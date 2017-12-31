 Антиправительственные протесты в Иране не стихают третьи сутки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Волна антиправительственных демонстраций вызвана недовольством экономическими трудностями, коррупцией и, как следствие, высоким уровнем безработицы, инфляцией, дефицитом некоторых продуктов питания. Антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в столице страны Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков у Тегеранского университета.
Как отмечается, арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.
Текущие протесты стали крупнейшей демонстрацией с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие запереизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.
Параллельно государственные органы проводят митинги в поддержку действующей власти.
Подавление протестов в Иране вызвало беспокойство в ряде стран Запада. В частности, президент США Дональд Трамп заявил: "Иранский правительство должно уважать права своих граждан, включая право заявлять о себе. Мир следит!".
Иранцы под лозунгом "смерть диктатору" захватили полицейские склады с оружием. Местный "беркут" разбежался, армия отказывается стрелять в демонстрантов. Ходит слух что Хоменеи сбежал из Тегерана. РосСМИ по команде "сверху" игнорят тему Ирана. Представляете как ссытся Пынька? ))
Дуже довго іранський народ був пригнічений урядом, який більше турбувався про посиленя нестабільності за кордоном, ніж про власних громадян. Америка стоїть разом з протестувальниками, які бажають свободи, миру, та припинення корупції в Ірані.
Ты прежде чем бросать гов но выбирай правильную цель, если не хочешь, чтобы на твоё тело тратили время другие.
И уже на месте ты мне доказываешь что я с антимайдана и что у меня Майдана не было и меня там не было. Но если вдруг не докажешь, и если я тебе докажу, что я украинец, который выступал всегда против всякой власти, ты обязуешься тогда обязуешься помочь мне решить мои финансовые проблемы. Ты согласен на такие условия?
ольгинец, не тебе нас учить как Мэйданы делать
Туркменистан - вне всяких сомнений, стабилизация в Йемене, и начало развала Хуйлостана. Как ни странно, но Турция тоже массово восстанет - Эрдоган мощно слетел с катушек.
Exit Дуров.
Ради 1% "нормальных р@сских" - не СТОИТ "сбивать руку".
Т.к. из тех даже, кто пока не зашкварен, 95% окажутся говном.
"Любой российский либерал ломается на украинском вопросе" - это аксиома.
Администрация мессенджера Telegram заблокировала два иранских канала, а чуть позже сервис оказался недоступен в стране для большинства пользователей.
Изначально заблокированным оказался канал amadnews, насчитывавший около 1,3 миллиона подписчиков. Официальная версия говорит об опубликованной «инструкции к коктейлю Молотова». Позже Telegram прекратил работу и резервного канала amadnews1, на который после блокировки первого успели подписаться порядка 600 тысяч человек.
Мессенджер является самым популярным в Иране и насчитывал 40 млн пользователей в апреле 2017 года. Всё население Ирана - 80 млн человек. Это один из самых мощных каналов передачи информации, который может стать мощным инструментов во время проходящих акций протеста.
«Вот и всё, что вам нужно знать о бывшем кэгэбисте Дурове (а бывших, как мы знаем, не бывает) и о его, якобы, независимом продукте. А это также значит, что через Телеграм собирается вся информация от пользователей, которая обрабатывается в аналитических центрах Лубянки»