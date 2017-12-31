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 Верховный суд РФ подтвердил законность оснований не регистрировать Навального кандидатом в президенты

Как отмечается в решении ВС России, ЦИК РФ мотивированно отказал в регистрации инициативной группы, выдвинувшей Навального в кандидаты на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Оспариваемое истцом постановление (ЦИК) является законным и обоснованным. Порядок принятия решения ЦИК соблюден. А доводы административного истца являются несостоятельными", - огласил судья Николай Романенков.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом

По словам юриста Ивана Жданова, представляющего интересы Навального, государством в отношении политика нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе "право на справедливое судебное разбирательство".

"Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ", - сказал он.

Также читайте: Отказ Навальному в регистрации вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов президента России, - Европейская служба внешнеполитической деятельности

Сам Навальный на заседание суда не явился. Его юристы объяснили это тем, что "оппозиционер понимал, что решение будет политическим, поэтому прислал своих представителей".

Напомним, 24 декабря оппозиционер подал документы в ЦИК РФ о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году. На следующий день ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Источник: https://censor.net.ua/n3042410
 
 
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Иран.Сообщается, что протестующие теперь полностью контролируют Город Кашан.
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Вот те и Новый год, прощелкали Мэйдан под носом, в Иране!
Теперь там шайтаны разведутся, а это поближе к мягкому исламскому подбрюшью Россиюшки, чем "замиренная" Сириюшка Верховный суд РФ подтвердил законность оснований не регистрировать Навального кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 5925
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Там ничего хорошего не будет. Крови много будет и по бегут они в Турцию. Вот посмотрите, что в Турции с беженцами и обратите внимание как самоустранилась Европа.
В Турции заявили, что ЕС должен быстрее выделять стране деньги на нужды сирийских беженцев
Сьогодні о 03:23•Гордон

Из обещанных ЕС €6 млрд на нужды сирийских беженцев Турция пока получила только €1,78 млрд.Евросоюз пока не перечислил Турции значительную часть обещанных средств, которые должны были пойти на нужды сирийских беженцев, проживающих в этой стране. Об этом 30 декабря заявило турецкое министерство по делам ЕС.
Турция и ЕС договорились о сумме €6 млрд, но Турция получила только €1,78 млрд. Из них €1,3 млрд передали международным организациям, которые занимаются проблемами беженцев, €120 млн турецкому Минздраву, €270 млн минобразования и €12 млн министерству внуренних дел.
"ЕС должен быстрее выполнять свои обязательства, когда учитываются потребности сирийцев", заявили в министерстве.
В то же время в Турции заявили, что потратили $30 млрд на нужды сирийских беженцев.
Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.
По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 387 тыс. В 2017 году в Европу прибыло уже почти 132 тыс. мигрантов, из них почти 126 тыс. по морю. Погибли во время переправки 2537 искателей убежища.
В марте 2016 года ЕС заключил с Турцией договор о реадмиссии мигрантов в обмен на финансовую помощь и предоставление безвизового режима. 24 апреля Турция заявила о выполнении всех условий по договору. Тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подчеркнул, что если ЕС попытается отложить введение безвиза, Анкара прекратит принимать нелегальных мигрантов из Европы
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Ближний Восток рано или поздно должен был взорваться пожаром. Ибо тотальный звиздец, который там уже не одно десятилетие тянется, не может и дальше продолжатся. Вспомните, как США говорили, что там должна произойти перестановка сил. Сдается мне, что неспроста США признали Иерусалим столицей Израиля. Надеюсь, в Иране после революции приойдет более адекватное правительство, ибо знаю по самым молодым иранцам - многие приверженцы западных ценностей и все то бла-бла-бла о том, что там религиозные фанатики. Современная религия уже не отвечает этому времени.
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Тех иранцев, которых я видел последнее время я бы не назвал носителями западных ценностей. Но там есть разные люди с очень древней культурой. Но скорее всего их там скоро задавят.
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Вроде там же вышли против действующего режима. Новостей пока мало, но где-то вычитал, что уже даже некоторые армейские подразделения на стороне протестующих. Так что нифига непонятно. Интересно кто-то из больших игроков делает ходы на Ближнем Востоке: сначала Сирия, потом неудачный переворот в Турции, потом обвинения Катара, затем аресты в Саудовской Аравия, после чего признания Иерусалима и вот тебе революция в Иране) Просто офигеть))
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Видимо,разные иранцы бегут из Ирана в разные стороны.Те,которых я встречал тут, от Американцев особо по мировоззрению не отличаются,вполне прогрессивные люди.
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Иранцы разные по нациям и религии. Зороастрийцы может? Или азербайджанцы из Ирана?
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Если Иран выведет свои войска на защиту своего режима, то Асаду крышка.
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По любому персы это не расслабленные сурианцы. Там если чего русню враз на клапти порвут.
Да и традиция есть старинная там - ипашить мордву по полной.
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Да. Но для россии это выгодно. Она может начать поставку оружия через курдов. Конфликт приведет к подорожанию нефти. А рашке только этого и надо.
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Подорожание, если и будет, то некритичное, и ненадолго. Потом цена рухнет. Сауды и прочие вывалят на рынок всё, что придерживали до сих пор. Они враги с сегодняшним иранским режимом в Йемене, и выдавить иранскую долю с рынка углеводородов для них - просто приятный новогодний подарок. Это может обрушить режим в пропасть.
Может, наконец в Иране что-то хорошее произойдёт... Ведь там немало цивилизованных людей, которым надоело мракобесие...
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Стрим везде пропал,наверно рубанули нет
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Протестующие атакует КСИР базы в Бандар Аббас (Южный Иран) с горючими материалами, в эти минуты.
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Блин как на Майдане отбивают у полицейских своих.
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Мэйдан он и в Иране Мэйдан, да и не там только.......
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Канцелярия представителя Хаменеи в Мелайер (Западный Иран) подожжена демонстрантами. Посланник покинул город.
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Свежий Эль Мюрид-полностью захвачен Арак,Кашам,целые районы Тегерана свободны от полиции,она стягивается к правительственным объектам.В двенадцати городах протестующие практически сбросили власть.Руководство Ирана исчезло из медийного пространства.Интернет частично перекрыт.
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Навальный, Завальный, Отвальный, Нас...ный... Все это сорта российского дерьма.
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Порччик Ржевский:
- а теперь, господа офицеры каламбурчик: "Верховный суд РФ подтвердил законность незаконности оснований не регистрировать Навального"
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Там один сорт кацапів: кацапус вульгаріс, що в перекладі означає кацап звичайний.
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У кацапів була одна-єдина людина, яка могла зробити з них людей.
Вони його вбили.
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Чи не та людина, що за Єльцина НТВ закривала, і щодо Криму не знала що казати?

Расєянин - як крокодил - добрий-поганий, а ненажера.
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Этот суд может назначить президентом хуйпа пожизненно.Зачем тогда выборы хуйла?
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ну от реально...КАК ТО ПОХ..Й)))
СЛУШАЛ ЕГО ИНТЕРЬЮ ПО УКРАИНЕ...ТАК говно ЕЩЕ ТО
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Верховный суд РФ... звучит как-то комично.
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А чего Цензор прощелкал новость про революцию в Иране? Эта же революция может сделать как глобальную перестановку сил на Ближнем Востоке с мире, так и глобальный киздец.
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Придется ПУЙЛУ и в Иран своих баранов на убой гнать))))
Ой придется русске Ванька еще и там сакрально отрезанную голову оставлять))))
Ай да шоломиты)))Ай да сукины дети))))
Токо Пуйло договорился с Ердоганом....как тут прилетело со стороны)))))
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ну от казалось...Израиль маленький)))
А на своей обрезаной флейте....шатает весь Ближний Восток))))
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Это самоубийство загнать своих баранов в 80-миллионную страну))
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В 1979 году СССР это пробовал, но вышвырнули советских из Ирана быстро.
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Так Пуйло еще тот СОВКОДРОЧЕР-РЕВАНШИСТ))))))
Везде хочет - МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ!!!)))))
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Ну ты сравнял СССР, который по своим мощностям мог участвовать сразу в 2-3 конфликтах, и рашку. Сирия, Украина и Иран - не потянут. А там еще гонка вооружения и КНДР. Сдается мне, что дядя Сэм не на шутку розсердился) Мало того, что таким образом решает давно назревшие проблемы на Ближнем Востоке и с КНДР, так еще парашу ловит на крючке и втягивает во всей больший киздец)))
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Может и так, думаю не сможет россия войти в Иран.
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Не шатай, наложено табу на эти события,в рашке,у нас и наверно у луки
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Думаю,шо все не так драматично.У нас тоже сообщают только о массовых анти-правительственных демонстрациях и одном протестующем,возможно раненным в живот.CNN показывает как рвут портреты Хомейни.Наверное,все заняли выжидательную позицию,боятся сглазить.
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Так это у тебя слишком давние данные,я смотрел стрим,уже пропал везде,так штурмовали резиденцию какого то генерала,в Тегеране горит мерия,два города уже полностью под контролем протестующих ,11 застреленных,раненных много
Верховный суд РФ подтвердил законность оснований не регистрировать Навального кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 5262 Fuat‏ @fuadhudЧитатьЧитать @fuadhudЕщеFuat Ретвитнул(а) Iran RevolutionProtesters shouting at fleeing police forces "Besharaf!" ("dishonest", "disgraceful", "inglorious") as death toll of protests jumps to 11, hundreds wounded.
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Нифига себе,они уже штурмуют базу КСИР в Бандар Аббас,с применением взрывчатки.Там серьезный замес намечается.
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А все началось с маленького протеста через подорожания яиц,вот так оно бывает
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ЕвроМайдан тоже начался с мирного протеста пары сотен студентов. А один сербский студент-туберкулезник аж целую мировую войну спровоцировал.А Американская Революция началась с пьяной поножовщины местных с британскими солдатами в Бостоне.Когда обстановка в обществе напряжена,хватает малого камушка,шоб сдвинуть с места целую лавину.
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Пох кого там на кацапщине не регистрируют в президенты. Главное. что карлик прет мордор надежно.
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кацапом больше кацапом меньше....

разницы нет.
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А кто такой этот аннальный? это бутерброд такой на удмуртии?
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Где тонко, там и рвется. Скоро у росвладыки ширинка расстегнется. В прочем, король итак голый - и это уж давно видать издалека.
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Ехал парень на Урал -- в Калифорнию попал.
Вот какой рассеянный, сын Сары Моисеевны...
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Карлик не остановиться пока не угробит кацапию, задание должно быть выполнено, там стадо- хоть убивай , хоть взрывай ,хоть трави и мори голодом, лишь бы только было дешевое бухло, и со всех экранов вещали шо оно- " вяликая нация" .
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поетому я за ксюшу - та рассию в первом же бутике потратит.
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Элла Памфилова формально права.у неонациста Навального не погашена судимость.Точно так же отказали в регистрации и Олегу Лурье....ранее судим...
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Хтось вірить, що якби цього імперця зареєстрували, то він би переміг ?
То яка тоді різниця ?
Я зовсім не здивуюся, якщо під час четвертого строку воШдя, вони щось підмалюють у своїй конституції, щоб дозволити путі ще й 5-й термін або зроблять чергову рокіровку.
Чекаю, що своєю смертю воно не подохне. Швидше б. Для нас це б означало кінець війни, але не змінило б москалів.
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https://twitter.com/fuadhud Короче, вот адрес твиттера человека, который вещает с Ирана. На сегодняшний час: протестующие взяли 2 города, в столице Ирана горит мерия, в это время штурмуют базу КСИР с применением взрывчатки. Пока что 11 погибших и много раненных. замес, по ходу, только начинается. Вот так практически начинается Новый Год. И, главное, события в Иране втянут многих ключевых игроков, чем события в Сирии.
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Пох взгляды Навального. Он реальная оппозиция режиму, точка. Это полезно для региональной рашкинской и мировой демократии, точка. Чем больше проблем лично у фюрера Путина - тем меньше проблем у мира. Точка.
Не понимать этого - @$#@#$#&&#@!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВерховный суд РФ подтвердил законность оснований не регистрировать Навального кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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