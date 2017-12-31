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 Киевские новости, Шоу-бизнес
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Все про:КГГА (1903) Киев (15120) Новый год (542) транспорт (1132)

 В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева продлит работу на 3 часа

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в столице продлят на три часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в Фейсбуке.

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Транспорт будет курсировать до утра, после чего начнет работать новая смена. Столичный фуникулер будет работать всю ночь.

Кроме того, до окончания праздников будет открыт проезд по улице Крещатик.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3042424
 
 
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Ну, киевляне не москвичи: на такси у каждого найдется, не нищеброды...
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Выдавать желаемое за действительное и гордиться этим - наша национальная черта.
Дорогой Он - типичный представитель титульной ... В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева продлит работу на 3 часа - Цензор.НЕТ 5209
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МОК: российские нейтральные спортсмены принесут публичные извинения перед допуском к Играм

МОК: российские нейтральные спортсмены принесут публичные извинения перед допуском к Играм

Международный олимпийский комитет объявил о подготовке церемонии публичных извинений российских нейтральных атлетов перед допуском к Играм, передаёт Olympic Timetable.

В пресс-службе МОК сообщили, что соответствующее решение было принято в связи с недовольством некоторых западных олимпийских комитетов по поводу допуска россиян на Игры.

«Церемония состоится за несколько дней до начала Игр, мы ещё определяемся с точной датой.

Каждый из допущенных российских спортсменов должен будет на камеры выразить сожаление в связи с допинговым скандалом и своей принадлежности к государству, которое допустило это…

Они должны будут объявить о безоговорочном признании решений МОК и уважении к антидопинговым комиссиям.

В своём роде это будет их «проходным билетом» на Игры», - рассказал глава МОК Томас Бах.

Трансляция извинений россиян будет включена в обязательный пакет для всех телеканалов-партнёров Олимпиады.

В Олимпийском комитете России подтвердили, что будут вынуждены организовать её показ, однако заверили, что не будут делать на произошедшем большой акцент.
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Таксисты уже задрали цены выше некуда и мысленно подсчитывают барыши.
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Давайте взлохматим таксистов в новогоднюю ночь? В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева продлит работу на 3 часа - Цензор.НЕТ 4203
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ новогоднюю ночь общественный транспорт Киева продлит работу на 3 часа
 
 
 
 
 
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