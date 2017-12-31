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 Общество
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Все про:археолог (114) история (1295) Киев (15120)

 Археологи консервируют на зиму "средневековый Киев"

В Киеве проводятся работы по защите и сохранению в зимний период деревянных находок на Почтовой площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Надлежащую консервацию находок должен проводить исследователь. Однако, с момента, когда находки были обнаружены, никаких работ по их консервации ни совершалось", – говорится в сообщении. Финансирование нашлось и исследователи начали работы, которые позволят защитить и сохранить древесину в непогоду.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Чиновники Минкульта сорвали археологический сезон во всей Украине, - Институт археологии

КГГА также инициирует проведение международной конференции по вопросам консервации артефактов и музеефикации памятника археологии на Почтовой площади.

Напомним, в апреле директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак сообщал, что инвестор четыре месяца не финансирует раскопки под Почтовой площадью. Раскопки там начались два года назад, после того, как во время строительства подземного ТЦ рабочие обнаружили древние артефакты. Это оказались уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3042412
 
 
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и смотри - но , ни одному из казламордых шавок тут и писат неохота... Ну не прилепишь сюда и- зраду, и оффшоры............ Тролли запоребриковые - реально тупы, хуже крыс..................
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Порохобот! В средневековом Киеве лучше жилось, чем сейчас. И вообще
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Все это средневековье олигархов не интересует. Поэтому финансирования раскопок не будет.
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Коррупционный проект на Почтовой площади: застройкой занимается "Саблезубая Блени". https://censor.net.ua/p239258
Киевская власть отдала историческую часть столицы - Почтовую площадь - под стройку торгового центра. Фирма ООО «Хенсфорд-Украина», которой перепало такое счастье, существует всего два месяца. Директор фирмы - брюнетка Марина Ткаченко. Саму же фирму связывают с людьми президента Виктора Януковича.


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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрхеологи консервируют на зиму "средневековый Киев"
 
 
 
 
 
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