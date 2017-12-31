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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:власть (2605) диаспора (207) Канада (999) Грод (1)

 Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод

В течение последних лет представители украинские власти становятся все более открытыми к общению с диаспорой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

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"Украинские властные учреждения все больше открыты к сотрудничеству с канадской диаспорой", - сказал он.

Гроддобавил, что регулярно получает возможность пообщаться с власть предержащими.

"Когда у нас происходят встречи, мы откровенно высказываем наши советы, приветствуем успешные шаги и поощряем к большему прогрессу. При этом, мы не вмешиваемся во внутреннюю политику", - отметил президент Конгресса.

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По его словам, в некоторых странах украинская община имеет заметное влияние на политику местной власти. "Представители украинской власти видят, какой сильной является община, особенно в таких странах, как Канада, США, Австралия, Великобритания. У нас действительно есть влияние на правительства своих государств, так что польза от сотрудничества есть", - подытожил Грод.

Источник: https://censor.net.ua/n3042419
 
 
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Я буду звенеть мелочью в руке, а вы всей диаспорой орите "Петя, мы здесь!"....кроме широкой жспины ничего вы не увидите.
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с наступающим! желаю в Новом Году большой и толстой пэрэмоги! Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод - Цензор.НЕТ 528
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вчера попалось на глаза поздравление путину от Фрау, лягушатника и сирийца-желаем вам всего хорошего, но это будет зависеть от вашего поведения. Пускай тоже прислушается ботокс
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Українська діаспора це і є справжній адвокат України в західному світі.
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Как надоели эти пафосные лозунги...
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а мені вічні зануди, у яких все зажди погано.
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Я здогадувалась, що він злодійкуватий ))
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Перестаньте с пятачком нести бред.
Вот так, сначала придумываете глупость, а потом начинаете в неё верить.
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Новий рік наближається. Зустрічай.
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И тут, появился пятачок со своим свиным рылом...
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А ну, давай, покажи, что там у тебя ещё осталось, шо "вкрасти" можно, дебил? Українська влада все більше прислухається до діаспори, - президент Конгресу українців Канади Грод - Цензор.НЕТ 7050
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У меня есть много радостных событий в жизни, но они никоим образом не связаны с тобой.
Поэтому и обсуждать здесь нечего. Украинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод - Цензор.НЕТ 9167
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Дуже добре, я тебе і в малих кількостях ледь витримую.
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тем более, что в западных диаспорах совкодрочеров ну ооочень большое количество.
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ЕЩЁ - Хотите НАБУ? Вот вам НАБУ, но с ручными клоунами-аудиторами, чтобы могли по сигналу с АП в случае чего разогнать это НАБУ нафиг. Хотите электронные декларации? Нате! Но так, чтобы никого не наказали за чемоданы кэша и имущество, записанное на тестей, бабушек, свекровей, и бабушек свекровей. Хотите антикоррупционный суд? Можно. Только так, чтобы отсеянных международными экспертами зашкварених кандидатов, можно таки назначить решением ручной Квалификационной комиссии судей.... Вот такие они эти БАРЫГИ !!!
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Ага, пріслушіваєтся, коли шекель побачать.)))
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ФейсбуХ забитий новинами про Іран. На ЦН ще не проснулися.
Эль Мюрид
10 год ·

Судя по всему, ближайшие сутки в Иране могут быть точкой кульминации событий. Долго на таком подъеме держать их не получится, весь вопрос, рискнет ли власть пойти на эскалацию и стрелять в людей уже всерьез.

Другого пути у нее сейчас нет: полностью захвачен Арак, Кашам, целые районы Тегерана свободны от полиции, она стягивается к правительственным объектам. В десяти-двенадцати городах протестующие практически сбросили власть. Руководство Ирана исчезло из медийного пространства. Интернет частично перекрыт.
Основной вопрос - отношение армии к событиям. Уже есть сообщения о сборах Басидж и КСИР, которые могут начать штурм захваченных районов и городов, однако от позиции армии зависит практически все. Если она останется нейтральной или тем более займет сторону протестующих - обстановка рухнет окончательно. Пока военные молчат и дистанцируются от происходящего.
Еще один маркер - местная элита и оппозиция. Пока она тоже не фигурирует в событиях, выжидая, в какую сторону качнутся весы. По поведению военных и оппозиции можно будет судить, насколько меняется общая обстановка.
О региональном значении происходящего говорить пока рано, однако очевидно, что обрушение власти в Иране резко изменит всю ситуацию в Ираке, Сирии, Йемене - вряд ли любое новое правительство Ирана будет продолжать текущую политику за рубежом, хотя многие интересы Ирана вполне объективны.
Иностранные лидеры сейчас воздерживаются от комментариев и реакции на происходящее, по всей видимости, тоже ожидая развития ситуации.
На текущий момент власть с вероятностью в 80-90 процентов еще способна вернуть обстановку в благоприятное для себя русло, хотя "благоприятное" - сложный термин. Тяжелое положение населения в провинции, крайне непопулярные войны, которые ведет режим - все это очень сложный фон, на котором и происходят волнения.
ПС. Текущий счет жертв - 11 человек.
ППС. У Дурова, кстати, могут быть по итогам событий очень непростые времена - протестующие ведут между собой координацию строго в Телеграме, что может стать сигналом для его перекрытия в других диктаторских странах вроде России.
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В гробу украинская власть видела ту диаспору. В белых тапках.
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Скоро эта власть козлячая пидорская будет прислушиваться к тяжёлым шагам за дверью суки.
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Да поговорить это они любят! Особенно о своей исключительно положительной роли во всех процессах. Но когда дело доходит до конкретных, практических действий, моментально глохнут,слепнут и напрочь все забывают.
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власти становятся все более открытыми к общению с диаспорой - но продолжают свое клептоманское дело.
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Украинская власть перед Новым Годом себе зряплату подняла в три раза - и давай прислушиваться к диаспоре !
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диаспора у нас украинская а вот власть жидовская.сложно успеха достигать при таком раскладе
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петро охметов тем временем с сьінками нагребает по схеме роттердам
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Укгаінска влада прислухається усе частіше до своєї діаспори не тільки з ісруїлю,але й з цілого сьвіту! Українська влада все більше прислухається до діаспори, - президент Конгресу українців Канади Грод - Цензор.НЕТ 6132
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Милые, наивные люди из диаспоры. Они не знают наших чиновников, которые внимательно тебя слушают, соглашаются и обещают, но уже через пару минут после встречи они тебя в упор не помнят и делают совершенно противоположное.
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Во, отмороженный!
К кому прислушиваться?
Там сплошные паркинсоны-бюторасты, которые дрочат на престарелую лахудру!
Не учите нас жить, лучше помогите материально!
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А кто назначил этих уродов представлять диаспору? Это жэ треш от кретина из славной Канады с маргарином вместо мозгов...вы там блть определитесь, вы хотите Украине процветания, или задницы? Хотя зная порхатых недоносков можно предположить щедрую "благодарность" канадскому порохоботу за ануслизинг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская власть все больше прислушивается к диаспоре, – президент Конгресса украинцев Канады Грод
 
 
 
 
 
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