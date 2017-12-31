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 Антиправительственные протесты в Иране не стихают третьи сутки

Третьи сутки сразу в нескольких городах Ирана не стихают антиправительственные протесты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Волна антиправительственных демонстраций вызвана недовольством экономическими трудностями, коррупцией и, как следствие, высоким уровнем безработицы, инфляцией, дефицитом некоторых продуктов питания. Антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в столице страны Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков у Тегеранского университета.

Как отмечается, арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.

Текущие протесты стали крупнейшей демонстрацией с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие запереизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

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Параллельно государственные органы проводят митинги в поддержку действующей власти.

Подавление протестов в Иране вызвало беспокойство в ряде стран Запада. В частности, президент США Дональд Трамп заявил: "Иранский правительство должно уважать права своих граждан, включая право заявлять о себе. Мир следит!".

Источник: https://censor.net.ua/n3042423
 
 
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А што, разве иранцам про лодку и будку не говорили ???
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эти потому что там лица щироиранской национальности провели только 145 щербетные реформы. Если бы 146 то все было бы нормально.
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КацаКрысины лучше заезданите ченить про Вяликага Плешивого Педофила РАБссии,вам лечгче станет...Скоро 2 февраля и праздник НА РАБссии будет за 2017 лет Рождества Христового ничего в мире подобного не было... Антиправительственные протесты в Иране не стихают третьи сутки - Цензор.НЕТ 6139
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Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 3450Фосфорная Горловка‏ @natohawks

Иранцы под лозунгом "смерть диктатору" захватили полицейские склады с оружием. Местный "беркут" разбежался, армия отказывается стрелять в демонстрантов. Ходит слух что Хоменеи сбежал из Тегерана. РосСМИ по команде "сверху" игнорят тему Ирана. Представляете как ссытся Пынька? ))
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Джон Маккейн.
Дуже довго іранський народ був пригнічений урядом, який більше турбувався про посиленя нестабільності за кордоном, ніж про власних громадян. Америка стоїть разом з протестувальниками, які бажають свободи, миру, та припинення корупції в Ірані.
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Ну ,никто не любит, когда тарифы и цены повышают. Иранцы терпеть такую власть не хотят.
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Если падёт власть мулл в Иране, то это перевернёт ситуацию в Сирии. Основная ударная сила на стороне Асада - это Корпус стражей исламской революции и Хезболла
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И миллиарды Россиюшки по замирению Сириюшки арабскому псу под хвост Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 5929
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Вчера один болван в Фейсбуке мне хотел доказать что СССре дохляке при Сралине-Джугашвили было коррупции.... Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 7656пришлось оаскрутить дебила полному тарифу начиная с 1921 года...,когда омериканский миллиардер Арманд Гаммер подарил Володе чЛЕНИНУ Именной чек на миллиард долларов на хлеб.Вместо этого кремлевское быдло закупило пулеметы винтовки патроны и прочие всякие военные железки,дабы быдло советское топить в крови...
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Учитесь! Вот, за что надо бороться и вот так надо качать власть!
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В России были соляной и медный бунты, правда это было очень давно. Яичного пока не было, может потому, что у россиян нет яиц?
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А Саака ху йло потому, что уга донил новый Майдан.
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Почему не было? Был. Давай встретимся и я тебе докажу и моё участие в майдане и мои пламенные попытки борьбы с коррупцией. А ты себя ничтожество покажешь.
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Та викладуй сюди усі свої подвиги. Ти повний ідіот, якщо мрієш, що на тебе я свій час буду тратити.
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Как можно выложить эти многотомные тома уголовных дел? Ты в своём уме? И следствие всё ещё продолжается. А публиковать любые данные это значит вмешаться в ход расследования преступлений этой и прошлой власти.
Ты прежде чем бросать гов но выбирай правильную цель, если не хочешь, чтобы на твоё тело тратили время другие.
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Ну приедь скажи мне это лично и докажи. Я даже готовь предстать перед судом. Только ты потом на всю Украину запишешь видео, что зря в людей га вном бросаешься и что ты его сам всё съешь. Согласен ты на это?
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Почему нет? Берёшь банду кого хочешь из порядочных людей. Пусть это будут ли из СБУ, либо из Правого сектора. И приезжаешь ко мне домой. Я тебе называю адрес и даже свой мобильный телефон.
И уже на месте ты мне доказываешь что я с антимайдана и что у меня Майдана не было и меня там не было. Но если вдруг не докажешь, и если я тебе докажу, что я украинец, который выступал всегда против всякой власти, ты обязуешься тогда обязуешься помочь мне решить мои финансовые проблемы. Ты согласен на такие условия?
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Но походу ты гнойный пи здёныш из под копирайтеров.
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Сирожа, іди на Червону площу в Мацкву і там агітуй як треба. А ми це знаємо і без таких як ти
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Что ты там знаешь? Кинь ссыль на твой профиль я напишу тебе. Посмотрю ,что ты знаешь. И ты увидешь, что знаю я и где я живу.
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Иди "Хлебай щи и не ропщи",
ольгинец, не тебе нас учить как Мэйданы делать Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 1529
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Давай я даю миллион долларов если ты докажешь, что я ольгинец, против твоей тысячи долларов. Согласна?
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Ирану надоело жить под санкциями за своего ублюдочного правителя
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Санкции возвысят РАБссию до небес.Путлер капут знает что делать.... Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 4327очередные 6 лет....
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А если друг оказался вдруг..... БЕЗ ДАЧИ ? Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 1896
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Куйло в шоке. В Иране цензура в СМИ и интернете. Спецслужбы лютуют. Пропаганда. Духовность. Местный НОД. Скрепы. Победы в Сирии. Посадки оппозиции. Рейтинг лидера выше 70 процентов. Кандидатов в президенты тоже отбирают вручную. Но как-то не помогло. Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 2339
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та ну, порівняв іранців, та кацапів лапотників, які і по горло в гівні раді сцарю молитися
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Это типа "санкции запада не работают"?! Работают, просто всему своя время. Запасаемся попкорном и ждем то же самое в расеянской пидерации...
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а вот кто знает почему иранцы бунтуют? а я знаю, у них безвиза НЕТ! вот они и отчаялись.............................
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Падение шиитского Ирина означает падение Хезболлы. Плюсую и надеюсь.
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Падение иранского режима означает быстрое падение сирийского режима, хезболлы, далее:
Туркменистан - вне всяких сомнений, стабилизация в Йемене, и начало развала Хуйлостана. Как ни странно, но Турция тоже массово восстанет - Эрдоган мощно слетел с катушек.
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Ціна на нафту зросте.Кремляді будуть в плюсах,але не довго.
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Вона вже зросла, але плюс на мінус все одно ще більший мінус.
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Дуров, долго корчивший из себя "друга Запада" - спалился. отключив иранским повстанцам Телеграм.
Exit Дуров.

Ради 1% "нормальных р@сских" - не СТОИТ "сбивать руку".
Т.к. из тех даже, кто пока не зашкварен, 95% окажутся говном.
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Согласен с паном порохоботом. Нет там "нормальных", не более 1 % от общей массы.
"Любой российский либерал ломается на украинском вопросе" - это аксиома.
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Неужели майданутые иранцы не знают что майданить и шатать лодку низзя атопутиннападэ. Да и толку от етих майданов ко власти придут такие же и грабить будут не меньше.
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Это шо, Кузя зря полнеба зачадил, и "камуфлированных матрёшек" зазря тудой-сюдой валандали? Сирия-сестра, а Ирашка шо, поскрёбыш?
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Вопрос в том, за что революция. Вполне могут быть отморозки, считающие текущих отморозков недостаточно отмороженными.
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походу, цены пошли резко в вверх, в 2 раза, одна из пречин, ну и местные попы зажрались, как то так
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надоело людям с сирийцами воевать в угоду кацапне +тирания,нищета и тд
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пора кацапскому народу потдержать законно избраного муллу ,и начать дохнуть за интересы Вяликой державы
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Уже суки отметились!

Администрация мессенджера Telegram заблокировала два иранских канала, а чуть позже сервис оказался недоступен в стране для большинства пользователей.
Изначально заблокированным оказался канал amadnews, насчитывавший около 1,3 миллиона подписчиков. Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 7029Официальная версия говорит об опубликованной «инструкции к коктейлю Молотова». Позже Telegram прекратил работу и резервного канала amadnews1, на который после блокировки первого успели подписаться порядка 600 тысяч человек.


Мессенджер является самым популярным в Иране и насчитывал 40 млн пользователей в апреле 2017 года. Всё население Ирана - 80 млн человек. Это один из самых мощных каналов передачи информации, который может стать мощным инструментов во время проходящих акций протеста.
«Вот и всё, что вам нужно знать о бывшем кэгэбисте Дурове (а бывших, как мы знаем, не бывает) и о его, якобы, независимом продукте. А это также значит, что через Телеграм собирается вся информация от пользователей, которая обрабатывается в аналитических центрах Лубянки»
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Жить под санкциями желают только рашистские бараны Антиурядові протести в Ірані не вщухають третю добу - Цензор.НЕТ 3874
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