 Госпогранслужба советует перед праздничным путешествием проверить, нет ли на границе заторов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

“В период зимних праздников на границе фиксируется существенное увеличение пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска, особенно на украинском-польском участке. Именно поэтому для создания комфортных условий путешествующим и минимизации возможных неудобств при пересечении границы накануне и в период Новогодних и Рождественских праздников сотрудники Госпогранслужбы заблаговременно приняли необходимые меры. В частности, усилены составы смен пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и тому подобное”, - сообщают в ведомстве.

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По информации Службы, в прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был достаточно динамичным. “Всего на государственной границе пограничники оформили 265 000 человек и 56 000 транспортных средств и этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим днем. При этом вчера вечером фиксировались скопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 автомобилей), "Рава-Русская" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)”, - говорится в сообщении.

Чтобы эффективнее спланировать поездку за границу, в Госпогранслужбе советует учитывать информацию о скоплении автомобилей, а для выбора оптимального маршрута движения — пользоваться онлайн-сервисом для просмотра ситуации на основных пунктах пропуска.