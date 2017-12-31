 С сегодняшнего дня вступает в действие безвизовый режим между Украиной и ОАЭ

Об этом информирует Цензор.НЕТ. Запуск безвиза с ОАЭ был анонсирован двумя неделями ранее.
Как отмечали в МИД, для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.
"Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ", - указали в министерстве.
Ранее информацию о том, что безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря, обнародовал министр иностранных дел Павел Климкин.
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Ну або через турагенства, а там обмежень багато - хочеться ж самому їхати "по індивідувальній програмі".
PS: Не видумуй, ковбасу в ЄС давно не пропускають - в них обмеження на м"ясні продукти із-за меж ЄС уже років 5-6. Тому брати її з собою хіба ідіоти можуть, тим паче, що у ресторанах Вільнюса чи Кракова - київські ціни...
Читаю коментарии и ужас берет! Дайте дороги как в Европе, дайте пенсии как в Европе, дайте зарплаты как в Европе, дайте, дайте, дайте....! Вы что охренели? Кто вам должен дать? Трамп, Меркель Или еще кто? А пока не дадите, будем летать по городам, давить людей, ставить машины поперек улиц, на детских площадках. Для вас борзые с 1 июля камеры за один ваш пролет по Киеву выкатят штраф тысяч на десять и тогда может поймете, что никто нам ничего не должен давать! Мы все обязаны делать сами! А кому не нравиться тот пусть организует партию борзых придурков и добивается власти с лозунгом #Мы за беспредел! #. Как вы задрали эти вечные недовольные всем и вся! Нужно наводить порядок на дорогах. Езжу по Киеву и от вас уродов уже тошнит. Нарушение правил достигло уже катастрофических размеров.
Заживем теперь припеваючи.
А так любую новость можно зафукать. Минималку подняли? Зато у нас дороги плохие. Ваш комментарий реальный вброс. Что конретно вы по безвизу сказать можете?
Тільки за 2017 рік у одну Туреччину злітали понад 1,2 млн. українських туристів.
У Єгипет - майже мільйон.
А якщо подивитися на пробки у Києві/Харкові/Львові (незважаючи на дорогий бензин, сам їздити став менше) і черги в маркетах перед Новим роком, то взагалі дивуюся...
Українці люблять прибіднятися, це погана риса. Я розумію, що у провінції дійсно проблеми і в останні роки тупо нема роботи, але у Києві і великих містах все не так погано.