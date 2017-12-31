 Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью на телеканале "Украина".

Он уверен, что предательство зависит от разных факторов: меркантильности, зависимости, ненависти к Украине. "Что касается разоблачения, то думаю, что таких экземпляров у нас не один в разных службах. Просто мне удалось его выявить. Он же работал с 2002 или 2004 года: в США в посольстве, он кадровый дипломат, он работал в Министерстве иностранных дел, в Администрации Президента, был переводчиком Виктора Ющенко. У него есть послужной список, и ты никогда не знаешь, когда человек решит предать свою страну. Ты ж не можешь читать, что у него в голове", – констатировал глава правительства.

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Гройсман отметил, что нужно бороться с такими угрозами. "Я думаю, что нужно усиливать подразделения контрразведки. Мы находимся в состоянии войны, которую ведет против нас Россия. Эта война, к большому сожалению, несет физические утраты, жизни людей, имеет признаки гибридности, когда применяются все средства", - заявил премьер.

Он напомнил, что до 2014 года руководители СБУ, Минобороны и других спецподразделений, были зависимы от россиян или даже были гражданами РФ. "То есть они служили, наверно, не Украине. И многие были заинтересованы в том, чтобы Украина была слабой. Нам нужно это категорично опровергнуть, не соглашаться с этим. Наоборот, сделать, чтобы Украина заняла то место, которое должна занимать большая 45-миллионная нация", - резюмировал Гройсман.

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Напомним, СБУ задержала замруководителя управления протокола Гройсмана Станислава Ежова 20 декабря. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки.