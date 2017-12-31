 Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.
"Украинские властные учреждения все больше открыты к сотрудничеству с канадской диаспорой", - сказал он.
Гроддобавил, что регулярно получает возможность пообщаться с власть предержащими.
"Когда у нас происходят встречи, мы откровенно высказываем наши советы, приветствуем успешные шаги и поощряем к большему прогрессу. При этом, мы не вмешиваемся во внутреннюю политику", - отметил президент Конгресса.
По его словам, в некоторых странах украинская община имеет заметное влияние на политику местной власти. "Представители украинской власти видят, какой сильной является община, особенно в таких странах, как Канада, США, Австралия, Великобритания. У нас действительно есть влияние на правительства своих государств, так что польза от сотрудничества есть", - подытожил Грод.
жспины ничего вы не увидите.
Вот так, сначала придумываете глупость, а потом начинаете в неё верить.
Поэтому и обсуждать здесь нечего.
Эль Мюрид
10 год ·
Судя по всему, ближайшие сутки в Иране могут быть точкой кульминации событий. Долго на таком подъеме держать их не получится, весь вопрос, рискнет ли власть пойти на эскалацию и стрелять в людей уже всерьез.
Другого пути у нее сейчас нет: полностью захвачен Арак, Кашам, целые районы Тегерана свободны от полиции, она стягивается к правительственным объектам. В десяти-двенадцати городах протестующие практически сбросили власть. Руководство Ирана исчезло из медийного пространства. Интернет частично перекрыт.
Основной вопрос - отношение армии к событиям. Уже есть сообщения о сборах Басидж и КСИР, которые могут начать штурм захваченных районов и городов, однако от позиции армии зависит практически все. Если она останется нейтральной или тем более займет сторону протестующих - обстановка рухнет окончательно. Пока военные молчат и дистанцируются от происходящего.
Еще один маркер - местная элита и оппозиция. Пока она тоже не фигурирует в событиях, выжидая, в какую сторону качнутся весы. По поведению военных и оппозиции можно будет судить, насколько меняется общая обстановка.
О региональном значении происходящего говорить пока рано, однако очевидно, что обрушение власти в Иране резко изменит всю ситуацию в Ираке, Сирии, Йемене - вряд ли любое новое правительство Ирана будет продолжать текущую политику за рубежом, хотя многие интересы Ирана вполне объективны.
Иностранные лидеры сейчас воздерживаются от комментариев и реакции на происходящее, по всей видимости, тоже ожидая развития ситуации.
На текущий момент власть с вероятностью в 80-90 процентов еще способна вернуть обстановку в благоприятное для себя русло, хотя "благоприятное" - сложный термин. Тяжелое положение населения в провинции, крайне непопулярные войны, которые ведет режим - все это очень сложный фон, на котором и происходят волнения.
ПС. Текущий счет жертв - 11 человек.
ППС. У Дурова, кстати, могут быть по итогам событий очень непростые времена - протестующие ведут между собой координацию строго в Телеграме, что может стать сигналом для его перекрытия в других диктаторских странах вроде России.
К кому прислушиваться?
Там сплошные паркинсоны-бюторасты, которые дрочат на престарелую лахудру!
Не учите нас жить, лучше помогите материально!