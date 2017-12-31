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 Политика Украины
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Все про:МИД (4303) ОАЭ (90) безвизовый режим (1307)

 С сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ

С 31 декабря официально заработал безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ. Запуск безвиза с ОАЭ был анонсирован двумя неделями ранее.

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Как отмечали в МИД, для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.

"Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ", - указали в министерстве.

Читайте также: МИД напоминает, что с 1 января въезд в Украину граждан России будет совершаться с фиксацией биометрических данных

Ранее  информацию о том, что безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря, обнародовал министр иностранных дел Павел Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3042417
 
 
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" С 31 декабря официально заработал безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами "

Перемога С сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 8906
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А почему цензор до сих пор молчит о персобиндерах, я так понимаю нет перепечатки с кацапских ссайтов а без этого никак.
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Бояться ошибиться. В свое время топили за Обаму, а вон как вышло. Теперь ждут вказівок.
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да у рахи проблемы с ираном начались)))
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Вот дошли до водыыы,напились верблюДыыыыы! С сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 4656З наступаючим!
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Класс! Щас хапаю две канистры и вперед за дешевым бензином.
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Почему не пишут что там в Иране делается уже 3 дня. Или революции уже под табу? Не одной новости! Как воды в рот набрали. А там уже сотни погибших и тысячи арестованных.
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то у рахи проблемы в сирии хезбола йок - бабла нету!!!
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Кого хвилюють проблеми диких країн що скотились в релігійне мракобісся?
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Дикий это ты! Иран по сравнению с тобой кацап цивилизация с четырех тысячилетней историей. А мракобесов у вас один хуйло заменяет всех.
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Сьогоднішні іранці мають те ж відношення до стародавньої Персії як і сучасні єгиптяни до єгиптян часів Хеопса чи сучасні італійці до римлян. І повторюсь Іран це таке ж дно як і раіся. Нічим не відрізняється. Людству від них користь лише в купівлі природних ресурсів.
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Це там копи на порше їздять і всі прості смертні доларові мільйонери?
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Зараз вже можна поїхати і переконатися в цьому )
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дві неділі від пяти до семи тисяч в дуже гарному готелі....
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НУ навіщо ж так круто відразу брати ... Ось наприклад номер в Дубаях (отель 5 зірок ) для двох дорослих 479 євро за 8 днів, і такі отелів з такими цінами немало

AVANI Deira Dubai Hotel
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Ну посольства ОАЕ по всьому світу дуже вибагливі при видачі віз, це загальновідома практика. Відмовляють без вказання причин набагато частіше, ніж посольства країн ЄС відмовляли нам до 2017 року. Причому, відмовляють навіть американцям чи німцям.
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Слава Богу, а то я думаю - куда ещё свободно поехать не смогу. С сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ - Цензор.НЕТ 9094
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там уже ніде в отелях місць немає, а якщо і десь знайдеш то буде зовсім не дешево...
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перемога с пенсией 1400 поедем в оае браво живем по новому
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Ну я вже двічі по безвізу в ЄС їздив у турпоїздки...
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Похвастался, что дальше? Надо полагать колбасу и картошку с собой тащил, если раньше не ездил потому что 30 евро не было.
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Та ні, і раніше їздив. І в 2015, і навіть в 2014. Проблема ж не в 35 євро, а в геморої і чергах в консульства.

Ну або через турагенства, а там обмежень багато - хочеться ж самому їхати "по індивідувальній програмі".

PS: Не видумуй, ковбасу в ЄС давно не пропускають - в них обмеження на м"ясні продукти із-за меж ЄС уже років 5-6. Тому брати її з собою хіба ідіоти можуть, тим паче, що у ресторанах Вільнюса чи Кракова - київські ціни...
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Та не , не объясняй . Трудно объяснить человеку преимущества свободного передвижения по Миру когда у него голова про пенсию и картоху думает. Им и Майдан не нужен был. Им один хрен с редькой что ЕС , что ТС снизу разницы не видно .
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Нежинский Владимир

Читаю коментарии и ужас берет! Дайте дороги как в Европе, дайте пенсии как в Европе, дайте зарплаты как в Европе, дайте, дайте, дайте....! Вы что охренели? Кто вам должен дать? Трамп, Меркель Или еще кто? А пока не дадите, будем летать по городам, давить людей, ставить машины поперек улиц, на детских площадках. Для вас борзые с 1 июля камеры за один ваш пролет по Киеву выкатят штраф тысяч на десять и тогда может поймете, что никто нам ничего не должен давать! Мы все обязаны делать сами! А кому не нравиться тот пусть организует партию борзых придурков и добивается власти с лозунгом #Мы за беспредел! #. Как вы задрали эти вечные недовольные всем и вся! Нужно наводить порядок на дорогах. Езжу по Киеву и от вас уродов уже тошнит. Нарушение правил достигло уже катастрофических размеров.
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Михуюлевская братия это шариковы, которые не хотят ничего делать, но жить как граждане ЕС.
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Круто, гарячі тури в Дубаї відносно недорогі, особливо взимку.
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Сьогодні цілий день будут годувати вселякими жуйками про безвіз з ОАЕ !!! Бо реальних досягнень нема і хизуватись нема чим !!))
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Безвиз с ОАЭ - ура!
Заживем теперь припеваючи.
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Ну наконец то! Теперь наши пенсы наконец то поедут развернутся там на полную! Пол Украины похуистов в Польшу поехали .четверть пидорасов хуйлу сосёт в нерезиновой ещё пара частей разъедется по другим безвизам ..даёшь ещё ! Страной заниматься будут одни АТОшники по видимому..Как обычно всё сами...Расчет диабетного пидораса именно в том что бы те кто умеет думать свалили, кто хочет справедливости и умеет её отстаивать были по одному -два-три отстреляны на фронте и осталось одно придавленное быдло ни на хуй не способное кроме целовать в жопу шефа и безмолвно пахать на выводок вальцмана практически бесплатно. Ура! безвиз с ОАЭ! Да похуй! В очко себе засуньте!
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Причем здесь пенсионеры? Это что, новость о повышении/понижении пенсии?Это новость о безвизе, вот ее и осбуждать давайте. Безвиз с ОАЭ это плохо или хорошо? Если плохо то почему?
А так любую новость можно зафукать. Минималку подняли? Зато у нас дороги плохие. Ваш комментарий реальный вброс. Что конретно вы по безвизу сказать можете?
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Это эмоции человека .Не надо затюкивать сразу его.В его словах есть правда , но она перемешана с бранью площадной и неадекватом . А безВиз это ЗДОРОВО! Здорово что ещё одна богатая и успешная страна приоткрыла двери для украинцев . БезВиз делается НЕ для одного человека, даже не для целой страны , он вероятно будет действовать и для следующих поколений украинцев , которые может быть будут более материально свободны и благополучны чем мы . И ОАЭ это ещё одна возможность посмотреть Мир , не вам так вашим детям
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Что значит затюкивать? Вы посмотрите, из всех коментариев, которые против безвиза, кто нибудь аргументировал, почему конкретно не нужен безвиз с ОАЭ? Как будто был выбор: или пенсии повысить или безвиз с ОАЭ получить, а президент наш, безвиз, негодяй, выбрал.Поэтому и оцениваю я эти коментарии как говновброс.
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Сразу видно ватного аристократа в седьмом
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Нє, я розумію, звичайно, що при Пороху в країні дуже фігово, але давайте не прибіднятися.

Тільки за 2017 рік у одну Туреччину злітали понад 1,2 млн. українських туристів.

У Єгипет - майже мільйон.

А якщо подивитися на пробки у Києві/Харкові/Львові (незважаючи на дорогий бензин, сам їздити став менше) і черги в маркетах перед Новим роком, то взагалі дивуюся...

Українці люблять прибіднятися, це погана риса. Я розумію, що у провінції дійсно проблеми і в останні роки тупо нема роботи, але у Києві і великих містах все не так погано.
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Вчера пришлось отстоять в супермаркете 40 минут в очереди...........вот такая у нас нищая Украина З сьогоднішнього дня набирає чинності безвізовий режим між Україною і ОАЕ - Цензор.НЕТ 4763
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ
 
 
 
 
 
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