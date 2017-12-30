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 Политика Украины, Здоровье
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 Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав

Правительство Индии в качестве гуманитарной помощи предоставило Украине более 130 тыс. доз специфических сывороток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди поставленных лекарств 80 тыс. доз сыворотки противостолбнячной, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз противорабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Перечень "Доступных лекарств" расширится на 10 препаратов для сердечников и астматиков, - Минздрав

Груз из Индии будет распределен в регионы согласно потребностям, в том числе и для посттравматической профилактики столбняка.

В Минздраве сообщают, что на 2018 год в бюджет заложено 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.

Читайте: В Украине катастрофическая нехватка вакцин от полиомиелита, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3042403
 
 
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Не плохой подарок врачам к Новому году, будет чем поторговать в 2018.
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А я бы посоветовала вакцину от столбняка испытать сначала на Парубии, чтобы он не застывал столбом перед указаниями Преза.
Сыворотку от бешенства - на Ляшко, поскольку он любит коров и бодаться.
Сыворотку от змеиных укусов - на Луценчихе, потому что она своим длинным языком уже достала.
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індийские препараті имеют самое низкое качество компонентов и саміе слабіе технологии очістки..
индийскими лекарствами в совке всех кормили...
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в совке других не было,а если и были то еще худшего качества чем индийские... Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2879
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Это да.......Вы об этом знаете, а дураки в ВОЗ нет. Поэтому у индийских препаратов сертификация по стандартам GMP. И почему Вы до сих пор не в ВОЗ?
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Индия давно рванула в производстве медикаментов, не надо тут советские сказки рассказывать..нам бы так.... .это как корейские авто...
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ліки від ЦІЄЇ держви як ГУМАНІТАРКУ отримає Україна!
ГАНЬБА!!!
Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7144

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Та ты шо, тупые европейцы уже но-шпу не употребляют?
... Все в очередь за пилюли.ру.!
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А в больницах с граждан за эту халяву будут деньги требовать.
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ну не без этого!), рехформа ж на носу.- надо бы успеть!)))
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"Правительство Индии в качестве гуманитарной помощи предоставило Украине более 130 тыс. доз специфических сывороток."

Гуманитарная помощь из... Индии.
Спасибо, это та новость, которую я хотел бы услышать накануне Нового Года. Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2678
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Сцука, зрада сплошная предновогодняя...
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Нет, из Ю.Судана не надо. Там до сих пор каннибализм. Мало ли, пришлют колбасу из сахарной свинины.
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Польских гусей уже тракторами не давите?
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а вони, ці дози) дійсно діють, чи просто демонстраційні?!
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А наступного року йуля буде продавати медичні маски від смертельного грипу чи ні? Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3998
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Знову побираємось, знову на ліки для нації грошей не вистачає, знову корито пусте вийшло.
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Объяснить можешь, почему у тебя флажок скандинавский?
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да и сорока доз не жалко - вот только не поможет...
проще усыпить...
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Потому что порохобыдло - это наш украинский аналог ватников.
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Чего то намечается,такие крысы зря бежать не будут,наверное задротов скоро начнут бить

Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2775
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что ты ноешь - ты ноешь из буцигарни, или стоишь под дулом автомата...?
прокси зачем - по вконтаченным и одноглазникам лазить...?
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вякнул бы такое на передовой - был бы ковриком для вытирания ног перед блиндажом...
попробуй это повторить бойцам - яйца только дома оставь - ато открутят...\ещё не оперился - а перья тут распустил павлин...\
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Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав

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Це воно! Це довгоочікувана медична рехформа! Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9932
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Обана! На АП, Раду и Кабмин хватит с судьями хватит. Так, змеи, бешено воруют, будто на них столбняк напал! Пора проводить вакцинацию.
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Твою ж... это та самая нищая Индия?

Докерувалися свинячьи реформаторы.
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А противоядие от укусов карлика из питерской подворотни есть?
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Индия подарыла, а наши забарыгуют. Ведь теперь деньги ходят за поциентом! Вот это попёрло!
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Особливо необхідна сиворотка від зміїних укусів зимою.Заїпали ті змії-проходу не дають ,в мене вже всі ноги і дупа гадюками і кобрами покусані. Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4671 вчора тарантул з дерева скочив-добре що я в шапці був.Скорпіони по під"їзду вночі бігають-спати не дають. Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 664
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У нас в Беларуси есть ядовитые гадюки. А у вас то климат потеплее
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Зимой как раз змеи полезут и столбняк обострится, а к лету выйдет срок вакцин... Хотя дареному коню...
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A было время когда в Москве правили украинцы. В те времена СССР помогал развивающимся странам, не наоборот.
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дожились, что Индия уже гум. помощь предлагает. Скоро и Африка начнет помогать. Позорище.
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я би від дешевих бананів не відмовився...
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кто про что)
Надеюсь, мы до того не доживемся, что Африка нам будет бесплатно бананы присылать)
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Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2551 Дружественный индийский народ в очередной раз подтверждает что является верным союзником Украины! Спасибо!
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Всему рады! Тем более сывороткам от столбняка и бешенсва.
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плохие не плохие... но в Украине не было вообще антидифтирийных сыво-ок, как и противозмиеиных. В 2014 году наши Защитники былы неоднократно укушены змеями... Индусам спаибо! А нашему минздраву - позор!!!
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Кстати, фарма из Индии, не самая плохая. Там запущены новейшие технологии и лекарства, особенно натуральные, очень эффективны. Хотелось бы знать, кто производитель и за счёт чего такая щедрость? Может, вакцина новая и ее на нас хотят испытать, вместо обезьян?
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С бешенством вообще проблема! Просто люди не сталкивались и кепкують с этого! Не представляете как это искать по всем соседним областям сыворотку против бешенства и найти ее поздно и за 8тыс. грн. Стыдно , но спасибо Индии, хоть ее и продадут функционеры.Но если срок годности будет проходить , может дешевле отдадут...
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Как не крути, но Индия стала для Украины не дружественной страной. Вспомним как Индия голосовала за резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
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А Турция сколько лекарственных препаратов подарила Украине за прошедший год ?
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У кацапа спрашивают: вот расея дружит с Индией. В результате, мы каждое утро пьем напиток, поставляемый из Индии. Какой именно?
- Боже мой, неужели рассол?!
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Хотя зрадофобия и есть бешенство барьіг-лекарство навряд-ли поможет!Вот,гельотина-как раз бьі в пору пришлась!
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Утилизировать дороже, чем подарить Украине) Всем прикорытным- от бешенства) По две дозы)
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Помню целое событие государственного масштаба трехмесячной давности: Украина закупила что-то около 125 доз от столбняка. На 40 миллионов человек. Были назначены народные гулянья.
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Индия подарила Украине...

"Как про Гану -- все в буфет за сардельками.
А я и сам бы взял кило -- да плохо с деньгами..."
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Взагалі-то протипраацева сиррватка і антирабічна сироватка - це одне і те ж. А в переліку названі, як різні імунобіологічні препарати. Чи то журнашлюхи недобрехали, чи то в МОЗ довбоjоb'и
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИндия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав
 
 
 
 
 
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