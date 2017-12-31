 Верховный суд РФ подтвердил законность оснований не регистрировать Навального кандидатом в президенты

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Оспариваемое истцом постановление (ЦИК) является законным и обоснованным. Порядок принятия решения ЦИК соблюден. А доводы административного истца являются несостоятельными", - огласил судья Николай Романенков.
По словам юриста Ивана Жданова, представляющего интересы Навального, государством в отношении политика нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе "право на справедливое судебное разбирательство".
"Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ", - сказал он.
Сам Навальный на заседание суда не явился. Его юристы объяснили это тем, что "оппозиционер понимал, что решение будет политическим, поэтому прислал своих представителей".
Напомним, 24 декабря оппозиционер подал документы в ЦИК РФ о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году. На следующий день ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.
Теперь там шайтаны разведутся, а это поближе к мягкому исламскому подбрюшью Россиюшки, чем "замиренная" Сириюшка
В Турции заявили, что ЕС должен быстрее выделять стране деньги на нужды сирийских беженцев
Сьогодні о 03:23•Гордон
Из обещанных ЕС €6 млрд на нужды сирийских беженцев Турция пока получила только €1,78 млрд.Евросоюз пока не перечислил Турции значительную часть обещанных средств, которые должны были пойти на нужды сирийских беженцев, проживающих в этой стране. Об этом 30 декабря заявило турецкое министерство по делам ЕС.
Турция и ЕС договорились о сумме €6 млрд, но Турция получила только €1,78 млрд. Из них €1,3 млрд передали международным организациям, которые занимаются проблемами беженцев, €120 млн турецкому Минздраву, €270 млн минобразования и €12 млн министерству внуренних дел.
"ЕС должен быстрее выполнять свои обязательства, когда учитываются потребности сирийцев", заявили в министерстве.
В то же время в Турции заявили, что потратили $30 млрд на нужды сирийских беженцев.
Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.
По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 387 тыс. В 2017 году в Европу прибыло уже почти 132 тыс. мигрантов, из них почти 126 тыс. по морю. Погибли во время переправки 2537 искателей убежища.
В марте 2016 года ЕС заключил с Турцией договор о реадмиссии мигрантов в обмен на финансовую помощь и предоставление безвизового режима. 24 апреля Турция заявила о выполнении всех условий по договору. Тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подчеркнул, что если ЕС попытается отложить введение безвиза, Анкара прекратит принимать нелегальных мигрантов из Европы
Да и традиция есть старинная там - ипашить мордву по полной.
Может, наконец в Иране что-то хорошее произойдёт... Ведь там немало цивилизованных людей, которым надоело мракобесие...
#Tehran now #IranianProtests
- а теперь, господа офицеры каламбурчик: "Верховный суд РФ подтвердил законность незаконности оснований не регистрировать Навального"
Вони його вбили.
Расєянин - як крокодил - добрий-поганий, а ненажера.
СЛУШАЛ ЕГО ИНТЕРЬЮ ПО УКРАИНЕ...ТАК говно ЕЩЕ ТО
Ой придется русске Ванька еще и там сакрально отрезанную голову оставлять))))
Ай да шоломиты)))Ай да сукины дети))))
Токо Пуйло договорился с Ердоганом....как тут прилетело со стороны)))))
А на своей обрезаной флейте....шатает весь Ближний Восток))))
Везде хочет - МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ!!!)))))
Fuat @fuadhudЧитатьЧитать @fuadhudЕщеFuat Ретвитнул(а) Iran RevolutionProtesters shouting at fleeing police forces "Besharaf!" ("dishonest", "disgraceful", "inglorious") as death toll of protests jumps to 11, hundreds wounded.
но лагеря есть.
разницы нет.
Вот какой рассеянный, сын Сары Моисеевны...
То яка тоді різниця ?
Я зовсім не здивуюся, якщо під час четвертого строку воШдя, вони щось підмалюють у своїй конституції, щоб дозволити путі ще й 5-й термін або зроблять чергову рокіровку.
Чекаю, що своєю смертю воно не подохне. Швидше б. Для нас це б означало кінець війни, але не змінило б москалів.
Не понимать этого - @$#@#$#&&#@!