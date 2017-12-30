 Путин поздравил мировых лидеров, кроме Порошенко, Грибаускайте, Дуды и Кальюлайд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента РФ.

“В поздравлении Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе Президент России отметил, что минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместная работа по построению отношений союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе будет продолжена”, - говорится в сообщении.

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Далее в том же духе перечисляются поздравления Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну, Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, Президенту Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президенту Киргизской Республики Сооронбаю Жээнбекову, Президенту Республики Молдова Игорю Додону, Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову.

Следующие новогодние поздравления идут в таком порядке: Аргентина, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Куба, Монако, Сербия, Сирия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, ЮАР и Япония.

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Президент США Дональд Трамп упомянут после президента Словении Борута Пахора, а Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайеру — после лидеров Социалистической Республики Вьетнам: президента Чан Дай Куанга и генсека ЦК Компартии Нгуен Фу Чонга. Президент Франции Эммануэль Макрон - после лидера Финляндии Саули Ниинистё.

В списке нет президентов Украины Петра Порошенко, Литвы Дали Грибаускайте, Латвии Раймондса Вейониса, Эстонии Керсти Кальюлайд и Польши Анджея Дуды. Зато есть поздравления для Папы Римского Франциска, Генсека ООН, директора МВФ и другие.