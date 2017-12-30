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Все про:поздравление (599) Порошенко (14041) Путин (23410) Грибаускайте (154) Дуда (199)

 Путин поздравил мировых лидеров, кроме Порошенко, Грибаускайте, Дуды и Кальюлайд

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Первыми в списке идут президенты постсоветских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента РФ.

“В поздравлении Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе Президент России отметил, что минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместная работа по построению отношений союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Кавказском регионе будет продолжена”, - говорится в сообщении.

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Далее в том же духе перечисляются поздравления Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну, Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, Президенту Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президенту Киргизской Республики Сооронбаю Жээнбекову, Президенту Республики Молдова Игорю Додону, Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву,  Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову.

Следующие новогодние поздравления идут в таком порядке: Аргентина, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Куба, Монако, Сербия, Сирия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, ЮАР и Япония.

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Президент США Дональд Трамп упомянут после президента Словении Борута Пахора, а Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайеру — после лидеров Социалистической Республики Вьетнам: президента Чан Дай Куанга и генсека ЦК Компартии Нгуен Фу Чонга. Президент Франции Эммануэль Макрон - после лидера Финляндии Саули Ниинистё.

В списке нет президентов Украины Петра Порошенко, Литвы Дали Грибаускайте, Латвии Раймондса Вейониса, Эстонии Керсти Кальюлайд и Польши Анджея Дуды. Зато есть поздравления для Папы Римского Франциска, Генсека ООН, директора МВФ и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3042407
 
 
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А с чего бы не возвращаться? У меня денег в оффшорах нет, в сепаратизме не замечен, с Саакашвили лично не знаком...
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А тому що тобі там буде краще. До своїх поїдеш.
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Это уж я как-нибудь сам решу. Без сопливых скользко.
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ПаРашка рванула вперёд? Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2096 А вот ТАСС.РУ другого мнения:

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ - около 660 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей", - сказал министр.
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Что это меняет? Резерв для того и копят, чтобы его когда-то потратить
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И банк, и кузня, и пятый канал с конфетами... Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9505
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Ну и нормально. Гитлер Сталина во время войны тоже не поздравлял. Но лучше бы хуйло поздравило пэдро. Это поубавило бы его симпатиков. Наверное. Есть здесь такие? Любители кучерявошоколадного вора.
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Обломалось тебе, Рогозин ты наш, опять траекторию Петра не рассчитал ! Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2800
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Плохо работают страны западной демократии - список исключений должен быть гораздо шире. Ну а этой четверке респект и уважуха
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Пусть же сцарь к могиле Сталина придет и с уклоном низким поздравит отца всех народов, Учителя своего.
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спасибо петру за это и только лишь за это, больше ни за что, к огромнейшему сожалению. Не, кабанчик Петя молодец, не бояться когда карлик пытается в него дерьмом плюнуть, это поступок мужика, кто бы что не говорил, но бл... какого же хера ты не строишь страну и обираешь свой народ вместе со своим кодлом, ну и и чем же ты лучше этого вонючего мордорского карлика
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На РАБссии сурьёзно думают 86 % умственных калек,что плешивое КГБэшное чучело живущее до сих пор в 1945 году выведет Тугодумную РАБссию в 22 век.....,Лаптеное быдло отстало от мирового сообщества на 150 а то и более лет.... Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 59
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Путя не вітає Порошенка з 2014-го (Ердогана "забув" у 2015-му). І не лише з Новим Роком.
Навряд чи Пеця теж його вітає. І правильно робить.

Для тих, хто опановує / покращує українську мову (бо тут сьогодні були суперечки про =малу батьківщину= / бАтьківщину).
В тему.

Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9070
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"Сім год мак не родив, і голоду не було"
Як шо хуйло назавжди забуло де та Україна знаходиться,то цьому можно тіки радіти.
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З Наступаючим Новим Роком Вельмишановна Панi Лiлiя.Дай Боже Здоров*ячка та Наснаги. Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 142Хай Господь береже Вас та рiдних Ваших.
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Дякую пану, і Вам ,і вашої родині , теж мої вітання ,та побажання - здоровля , кохання , взаєморозуміння ,та достатку!
З наступаючим новим роком ! Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2868
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Этот изгой хуйло Путя мало кого интересует точно так же как и его окружение шакалов Сурков песков лавров шойгу и т.д. Вам не по хрен кого поздравил это хуйло или не поздравило... Нашли тему! ёпт.
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яка прикрість Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 6495 ..
Фоточка хуйла, до речі, дуже симпатична в статті, виглядає він прямо як обісцяна моль ))
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Ну все,теперь точно Петруха фабрику в липецке закроет !
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-- а у нас тут про хуйла ни звука! -- токо о пророссийских сепаратистах, российских войсках и исламских террористах...
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не хотел "спалить" своего лучшего агента "педро шоколадного"!
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Ви зрадофіли такі бальовані, вам не догодиш Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7021
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"В списке нет президентов Украины Петра Порошенко, Литвы Дали Грибаускайте, Латвии Раймондса Вейониса, Эстонии Керсти Кальюлайд и Польши Анджея Дуды". - щетай пару цыфирь в рейтинг им обеспечено. Велдан, ху)ло...
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Интересная такая маленькая НАТА рисуется "Од можа до можа". Пора бы ГРУ спецшколу имени Сусанина открывать Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2101
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У Путлера позднее зажигание?Рождество уже как почти неделю прошло.
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Рождество не может пройти Оно случилось. Это Новый год ещё не наступил..
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МАЦКОВСКОЕ ГОУНО - ОБИДЕЛОСЬ !!! Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2811 Так говорят- на обиженных воду возят ! Путін привітав світових лідерів, окрім Порошенка, Грібаускайте, Дуди та Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9475
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ніх...я не НОВИНА..і взагалі Цензор, нашо таке подавати. Та хай здохне скотина, от тоді разом і потішимось...
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Путін думає, що комусь цікаво, кого він там і після кого привітав? І навіщо наші транслюють цю маячню?
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пуйло никто , кого он поздравил или не поздравил(кроме совков конеш),на его днюху не вспомнил...а он,моль побитая,все названивает )))
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странно что петю не поздравил, все же одна компания
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Хуйло, кроме того, что оно дурное, так еще и смешное))
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Начало сдыхания хуйла, муслимские страны поздравляет, подбздевает, кого не поздравил, так тех вообще боится, короче масквабад сметут муслимы и хохлы )))))
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Подростковые комплексы таки берут верх) Это хорошо. Значит мы имеем дело с довольно туповатым и ущербным индивидом рода человеческого. Но перед сильными таки лебезит, не смотря на то что его мокают в гавно. Это о многом тоже говорит.
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Есть такие поздравуны, от поздравлений которых хрен отмоешь репутацию. Хотя, у Сралина она и так неотмываемая.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин поздравил мировых лидеров, кроме Порошенко, Грибаускайте, Дуды и Кальюлайд
 
 
 
 
 
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