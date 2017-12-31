 Гройсман назвал ситуацию, созданную вокруг задержания Ежова, странной

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал премьер в интервью на телеканале “Украина”.

“Мы полгода, совместно со Службой безопасности Украины, выискивали, кто конкретно из протокола, аппарата, секретариата этим занимался. И буквально за несколько недель до этого уже знали, кто это. Потом было задержание, потому что он, в принципе, хотел покинуть территорию Украины”, - отметил премьер.

Он уточнил, что операция продолжалась около шести месяцев. До того момента, когда появилось подтверждение об утечке информации.

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“Он занимался протокольными мероприятиями. У него не было доступа к какой-либо специальной, закрытой информации с ограниченным доступом. Это официальные переговоры — то, что снимают СМИ, что фактически всем доступно”, - поделился Гройсман.

Но в этом случае предательство - не самое странное, отмечает премьер: "Когда мы шесть месяцев проводили специальные мероприятия, и никто об этом не знал, нигде утечки не было, что очень хорошо. Я благодарен Службе безопасности и контрразведке за качественную работу. Но почему его выводили через центральный вход Кабинета министров Украины, причем под камеры, для меня это по сегодняшний день очень странно. Поскольку специальная машина находилась на заднем дворе Кабмина и ничто не предвещало, что его выведут прямо под камеры и так громко, на весь мир и так далее. Я считаю, этот вопрос требует осмысления. Мне даже говорят, что это под меня хотели подложить какой-то "взрыв", по моей репутации или что-то другое, но такими вещами мою сущность и репутацию не изменить".

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На уточняющий вопрос, кто мог злоумышлять против него, Гройсман ответил: “Тут возможны только домыслы. Но не имеет значения. Подкладывали не под меня, а, по-сути, под Украину. Но Украина непобедима и подкладывать под государство невозможно”.

Напомним, СБУ задержала замруководителя управления протокола Гройсмана Станислава Ежова 20 декабря. Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки.