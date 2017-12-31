 Завтра в силу вступят новые правила дорожного движения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Завтра разрешенная скорость движения в населенных пунктов составит до 50 км/час. Сегодня еще можно водить машину со скоростью до 60 км/час.
"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час", - указано в пояснении к постановлению Кабмина.
В документе подчеркнуто, что принятие новых норм позволит приблизить национальное законодательство к законодательству ЕС.
Среди других изменений - срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет. Кроме того, вводится криминальная ответственность за нарушение ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал, а также вводится система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Напомним, ряд решений, направленных на снижение количества аварий на дорогах, Кабинет министров принял 10 ноября.
Радуйся, что вам еще европейские штрафы не ввели
- когда за некоторые нарушения можно отдать европейскую зарплату...
Будуть вам і дороги , буде і хліб з маслом , але для цього потрібно працювати , а не тільки критикувати !
З наступаючим Новим Роком , дорогі українці !
нет ни производства не С/Х развиттого нет ничего !
Зато бляха есть требования быть такими как те кто живет уже имея все это!
чтобі иметьто точ имеют они надо ездить со скоростью 120км/ч чтобі бістрее возить и богатеть ! и огонять их а потом соответсоввать их 50км в час !
Гы-гы-гы! Каламбур вышел: "Кто лохам доктор?" Правда, думаю, и Кто им не доктор.