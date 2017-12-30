 Украина договаривается об обустройстве баз санавиации с Airbus и Eurocopter, – Гройсман

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, премьер сказал в эфире ТРК "Украина" в субботу.
"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – отметил Гройсман.
Он сообщил, что уже есть предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter. По словам премьера, данной идеей занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.
будет шо пилить.нечем уродам заняться .
срочно санавиация понадобилась.
В Украину не зайдет ни одна компания с мировым именем.
И всему виной вы - дилетанты-барыги с винницкого рынка..
Может теперь у каждого министра под домом будет личный вертолет.
И ОДНАЖДЫ МЫ В НЕБЕ УВИДИМ СТАЮ ВЕРТОЛЕТОВ , улетающих в теплые страны.
Главное, чтобы крыша позволила.
Здание должно изначально проектироваться с расчётом на вертолётную площадку на крыше; иначе оно однажды рухнет, от вибраций или просто из-за превышения допустимой нагрузки.
В случае отсутствия возможности оборудования вертолётной площадки вблизи лечебного учреждения, рассматривается возможность оьустройства ВП на крыше здания.
Проектирование обустройства вертолётной площадки на крыше существующего здания начинается с изучения проектной, строительной и жксплуатационной документации на зданиe, проведения всестороннего обследования армирования и бетона (металла) несущих колонн, перекрытия и кровли, исследование материалов на прочность, огнестойкость, шумо- и виброизоляцию и т.д. По результатам обследования определяется возможность/невозможность обустройства ВП для данного типа вертолётов и в случае положительных результатов экспертиз разрабатывается техническое задание на проектирование и т.д. Например, санитарный Eurocopter EC135 имеет максимальный взлётный вес 2,8 тонны и радиус действия свыше 600 км.
При проектировании ВП учитываются запас прочности крыши при аварийных посадках, огнестойкость и системы пожарной безопасности при разливе топлива и проч.
Вертолётная площадка на крыше здания может опираться на существующие строительные конструкции, дополнительные внешние конструкции, примыкать к крыше или опираться на внутренние дополнительные колонны. Тип и техническое решение ВП выбирается применительно к существующим условиям с учётом санитарных, строительных и авиационных норм.
Почти весь этот текст - попытка придать форму "законности" данного мероприятия, с целью экономии. Единственное разумное решение указано в конце: "... дополнительные внешние конструкции...", "...опираться на внутренние дополнительные колонны...". Т.е. дополнительная нагрузка требует установки дополнительных опор. Это разумно, но это совсем не то же самое что вы написали в первом комментарии: "Главное, чтобы крыша позволила."
По сути, установка дополнительных опор, плюс оборудование самой площадки - это создание отдельной, новой конструкции, механически не полагающейся на прочность существующего здания.