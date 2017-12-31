 Верховный суд РФ подтвердил законность оснований не регистрировать Навального кандидатом в президенты

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Оспариваемое истцом постановление (ЦИК) является законным и обоснованным. Порядок принятия решения ЦИК соблюден. А доводы административного истца являются несостоятельными", - огласил судья Николай Романенков.

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По словам юриста Ивана Жданова, представляющего интересы Навального, государством в отношении политика нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе "право на справедливое судебное разбирательство".

"Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ", - сказал он.

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Сам Навальный на заседание суда не явился. Его юристы объяснили это тем, что "оппозиционер понимал, что решение будет политическим, поэтому прислал своих представителей".

Напомним, 24 декабря оппозиционер подал документы в ЦИК РФ о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году. На следующий день ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.