 Археологи консервируют на зиму "средневековый Киев"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Надлежащую консервацию находок должен проводить исследователь. Однако, с момента, когда находки были обнаружены, никаких работ по их консервации ни совершалось", – говорится в сообщении. Финансирование нашлось и исследователи начали работы, которые позволят защитить и сохранить древесину в непогоду.

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КГГА также инициирует проведение международной конференции по вопросам консервации артефактов и музеефикации памятника археологии на Почтовой площади.

Напомним, в апреле директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак сообщал, что инвестор четыре месяца не финансирует раскопки под Почтовой площадью. Раскопки там начались два года назад, после того, как во время строительства подземного ТЦ рабочие обнаружили древние артефакты. Это оказались уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева.