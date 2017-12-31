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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10206) ПДД (255)

 Завтра в силу вступят новые правила дорожного движения

С 1 января 2018 года в Украине вступаю в силу новые правила дорожного движения, главным новшеством которых является пункт о том, что в пределах населенного пункта можно вести автомобиль со скоростью, не превышающей 50 км/час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Завтра разрешенная скорость движения в населенных пунктов составит до 50 км/час. Сегодня еще можно водить машину со скоростью до 60 км/час.

"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час", - указано в пояснении к постановлению Кабмина.

В документе подчеркнуто, что принятие новых норм позволит приблизить национальное законодательство к законодательству ЕС.

Среди других изменений - срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет. Кроме того, вводится криминальная ответственность за нарушение ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал, а также вводится система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Напомним, ряд решений, направленных на снижение количества аварий на дорогах, Кабинет министров принял 10 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3042422
 
 
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Що тобі, такому гарному, ще заборгували Гройсмани? із Польщі строчиш? там, мабуть, всі податки заплатив, і на дороги теж?
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А нічого, що на спідометрі нема вказівника 50? Є 40, є 60. То тепер ще й на ходу лінійкою міряти ті 50 км год
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Опыт ЕС - показывает что ничего страшного...)
Радуйся, что вам еще европейские штрафы не ввели
- когда за некоторые нарушения можно отдать европейскую зарплату...
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Найпопулярніший през США Дж.Кеннеді казав: "Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!". Увесь світ цитує це й зараз! Минуло 57 років. У нас мережі і ЗМІюшник сходять слиною: "А що для мене зробила влада за 4 роки?" Війни!
Будуть вам і дороги , буде і хліб з маслом , але для цього потрібно працювати , а не тільки критикувати !
З наступаючим Новим Роком , дорогі українці !
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Ряхи можновладців бачив? Працюй непрацюй а їм все мало буде. Все вкрадуть
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у него не меньше ряха....он от них и кормится.
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почему гармонизацию законов не начали с уровня полаты труда ?
нет ни производства не С/Х развиттого нет ничего !
Зато бляха есть требования быть такими как те кто живет уже имея все это!
чтобі иметьто точ имеют они надо ездить со скоростью 120км/ч чтобі бістрее возить и богатеть ! и огонять их а потом соответсоввать их 50км в час !
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У нас в городе много приезжих на украинских номерах. Они добросовестно выполняют наши ПДД, понимая, что наши сотрудники ГАИ взяток не берут и ответсвенность неотвратима, как наступление Нового Года.
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Тот кто ездит по Киеву будет тратить на 40% больше горючего Скажем тратил 4 литра в день Будет тратить 7 литров И всего то делов Всраных 90 грн За рабочий месяц дополнительно заплатит маланцам Несчастных 3000 грн Вы че жлобитесь лохи Платите Тем более с наполнением слепых и зрячих трастов беда МВФ не дал маланцам очередной транш А пополнять то надо Так что платите
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Плюс дополнительное загрязнение воздуха и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, способной скомпенсировать падение пропускной способности дорожной сети вследствие снижения средней скорости движения. Но когда такие мелочи наших хуторянских карго-культистов волновали? Собственно, свою основную задачу: увеличение покоса и надоя со стада нововведение выполнит.
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Моя кума живет на пр Пэрэмоги Как раз на пересечении Два года назад закрыла квартиру и поехала в село на три месяца Приехала и ужаснулась на полу слой сажи И ето при застекленном пластиковыми рамами балконе и пластиковых окнах Она до сих пор в себя прити не может Просто интересно какое количество лохов выживет при етом мощном иудейском эксперементе
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Без лоха жизнь плоха. Ну да кто лохам доктор?

Гы-гы-гы! Каламбур вышел: "Кто лохам доктор?" Правда, думаю, и Кто им не доктор.
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Меня удивляет не терпение лохов А дремучесть властных маланцев Если бы они не мутили бабки всю свою сознательную жизнь А хотя бы читали зарубежную келассику То знали бы Какая проблема настигла Лондон Париж и десяток штатовских городов в начале прошлого века Знали бы что такое смог от автомобильных выхлопов в безветреную сырую погоду Но они со своей задачей справляются Делают жизнь лохов Невыносимой
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у нас такие дороги в селе, что 4 передачу на ваз-2106 не всегда включаеш ,восновном на 3 приходится ездить
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Точно-точно. "А зачем вам машина, если нет дороги?"
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К чему этот дебилизм,выдачи всяких норм по крошкам и капелькам ? Почему сразу нельзя взять и скопировать мировые провила ? - Это же проверено годами. И лучшими умами мира ! - Лишь бы тратить время и изображать деятельность.Потому как сами ни на что не способны. Так и будут выдавать по одному европейскому закону,выдавая за свой труд. Тоже самое касается и остальных законов.Включая и экономических.
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А ну извозчик, отвези меня,родной! Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, Да не хлещи коня - ему же больно Завтра почнуть діяти нові правила дорожнього руху - Цензор.НЕТ 920
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нужны лежачие полицейские на каждом перекрестке, все равно пьянь всякую за рулем никто не штормит.
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Покуда в стране будет большинство таких дебилов как ты в Украине не будет ни порядка ни нормальной жизни. Каким образов лежачий полицейский повлияет на пьяного неадеквата за рулем. Зато нормальные люди ездят и подвески ламают из за даунов. А может лучше принять законы чтобы пьяных в тюрьму сажали и конфисковывали автомобили? Ах нет. Лучше повысить цены на бензин чтобы пьяным чинушам и мажорам не мешали на дороге всякие там простолюдины...
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Единственная надежда что ета власть не продержится до конца следующего года. Иначе вообще не понятно зачем было Януковоща выгонять если пришедшие после него сделали все то же самое и даже больше чтобы закнать народ в рабство.
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Кабмин страны стремится уравнять зарплаты министров с зарплатами чиновников Европы.Чего не скажешь про других. Завтра почнуть діяти нові правила дорожнього руху - Цензор.НЕТ 2740
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По уровню дорог ориентируйтесь на Европу, ворюги херовы
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Да у вас и 60 не соблюдали, а тем более 50, кто соблюдать будет?
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У нас всі реформи розпочинаються з встановлення захмарних заробітних плат чиновникам, а не реальними справами на благо України
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра в силу вступят новые правила дорожного движения
 
 
 
 
 
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