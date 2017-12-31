 Канада готова разработать дорожную карту безвизового режима для Украины, - глава Конгресса украинцев Канады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод,
"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", - пояснил он.
Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.
"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины - внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", - рассказал он.
24 октября Хусен сообщал, что Канада активно объясняет Украине, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму.
По-сути , у нас только два выхода - или всех чиновников во главе с правительством выслать куда-нибудь к еб..ям , либо самим собираться и ехать в Канаду жить и работать .
А поскольку первый вариант нереален , то нужно собираться ...
Хотя , вот в Иране подорожали яйца , и народ вышел на улицы - достала нищета .
У нас сколько жратва и тарифы не дорожай , все молчат , как мыши .