 Канада готова разработать дорожную карту безвизового режима для Украины, - глава Конгресса украинцев Канады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод,

"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", - пояснил он.

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Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины - внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", - рассказал он.

24 октября Хусен сообщал, что Канада активно объясняет Украине, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму.