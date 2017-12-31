 Завтра в силу вступят новые правила дорожного движения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Завтра разрешенная скорость движения в населенных пунктов составит до 50 км/час. Сегодня еще можно водить машину со скоростью до 60 км/час.

"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час", - указано в пояснении к постановлению Кабмина.

В документе подчеркнуто, что принятие новых норм позволит приблизить национальное законодательство к законодательству ЕС.

Среди других изменений - срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет. Кроме того, вводится криминальная ответственность за нарушение ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал, а также вводится система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Напомним, ряд решений, направленных на снижение количества аварий на дорогах, Кабинет министров принял 10 ноября.