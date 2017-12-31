EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
  1309  13
Все про:Канада (999) безвизовый режим (1307) Грод (1)

 Канада готова разработать дорожную карту безвизового режима для Украины, - глава Конгресса украинцев Канады

Министр иммиграции Ахмед Хусен готов разработать дорожную карту безвизового режима для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод,

"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", - пояснил он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Порошенко назвал безвиз с ЕС главным достижением Украины в 2017 году

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины - внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", - рассказал он.

24 октября Хусен сообщал, что Канада активно объясняет Украине, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму.

Источник: https://censor.net.ua/n3042418
 
 
VEhrdlVXczVSMEV3VERkUmRFTTRkakJNU0ZGMFpFTXpNRXhNVVhWT1F6TXdURGRSYzNSSFREQk1hMmN3V1VSUmRHUkRNakJNYWxGMlNIcFJiWFJEZHpCTU0xRnpUa013TUV4QlBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот о том, чтобы из Канады в Украину без проблем - мечтаю. Дай-то, Бог, чтобы получилось...
 показать весь комментарий
 
там ему рога нужно демонстрировать на границе! канадский флаг - то прокси
 показать весь комментарий
 
Неворовать и все будет -но к сожалению коррупционеры достали
 показать весь комментарий
 
 
так кулявлобому прорабу Канада зробила пісьвісь і без всякої там "карти" ...головне засвітити що є бабло (хоч і крадене) але кому це цікаво...
 показать весь комментарий
 
Позитивная новость .
По-сути , у нас только два выхода - или всех чиновников во главе с правительством выслать куда-нибудь к еб..ям , либо самим собираться и ехать в Канаду жить и работать .
А поскольку первый вариант нереален , то нужно собираться ...
Хотя , вот в Иране подорожали яйца , и народ вышел на улицы - достала нищета .
У нас сколько жратва и тарифы не дорожай , все молчат , как мыши .
 показать весь комментарий
 
 
петро охметов и его сцудьи гатови к безвизу
 показать весь комментарий
 
Во первых . БезВиз с Канадой имеет Израиль и ещё пара африканских государств . Во вторых тут идёт речь об инертности мышления самих канадцев .Точнее нужно обобщать -англосаксов, я употребляю этот пропагандистский штамп именно для понимания того почему Канада не хочит вести с нами диалог по этому вопросу . Надо понимать что среди англосаксов канадцы видимо НЕ хотят быть первыми. Вероятно они смотрят на Лондон и Вашингтон, а там всё глухо.Как в танке . Но факт остаётся .С ним не поспоришь. Ни одна страна входящая в число англосаксов не ввела безВиз с Украиной и как то все ловко и странновато самоотстранились англосаксы от ЕС при введеннии безВиза с Украиной .......Вот Ирландия например из ЕС не выходит . Референдумы не проводила.Может ждут когда наконец Украина введёт визы с рф? Или начнёт наконец сажать коррупционеров ?
 показать весь комментарий
 
 
Украина заросла чиновничьей коррупцией как заброшенный огород осотом.А реформы состоят в сокращении этой прожорливой саранчи и перевод всего делопроизводства в открытый прозрачный режим как везде в цивилизации.Но барыга делает все наоборот
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада готова разработать дорожную карту безвизового режима для Украины, - глава Конгресса украинцев Канады
 
 
 
 
 
 вверх