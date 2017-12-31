 Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

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"Украинские властные учреждения все больше открыты к сотрудничеству с канадской диаспорой", - сказал он.

Гроддобавил, что регулярно получает возможность пообщаться с власть предержащими.

"Когда у нас происходят встречи, мы откровенно высказываем наши советы, приветствуем успешные шаги и поощряем к большему прогрессу. При этом, мы не вмешиваемся во внутреннюю политику", - отметил президент Конгресса.

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По его словам, в некоторых странах украинская община имеет заметное влияние на политику местной власти. "Представители украинской власти видят, какой сильной является община, особенно в таких странах, как Канада, США, Австралия, Великобритания. У нас действительно есть влияние на правительства своих государств, так что польза от сотрудничества есть", - подытожил Грод.