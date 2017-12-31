 За сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг совершил четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 30 декабря 2017.
На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, сообщают в штабе.
"На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктах. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополь агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.
Где вы там врагов учуяли ? Это же наши торговые партнеры . Порошенко собрался газ покупать у ... врагов или партнеров ?
Про Медведчука не пишите, не может Кремль сам с собой договариваться.
вчера сосед сепар приперся без руки . Руку видимо ему крокодил ужгородский откусил. ВсУ ответки не дают.
Уголь с Долбасса
Это ж партнеры торговые наши!
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Кажуть народу - "В краiни вiйна",
Але для когось це мати рilдна!