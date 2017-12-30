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 Госпогранслужба советует перед праздничным путешествием проверить, нет ли на границе заторов

Пограничники принимают все необходимые меры, чтобы не допускать возникновения очередей на границе в период зимних праздников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

“В период зимних праздников на границе фиксируется существенное увеличение пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска, особенно на украинском-польском участке. Именно поэтому для создания комфортных условий путешествующим и минимизации возможных неудобств при пересечении границы накануне и в период Новогодних и Рождественских праздников сотрудники Госпогранслужбы заблаговременно приняли необходимые меры. В частности, усилены составы смен пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и тому подобное”, - сообщают в ведомстве.

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По информации Службы, в прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был достаточно динамичным. “Всего на государственной границе пограничники оформили 265 000 человек и 56 000 транспортных средств и этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим днем. При этом вчера вечером фиксировались скопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 автомобилей), "Рава-Русская" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)”, - говорится в сообщении.

Чтобы эффективнее спланировать поездку за границу, в Госпогранслужбе советует учитывать информацию о скоплении автомобилей, а для выбора оптимального маршрута движения — пользоваться онлайн-сервисом для просмотра ситуации на основных пунктах пропуска.

Источник: https://censor.net.ua/n3042402
 
 
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Хоть на Новий Рік закрийте проходи з лугандонами.
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чому Київ-Сеул виходить в півтора рази ДОРОЖЧЕ ніж "Київ-Варшава"+"Варшава-Сеул"?
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Да не в погранслужбе дело: таможня волынит бессовестно. Видел на днях - стоят десятки машин, а появляются промеж машин каких-то два таможенника и пропадают на время. Еще два- три в отдалении попивают кофеек. В итоге очереди как бы на польской стороне, хотя поляки оформляют за 5 минут, а вот наши родные...Поляк так и сказал: я могу вообще открыто ворота, а куда поедете, ваши не пускают? Да и какой онлайн-сервис? где камеры, которые раньше показывали очереди перед воротами Краковца, Шегиней на нашей стороне? Выключили перед "прорывом" Михо - и до сегодняшнего дня.
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Сегодня проверил методом пересечения в сторону Польши через переход Кракове. Заторов нет, но вот именно погранслужба вместе с таможенниками работает ОЧЕНЬ херово. И как следствие тянучки и задержки именно из-за неповоротливости и Лёни работников погранперехода. Оценка - 3- . Наводите порядок!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоспогранслужба советует перед праздничным путешествием проверить, нет ли на границе заторов
 
 
 
 
 
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