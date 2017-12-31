 С сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ

Об этом информирует Цензор.НЕТ. Запуск безвиза с ОАЭ был анонсирован двумя неделями ранее.

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Как отмечали в МИД, для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.

"Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ", - указали в министерстве.

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Ранее информацию о том, что безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря, обнародовал министр иностранных дел Павел Климкин.