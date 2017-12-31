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Все про:шпионаж (648) Гройсман (3738) Ежов (13)

 Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман

Когда и по какой причине человек решит предать свою страну - неизвестно. Вычислить это непросто.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью на телеканале "Украина".

Он уверен, что предательство зависит от разных факторов: меркантильности, зависимости, ненависти к Украине. "Что касается разоблачения, то думаю, что таких экземпляров у нас не один в разных службах. Просто мне удалось его выявить. Он же работал с 2002 или 2004 года: в США в посольстве, он кадровый дипломат, он работал в Министерстве иностранных дел, в Администрации Президента, был переводчиком Виктора Ющенко. У него есть послужной список, и ты никогда не знаешь, когда человек решит предать свою страну. Ты ж не можешь читать, что у него в голове", – констатировал глава правительства.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Гройсман назвал ситуацию, созданную вокруг задержания Ежова, странной

Гройсман отметил, что нужно бороться с такими угрозами. "Я думаю, что нужно усиливать подразделения контрразведки. Мы находимся в состоянии войны, которую ведет против нас Россия. Эта война, к большому сожалению, несет физические утраты, жизни людей, имеет признаки гибридности, когда применяются все средства", - заявил премьер.

Он напомнил, что до 2014 года руководители СБУ, Минобороны и других спецподразделений, были зависимы от россиян или даже были гражданами РФ. "То есть они служили, наверно, не Украине. И многие были заинтересованы в том, чтобы Украина была слабой. Нам нужно это категорично опровергнуть, не соглашаться с этим. Наоборот, сделать, чтобы Украина заняла то место, которое должна занимать большая 45-миллионная нация", - резюмировал Гройсман.

Читайте также: В следующем году будет задержан еще один бывший чиновник высокого уровня, завербованный РФ, - Арьев

Напомним, СБУ задержала замруководителя управления протокола Гройсмана Станислава Ежова 20 декабря. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки.

Источник: https://censor.net.ua/n3042414
 
 
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Не из КГБ. Он был адъюнктом Киевской высшей школы милиции МВД СССР. А как депутат СССР был лично был знаком и с Горбачевым и с Крючковым. Состоял в партии Батькивщина. И если он подозревает Тимошенко в связях с ФСБ - ему верят, но Турчинов Таврический, как жена цезаря - вне подозрений.
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Он написал: "Просто мне удалось его выявить".
А СБУшники хвастали, что это - их работа
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У него есть послужной список, (у всех минских договорняков есть послужные списки перед рабсеей)и ты никогда не знаешь, когда человек решит предать свою страну.(они и предают Украину ) Ты ж не можешь читать, что у него в голове"(но вот что в голове у грузина-читают,а что в головах бывших регионально-мацковских предателей не читаю не видят,а вместе предают
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Опять квадратная говорящая голова что-то мелет с утра
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Привет Джамал Ну как тебе пасаж шестерки Петручио ? С самого утра начинает смешить лохов в предверии праздника А ведь если вдуматся Смешнее не бывает Кругом в правительстве на рапзных должностях засели зрадныки И так и норовьят антихристы выведать у маланцев Самую таинственую тайну Количество слепых и зрячих трастов Тайное финансовое движение их наполнения И кто и как делится пенензами с Петручио и Гросей И усе етол докладают х\\\\у Ну не супостаты
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В Украине до тех пор не будет порядка пока за нерадивость,не компитентность,взяточничество и предательство не будет отвечать в равной мере и тот кто РЕКОМЕНДОВАЛ того или иного чиновника на должность.Тогда и взятка за назначение не будет актуальна так как никто не захочет лишаться места у корыта из за рекомендованого на ту или иную должность того кто больше заплатит или кума,брата,свата.
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Это он сейчас сказал за "внешнее" направление"...
Но не стоит забывать, что и на "внутреннем" направлении то же достаточно сволочей!!!

Всегда нужно помнить изречение Симона Петлюры!
Чуть выше Lvbnhj помог мне выразить мою мысль графически...
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А може люди цілісінький рік копієчку до копієчки збирали, що відсвяткувати Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 657
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индейцам вредно огненная вода - но ради нового года выпью, под утро, наверное и то только водку(украинскую) когда домой приеду - не ну с меня брать пример не следует ,праздник ведь
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І правильно. Як не сьогодні то завтра, попереду п'яний місяць. Свято за святом.

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Смори много огненой воды не пей А то как бы горя не случилось Ить ритуальная пляска около тотемного удода дело сурьезное Не ровен час копыта поломаешь Или вывихнешь
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Вчора вперше бачив на величезній парковці біля Метро що нема де машину притулити.
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Приве, Ильюха ! Работы много и сейчас вот допиваю кофе и бегу работать.При нынешнему рошеновскому покращенни нужно пахать , а не то с голодухи и холоду ласты склеишь.Это минстецевским тут за высеры платят. Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 52
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Всех Добрых украинцев с наступающим Новым годом, пусть темные силы останутся позади.
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Спасибо тебе , Дружище с Белой Руси ! А то что там пишут порошенковцы и юные гройсмановцы . не обращай внимание. Тебя так-же с НАСТУПАЮЩИМ !
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Гройсман , выявите уже труханова! Про этого супер засекреченного агента кремля, который всю жизнь свою прошлую получал зарплату в росконсульстве, имеет расейский паспорт, платит там налоги, является вместе с россиянами хозяином росийскрй компании рост и тд. Агент кремля управляет миллионным городом!
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житель "пекла" сейчас покажет как народ живёт!
вон какие очереди в магазинах!
а всё говорят что не живут "па навому" !!! Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3600
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А я тут ни при чем! А я тут ни при чем!

В.Басов в роли Дуремара, "Приключения Буратино", 1975 год
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Интересно, что главенствует для наших барыг? Меркантильность, зависимость или ненависть к народу Украины?
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То кажуть, що зловили велику рибу, потім - що Єжов не мав доступу до секретних даних. Так велика риба, чи мала, чи вааще не риба? )))
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Предатели, диверсанты, барыги это ягоды одного поля. И те и другие за бабки страну продают
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Більших зрадників та коллаборантів ніж привладна іудня типу Вальцмана, Гройсмана та іних ...манів в Україні нема.
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я знаю предателей НАШЕГО НАРОДА И НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ: парашенка,гроисман,луценка,авакав.
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А бейцалюк ,засраков,мужеложенко,................................................................? Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в різних наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7021
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ти барана перед зачиненими воротами бачив ?
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Грося распинается как пригрел предателя перед ахметовским каналом
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Ответный ход.Намек,что в АП шпионов не меньше. Предателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8533
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Ложь во всём - "большая 45-миллионная нация" ....из-за вас мразей эта нация скоро будет кочующей.
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Дай угадаю с первого раза Конечно орденом Героя УКраины Думаю задолго до того как маланци наконец спердолят в Липецк и Тель--Авив Петручио лично приколет Трижды облобзаеть и прослезится ВСе таки торговый партнер Совместно отжали у Курченка \вкрапленый газ\ Подняли цену по сравнению с ним в два раза И скырдуют бабло в слепые и зрячие трасты
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Да он только лишь за его роль в убийстве Стуса тянет на героя Украины, с точки зрения Порошенко.
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Убейте коррупцию и предателей Украины убьёте. Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в різних наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8952
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Если честно , то факт задержания агента Кацапии в Правительстве мало волнует украинцев .
Власть настолько себя дискредитировала , что все уверены , что там и так только коррупционеры , воры , агенты и предатели , и по другому не бывает .
Уже давно тадепуты , прокуроры , министры и прочая шелупонь живёт сама по себе , а народ - сам по себе .
Причём , чем дальше народ живёт от своего правительства , тем лучше он живёт .
В Польше - уже лучше , но ещё не так , в Италии - получше , а в Канаде , к примеру , и совсем хорошо .
Наша власть антинародна , и ничего хорошего простому украинцу она дать не может , хоть по одному агенту каждый день арестовывай .
Всё равно никто из них не сядет в тюрьму . А вот на шею народу - запросто .
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Что касается разоблачения, то думаю, что таких экземпляров у нас не один в разных службах. Просто мне удалось его выявить.Источник:https://censor.net.ua/n3042414 Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в різних наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4451 Афигеть!!! ОНО выявило!!!! Ну если много,давай остальных! Уверен,эта дебиляра даже не поняла что перданула! Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в різних наших службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4451
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)))))))) подсказываю для убогих!!! весь ЖопоБлок, меРтвечук, Шлюня и т.д все это ПИДОрашенские шлюхи которые давно должны гнить на пожизненом с полной конфискацией!!!
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Не гниють вони по одній причині тому що в них шоколадна "криша" яку очолює головний агент хуйла шоколадний барига!
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Зрадофільський репертуар незмінний 😂
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Гройсман, а ты их всех уже знаешь и пересчитал, раз сделал вывод, что их много?
А раз знаешь, то почему с ними ничего не делаешь? Есть даже и такие, которые и не скрывают этого и не прячутся.
Например, только четыре фамилии. Ахметов, Труханов, Мураев и Вилкул.
Эти "ежики" спокойно работают и оказывают влияние на экономику и политику Украины.
А ты, Гройсман, вместо того, чтобы с ними что-то сделать, рассказываешь нам, что они есть!
Украинский Колумб, мля...
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один Медведчук.. только чего стоит.. Контразведки не надо
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та да, грося, не твои ли подельники сперли картошку, которую собирали ровенские школьники на фронт? картошку продали в киевский ресторан вместе с письмами школьников. весь олх в одежде и пайках - вас не много, просто вы конченые Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в наших різних службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9427
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Кремль травит всех по очереди. Сначала Турчинов, потом Яценюк, потом Порошенко. Сейчас Гройсман. По кремлевской травле можно делать выводы об эффективности проевропейской политики.
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Травит... Так затравил, что им дышать нечем Не травит, а пиарит своих самых верных друзей и агентов.
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Тю, а говорили,что СБУ выявила агента, как оказалось-это великий контрразведчик Гройсман,подарил конторе показнык,вот молодец какой: реформатор,экономист, а в свободное время балуется сыском!
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Александр Кочетков
ИМИТАТОРЫ ПРОТИВ РОМАНТИКОВ
В уходящем году заметных событий было, словно люксовых авто возле Верховной Рады. Но нас ведь интересует те, которые определяют год наступающий.
Таких всего три, как у Золотой Рыбки.
Первое: сформировался формат общения власти с населением. Я бы назвал такой формат «закос под Ивана-дурака».
То есть, все позитивные события власть однозначно приписывает себе. Все негативные она на голубом глазу называет позитивными и тоже приписывает себе. К примеру, сейчас аномально тепло, поэтому есть экономия энергоресурсов, но Кабмин рассказывает, что эта экономия - результат его напряженного труда по энергосбережению. А вот если мы видим в магазине стартующие в стратосферу цены, то власть лихо объясняет, что «на самом деле цены стабильны, как никогда. И вообще у нас рост экономики, а недовольными могут быть только агенты Путина». Хотите убедиться - пересильте себя и послушайте премьер-министра.
Вести себя так могут либо злонамеренные идиоты, либо сволочи, которые считают безропотными идиотами всех нас.
Второе: зафиксировалась ось противостояния в обществе.
С одной стороны, это Президент Порошенко, его силовики, коррумпированное чиновничество и прикормленный бизнес, с другой - активная часть общества, которая уже убеждена, что вред, наносимый этой властью, выше, чем угроза нестабильности, эскалации войны и прочих ужасов, которыми пугают нанятые лоялисты. Эта часть общества не верит, что на власть можно повлиять через выборы и уповает только протестную, уличную активность.
Все происходящее в стране и мире этими сторонами воспринимается абсолютно диаметрально. И такое противостояние не может рассосаться само по себе.
Третье: обозначилось, что президентство Дональда Трампа будет, как бы это помягче, нелинейным.
Это важно, потому что украинская власть так достала Европу своей необязательностью и просто лживостью, что последней опорой остались Штаты. Но не потому, что в Вашингтоне еще не раскусили ПАПа, а потому, что он винтик большой схемы меж США и РФ. И вот то, как сложится эта схема плюс угроза обвинения Трампа в тайном сговоре с Путиным, решающим образом повлияет на внутриукраинский расклад.
Год назад я писал, что не понимаю, за счет чего ПАП сможет сохранить свое президентство в 2017 году. Но он сохранил, хотя власть качает и штормит все больше. И вовсе не потому, что Президент вел свою игру сильно и безошибочно - как раз наоборот. Но вот противники ПАПа оказались слишком разрозненными, некреативными и неорганизованными.
И главное: они пока не смогли предложить обществу убедительную прогшрамму, отвечающую на вопрос, а кто и что будет после того, как сметут нынешнюю власть? Обжегшись на результатах Евромайдана, общество опасается, чтобы не стало еще хуже, и поддержит только открыто заявленную убедительную команду новой власти, имеющую реальный, а не декларативный план очищения и преобразования страны.
Если такая команда будет предъявлена и принята обществом, то буквально через несколько месяцев дело о госизмене Януковича придется объединять с таким в отношении Порошенко. Не будет - готовьтесь ко второму сроку либо операции «преемник» в генпрокурорском исполнении.
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Ежов младенец в сравнении с реальными предателями Украины, окопавшимися на Банковой.
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ну потрібно ж показати роботу, що хліб їдять не даром.
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Вообще то в Мордоре,МатвиенКО председатель Совета федерации Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в наших різних службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9854
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Грося, ти ж на чолі того списку.

Усе по Фрейду. Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в наших різних службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7448
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…сказал один из главных зрадников.

Аяяяяй, как непросто выявить... Да очень просто! Элементарно, я бы сказал. Работал чиновником до 2014 г. - 95%, что зрадник. Остальные 5% уже разгадать несложно.
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Как вы ДОЛБОДЯТЛЫ уже задолбали УКраину -- ты мудак выйди на базар и в супермаркеты --- ты такого даже 10 % не видел при СССР --при полной ЭКОНОМИКЕ !!!! Непонятно ??? В СССР хочешь и снова колбасу по 2 -20 делить на заводе по 200 грамм в неделю и убивать людей в очереди в магазине за бутылкой водки ?? Вперед в Россию -- только без умных людей . Долбодятлы .
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Ет ты к чему соевый ? Может ето все в магазинах появилось потому что богоданые маланци нас качественно и нгеусыпно ротэрдамят Или своим лакеям министрам милионные зарплаты дали При нищете 75% украинцев Ты побереги свое петушиное сердце
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Потому гребень соевый я не валю с Украины Что я здесь родился 61 г тому назад и живу столько же И мои предки украинци лежат в могилах на украинских кладбищах и мои дети и внуки тут живут и естествено родственики и друзья Соевый удод где ты видел что я Украину грязью обливаю ? Маланци оседлавшие власть не Украина и не украинци Ето временщики зарабатывающие бабки на Ротэрдамах+ откатах и розграблении бьюджета Ето у тебя петуха нет головы А я увапжаемый человек специалист пенсионер честно проработавший всю жизнь И уж конечно не такая копеечная мразь как ты
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Тебе почитаєш - при владі ісчадіє пекла при владі в Україні. Але ж так не буває: щось робиться добре, щось не дуже. Тільки говори конкретно: наприклад, тобі не подобаються тариф на воду тому, що хочу все безкоштовно, свинину на базарі давали тобі за півціни, бо ти такий гарний. Ну хоча б в такому дусі. Тільки потім скажи, хто повинен заплатити за таке щастя.
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Мені не подобається що за три роки не полкараній ні один вбивця Небесної сотні Мені не подобається що в державі яка має 19 атомних блоків і два десятки ТЕС електроенергія коштоує практично стільки ж як в денржавах які не мають жодної своєї електростанції Мені не подобаєтся що гшарант не виконав жодної передвиборчої обіцянки Мені не подобається що в країні яка експортує зерновихї на 17 лярдів ботон в якому не має 500 гшрам коштує 40 центів За мене платити не тренба Але мені не подобається коли держава залазить в карман до м*яко кажучи не заможних уккраїнців
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А що ему предъявили,аккаунт в ВК,чи есть плёнки как на Михо?!А то ще Грося извиняться та компенсацию буде Ёжику сплачувати
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ДЛЯ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ І СЬОГОДЕННЯ: СТАЛІН і його агентура + Т.ЗВ. КОМУНЫСТИЧНИЙ РУХ, - В НІМЕЧЧИНЫ, - ДО ГІТЛЕРА, - БУЛИ ГОСПОДАРЯМИ В БЕРЛІНІ... ЯК ТЕПЕР ПУТІН... В КИЄВІ https://www.youtube.com/watch?v=uekZpkYf7-E babylon berlin soundtrack "Zu Asche zu Staub - YouTube И ДАЛЕЕ http://www.game-ost.ru/albums/183348/babylon_berlin_music_from_the_original_tv_series/ САУНДТРЕК СЕРАЛУ ВАВИЛОН БЕРЛИН. И СЕРИАЛ ТОЖЕ...
САУНДТРЕК СЕРАЛУ ВАВИЛОН БЕРЛИН. И СЕРИАЛ ТОЖЕ... http://hd720.co/709-vavilon-berlin-2-sezon-2017.html
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Як що так,то треба методом Эрдогана.Бац и за день 3000 арештованих агентiв Зрадників, подібних до Єжова, ще багато в наших різних службах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6281
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Десь 80% спецслужб - потенційні зрадники: Кримнаш і даунбас це довів. Може простіше розігнати ці кубла і створити щось нове?
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Я особисто знаю батька "зрадника Єжова" - він є фізик з Київського національного університету ім. Святого Володимира - Т. Шевченка. Тому можу з 100% впевненестю сказати, що "зрадник Єжов" ніякий не зрадник. А от стосовно Порошенка, Турчинова, Муженка, Грицака, Юги і Гросі - я не певен. Скоріше за все вони є прямими зрадинками Батьківщини, нашої Неньки-України.
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Декому і кобила - наречена. Ти, мабуть, з даунецька строчиш: звідти в Україні всі здаються зрадниками.Та і Україна для них вже бувша. А вот вони за путєна і за православіє істінноє -ні разу не зрадники.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредателей, подобных Ежову, еще много в разных наших службах, - Гройсман
 
 
 
 
 
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