 В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева продлит работу на 3 часа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в Фейсбуке.

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Транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.

Кроме того, до окончания праздников будет открыт проезд по улице Крещатик.