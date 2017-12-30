 Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди поставленных лекарств 80 тыс. доз сыворотки противостолбнячной, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз противорабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP.

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Груз из Индии будет распределен в регионы согласно потребностям, в том числе и для посттравматической профилактики столбняка.

В Минздраве сообщают, что на 2018 год в бюджет заложено 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.

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