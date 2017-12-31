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 За сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг совершил четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии, - штаб

Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере соблюдать режим тишины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 30 декабря 2017.

На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, сообщают в штабе. 

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"На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктах. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополь агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.

За сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг совершил четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042415
 
 
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" За сутки враг совершил четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии "

Где вы там врагов учуяли ? Это же наши торговые партнеры . Порошенко собрался газ покупать у ... врагов или партнеров ? За сутки оккупанты совершили четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии. Ни один украинский воин не пострадал, - штаб - Цензор.НЕТ 948
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Порошенко собрался газ покупать у ... врагов или партнеров ?/ Нет спроса на российский газ -нет предложения. Нет спроса на бензин из российской нефти-нет предложения./ патриотами автомобилистов, использующих русский бензин назвать нельзя.Вопрос: что делать? Ответ:переходить на электрическую тягу. Вспомним студенческую песню: Ток зарождается внутри электрополя,Через трансформатор выходит он на волюИ, обогреваясь под вольтовой дугой,Бежит, спешит, торопится до электропивной .Эх, нам электричество сделать все сумеет,Нам электричество мрак и тьму развеет,Нам электричество все сделает дела:Нажал на кнопку - чик-чирик, поехала, пошла. Поехала , пошла на электромобиле.Или на самолично сделанном электровелосипеде
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"Достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии" - а кто именно договаривался, ФИО, на основании какого закона, чьи подписи стоят под договором с террристами, и кто именно уполномочил на закулисные сепаратные договора с оккупантами от лица Украины?

Про Медведчука не пишите, не может Кремль сам с собой договариваться.
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За добу ворог зробив чотири обстріли, незважаючи на домовленості про новорічне перемир'я. Жоден український воїн не постраждав, - штаб - Цензор.НЕТ 2272 Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 23 дек.

вчера сосед сепар приперся без руки . Руку видимо ему крокодил ужгородский откусил. ВсУ ответки не дают.
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Газ из параши
Уголь с Долбасса
Это ж партнеры торговые наши!
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Кажуть народу - "В краiни вiйна",
Але для когось це мати рilдна!
За добу ворог здійснив чотири обстріли, незважаючи на домовленості про новорічне перемир'я. Жоден український воїн не постраждав, - штаб - Цензор.НЕТ 9605
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Це гасло належить зовсім іншим людям і непотрібно його ганьбити.
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московські воші картинки малюють, українські гниди ці картинки розповсюджують.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг совершил четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии, - штаб
 
 
 
 
 
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