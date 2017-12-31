 Закон о Госбюджете на 2018 год опубликован в "Голосе Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

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В документе отмечается, что предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП. Такой показатель соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Тогда как предельный объем госдолга установлен в размере 1 трлн 999,3 млрд грн грн, что будет составлять 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.

Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. С 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты составляет 3 723 грн.

На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете предусмотрено 71 млрд грн.

Расходы на социальные выплаты (помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы) предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн.

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции - 57,4 млрд грн.

Кроме того, в 2018 году создан государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

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Также в "Голосе Украины" были опубликованы законы “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”, “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, “О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности”, “О внесении изменения в раздел X „Переходные положения“ Земельного кодекса Украины”, “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году”.