчення" - там медяху тырят,тут из-за зарплаты зарезали...
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Битовуха? Звичайний гоп-стоп - "мужик поделись баблом". Шкода що всіх трьох живими взяли. Одного можна було при спробі втечі того.
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А був би нормальний закон про право на самооборону - то замість вбитого корисного члена суспільства було б в кращому випадку три трупа відморозків. В гіршому - три відморозки з кульовими пораненнями в СІЗО.
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Гопники б також підійшли до нього з вогнепальною зброєю. Жодних сумнівів.
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гопники смелые втроем на ГАРАНТИРОВАНО безоружного
Если бы хоть маленькая вероятность была того,что у банкомата человек со стволом ,
гопники не бурели бы
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Да ну? А ты представь себя на их месте. У тебя есть оружие, но и у потенциальной жертвы есть. Есть хороший шанс получить пулю и сдохнуть или остаться инвалидом.

На данный момент такой шанс минимальный. Максимум - у жертвы может быть травмат.
Ответь себе честно на вопрос: ты бы пошёл на дело в таком случае?
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Я, конечно, не спорю, что есть отморозки, которые ничего не боятся, в том числе и получить пулю... Но в данном случае, и это весьма характерно, напали ВТРОЁМ. То есть трусливые шакалы. У меня нет ни малейших сомнений, что если бы был закон про самооборону и легальное ношение короткоствольного огнестрельного оружия, они бы даже и не подумали нападать.
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Чтобы не иметь никаких сомнений, что они бы подошли к нему с огнестрельным оружием, надо чётко представлять, что это оружие было бы нелегальным. Какой идиот пойдёт на дело со своим собственным пистолетом, отстрелянным и зарегистрированным в МВД? Проще на месте преступления оставить чистосердечное признание сразу. Я уже молчу о том, что гопники, как правило, имеют судимости или приводы и оружие им не выдадут легальное всё равно.
А теперь внимание, вопрос!

Нелегальное оружие у преступников сейчас есть?
И в чём была бы разница в таком случае?
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Помнится что полтора или два года назад доблесные СБУ и ментура Одессы клятвенно обещали найти взрывателей бандитов и всякую мразь но по сей день кроме проституток и бомжей так никого не отыскали.И как всегда после бандитских и мафиозных разборок выжидая за углом подбирают только тех кто своими ногами уже не может уйти.Это копия или те же менты времен СССР.
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Главное, что зарезанный не превысил допустимый уровень самообороны, да законодатели?
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Если б выжил и сумел ранить кого-то из бандитов, был бы второй Грациотов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ здания супермаркета в Одессе вследствие поножовщины погиб мужчина. ФОТО
 
 
 
 
 
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