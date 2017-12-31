 Семья из шести человек угорела в Ивано-Франковске

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Курс".

“Трагедия произошла на улице Сечевых Стрельцов, 16. Факт гибели людей подтверждают в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области, но подробности пока не сообщаются”, - говорится в публикации.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Житель Ивано-Франковска около года насиловал несовершеннолетнюю дочь, - Нацполиция

По информации издания, погибла известная в городе поэтесса 38-летняя Оксана (Руслана) Гордиенко. С ней нашли 27-летнего мужа Сергея и детей: 10-летнего Огнезара, 10-летнюю Ивгу, 5-летнюю Ведану и Тивера, который родился в этом году.

“Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших. Светлая память! Прошу всех быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, особенно это актуально в период праздников. Берегите друг друга”, - написал на своей facebook-странице городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.