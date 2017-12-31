 В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева продлит работу на 3 часа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в Фейсбуке.
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МОК: российские нейтральные спортсмены принесут публичные извинения перед допуском к Играм
Международный олимпийский комитет объявил о подготовке церемонии публичных извинений российских нейтральных атлетов перед допуском к Играм, передаёт Olympic Timetable.
В пресс-службе МОК сообщили, что соответствующее решение было принято в связи с недовольством некоторых западных олимпийских комитетов по поводу допуска россиян на Игры.
«Церемония состоится за несколько дней до начала Игр, мы ещё определяемся с точной датой.
Каждый из допущенных российских спортсменов должен будет на камеры выразить сожаление в связи с допинговым скандалом и своей принадлежности к государству, которое допустило это…
Они должны будут объявить о безоговорочном признании решений МОК и уважении к антидопинговым комиссиям.
В своём роде это будет их «проходным билетом» на Игры», - рассказал глава МОК Томас Бах.
Трансляция извинений россиян будет включена в обязательный пакет для всех телеканалов-партнёров Олимпиады.
В Олимпийском комитете России подтвердили, что будут вынуждены организовать её показ, однако заверили, что не будут делать на произошедшем большой акцент.