 Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью на телеканале "Украина".
Он уверен, что предательство зависит от разных факторов: меркантильности, зависимости, ненависти к Украине. "Что касается разоблачения, то думаю, что таких экземпляров у нас не один в разных службах. Просто мне удалось его выявить. Он же работал с 2002 или 2004 года: в США в посольстве, он кадровый дипломат, он работал в Министерстве иностранных дел, в Администрации Президента, был переводчиком Виктора Ющенко. У него есть послужной список, и ты никогда не знаешь, когда человек решит предать свою страну. Ты ж не можешь читать, что у него в голове", – констатировал глава правительства.
Гройсман отметил, что нужно бороться с такими угрозами. "Я думаю, что нужно усиливать подразделения контрразведки. Мы находимся в состоянии войны, которую ведет против нас Россия. Эта война, к большому сожалению, несет физические утраты, жизни людей, имеет признаки гибридности, когда применяются все средства", - заявил премьер.
Он напомнил, что до 2014 года руководители СБУ, Минобороны и других спецподразделений, были зависимы от россиян или даже были гражданами РФ. "То есть они служили, наверно, не Украине. И многие были заинтересованы в том, чтобы Украина была слабой. Нам нужно это категорично опровергнуть, не соглашаться с этим. Наоборот, сделать, чтобы Украина заняла то место, которое должна занимать большая 45-миллионная нация", - резюмировал Гройсман.
Напомним, СБУ задержала замруководителя управления протокола Гройсмана Станислава Ежова 20 декабря. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки.
А СБУшники хвастали, что это - их работа
Но не стоит забывать, что и на "внутреннем" направлении то же достаточно сволочей!!!
Всегда нужно помнить изречение Симона Петлюры!
Чуть выше Lvbnhj помог мне выразить мою мысль графически...
привет !где пропадал?
насчет пахать ты прав !
вон какие очереди в магазинах!
а всё говорят что не живут "па навому" !!!
В.Басов в роли Дуремара, "Приключения Буратино", 1975 год
Власть настолько себя дискредитировала , что все уверены , что там и так только коррупционеры , воры , агенты и предатели , и по другому не бывает .
Уже давно тадепуты , прокуроры , министры и прочая шелупонь живёт сама по себе , а народ - сам по себе .
Причём , чем дальше народ живёт от своего правительства , тем лучше он живёт .
В Польше - уже лучше , но ещё не так , в Италии - получше , а в Канаде , к примеру , и совсем хорошо .
Наша власть антинародна , и ничего хорошего простому украинцу она дать не может , хоть по одному агенту каждый день арестовывай .
Всё равно никто из них не сядет в тюрьму . А вот на шею народу - запросто .
А раз знаешь, то почему с ними ничего не делаешь? Есть даже и такие, которые и не скрывают этого и не прячутся.
Например, только четыре фамилии. Ахметов, Труханов, Мураев и Вилкул.
Эти "ежики" спокойно работают и оказывают влияние на экономику и политику Украины.
А ты, Гройсман, вместо того, чтобы с ними что-то сделать, рассказываешь нам, что они есть!
Украинский Колумб, мля...
...грося-сыщик!! да....от скромности явно не зд умрет....
ИМИТАТОРЫ ПРОТИВ РОМАНТИКОВ
В уходящем году заметных событий было, словно люксовых авто возле Верховной Рады. Но нас ведь интересует те, которые определяют год наступающий.
Таких всего три, как у Золотой Рыбки.
Первое: сформировался формат общения власти с населением. Я бы назвал такой формат «закос под Ивана-дурака».
То есть, все позитивные события власть однозначно приписывает себе. Все негативные она на голубом глазу называет позитивными и тоже приписывает себе. К примеру, сейчас аномально тепло, поэтому есть экономия энергоресурсов, но Кабмин рассказывает, что эта экономия - результат его напряженного труда по энергосбережению. А вот если мы видим в магазине стартующие в стратосферу цены, то власть лихо объясняет, что «на самом деле цены стабильны, как никогда. И вообще у нас рост экономики, а недовольными могут быть только агенты Путина». Хотите убедиться - пересильте себя и послушайте премьер-министра.
Вести себя так могут либо злонамеренные идиоты, либо сволочи, которые считают безропотными идиотами всех нас.
Второе: зафиксировалась ось противостояния в обществе.
С одной стороны, это Президент Порошенко, его силовики, коррумпированное чиновничество и прикормленный бизнес, с другой - активная часть общества, которая уже убеждена, что вред, наносимый этой властью, выше, чем угроза нестабильности, эскалации войны и прочих ужасов, которыми пугают нанятые лоялисты. Эта часть общества не верит, что на власть можно повлиять через выборы и уповает только протестную, уличную активность.
Все происходящее в стране и мире этими сторонами воспринимается абсолютно диаметрально. И такое противостояние не может рассосаться само по себе.
Третье: обозначилось, что президентство Дональда Трампа будет, как бы это помягче, нелинейным.
Это важно, потому что украинская власть так достала Европу своей необязательностью и просто лживостью, что последней опорой остались Штаты. Но не потому, что в Вашингтоне еще не раскусили ПАПа, а потому, что он винтик большой схемы меж США и РФ. И вот то, как сложится эта схема плюс угроза обвинения Трампа в тайном сговоре с Путиным, решающим образом повлияет на внутриукраинский расклад.
Год назад я писал, что не понимаю, за счет чего ПАП сможет сохранить свое президентство в 2017 году. Но он сохранил, хотя власть качает и штормит все больше. И вовсе не потому, что Президент вел свою игру сильно и безошибочно - как раз наоборот. Но вот противники ПАПа оказались слишком разрозненными, некреативными и неорганизованными.
И главное: они пока не смогли предложить обществу убедительную прогшрамму, отвечающую на вопрос, а кто и что будет после того, как сметут нынешнюю власть? Обжегшись на результатах Евромайдана, общество опасается, чтобы не стало еще хуже, и поддержит только открыто заявленную убедительную команду новой власти, имеющую реальный, а не декларативный план очищения и преобразования страны.
Если такая команда будет предъявлена и принята обществом, то буквально через несколько месяцев дело о госизмене Януковича придется объединять с таким в отношении Порошенко. Не будет - готовьтесь ко второму сроку либо операции «преемник» в генпрокурорском исполнении.
Позивний - "Стакан"
Усе по Фрейду.
Аяяяяй, как непросто выявить... Да очень просто! Элементарно, я бы сказал. Работал чиновником до 2014 г. - 95%, что зрадник. Остальные 5% уже разгадать несложно.
САУНДТРЕК СЕРАЛУ ВАВИЛОН БЕРЛИН. И СЕРИАЛ ТОЖЕ... http://hd720.co/709-vavilon-berlin-2-sezon-2017.html