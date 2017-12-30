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 Директор аэропорта "Николаев" Галайко арестован на 2 месяца с возможностью залога 2,5 млн грн

Заводской райсуд Николаева избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора КП "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали при попытке дать взятку председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании Галайко под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Прокуратура проверит, откуда у директора аэропорта "Николаев" деньги на взятку главе ОГА Савченко

Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного.

Напоминаем, директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко пытался дать взятку в размере 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3042406
 
 
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Интересно какая у директора николаевского аэропорта зарплата. Хватит ли ему на залог?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор аэропорта "Николаев" Галайко арестован на 2 месяца с возможностью залога 2,5 млн грн
 
 
 
 
 
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