 Директор аэропорта "Николаев" Галайко арестован на 2 месяца с возможностью залога 2,5 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании Галайко под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

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Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного.

Напоминаем, директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко пытался дать взятку в размере 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.