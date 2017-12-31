 За сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг совершил четыре обстрела несмотря на договоренности о новогоднем перемирии, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 30 декабря 2017.

На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, сообщают в штабе.

Читайте также: С начала новогоднего перемирия наемники РФ 39 раз обстреляли силы АТО, в т.ч. применяя минометы, - украинская сторона СЦКК

"На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктах. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополь агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.