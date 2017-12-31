 Антиправительственные протесты в Иране не стихают третьи сутки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Волна антиправительственных демонстраций вызвана недовольством экономическими трудностями, коррупцией и, как следствие, высоким уровнем безработицы, инфляцией, дефицитом некоторых продуктов питания. Антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в столице страны Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков у Тегеранского университета.

Как отмечается, арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.

Текущие протесты стали крупнейшей демонстрацией с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие запереизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

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Параллельно государственные органы проводят митинги в поддержку действующей власти.

Подавление протестов в Иране вызвало беспокойство в ряде стран Запада. В частности, президент США Дональд Трамп заявил: "Иранский правительство должно уважать права своих граждан, включая право заявлять о себе. Мир следит!".