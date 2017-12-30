 Индия подарила Украине более 130 тыс. доз сывороток от столбняка, бешенства и змеиных укусов, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Среди поставленных лекарств 80 тыс. доз сыворотки противостолбнячной, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз противорабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP.
Груз из Индии будет распределен в регионы согласно потребностям, в том числе и для посттравматической профилактики столбняка.
В Минздраве сообщают, что на 2018 год в бюджет заложено 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.
Сыворотку от бешенства - на Ляшко, поскольку он любит коров и бодаться.
Сыворотку от змеиных укусов - на Луценчихе, потому что она своим длинным языком уже достала.
индийскими лекарствами в совке всех кормили...
ГАНЬБА!!!
... Все в очередь за пилюли.ру.!
Гуманитарная помощь из... Индии.
Спасибо, это та новость, которую я хотел бы услышать накануне Нового Года.
проще усыпить...
прокси зачем - по вконтаченным и одноглазникам лазить...?
попробуй это повторить бойцам - яйца только дома оставь - ато открутят...\ещё не оперился - а перья тут распустил павлин...\
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Це воно! Це довгоочікувана медична рехформа!
Докерувалися свинячьи реформаторы.
Надеюсь, мы до того не доживемся, что Африка нам будет бесплатно бананы присылать)
- Боже мой, неужели рассол?!
"Как про Гану -- все в буфет за сардельками.
А я и сам бы взял кило -- да плохо с деньгами..."