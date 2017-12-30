 Украина договаривается об обустройстве баз санавиации с Airbus и Eurocopter, – Гройсман

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, премьер сказал в эфире ТРК "Украина" в субботу.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – отметил Гройсман.

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Он сообщил, что уже есть предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter. По словам премьера, данной идеей занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.