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 Украина договаривается об обустройстве баз санавиации с Airbus и Eurocopter, – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в разных регионах Украины необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, премьер сказал в эфире ТРК "Украина" в субботу.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – отметил Гройсман.

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Он сообщил, что уже есть предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter. По словам премьера, данной идеей занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3042401
 
 
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А чого так спішити? війна всього 4 роки йде.
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ну так подними жопу и сделай быстрее, балабол
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новые схемы для барыг.
будет шо пилить.нечем уродам заняться .
срочно санавиация понадобилась.
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Кацапы априори будут впереди по санавиации по объективным причинам - размеры страны.
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согласен.... но по причине нарастающих объёмов санации+200 / + 300
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Не согласен. Эти объёмы только снижаются, впрочем обоюдно.
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Уважаемый премьер в курсе, сколько стоит санавиация? Нет, конечно иметь пару вертолётов нужно обязательно. Возможно он это и имел ввиду...
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Лучше у них не спрашивать. Они недоумённо пожмут плечами.
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сколько бы не стоило, но санацию террористов надо осуществлять
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я писал о санации, а санавиация -исполнитель
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все Миша! Пока! Я иду спать... До завтра!
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Это точно, вертолёты ещё куда не шло, а постройка аэродрома даже для небольших самолетов влетит в копеечку.
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Бредни на ночь от Гроси ...
В Украину не зайдет ни одна компания с мировым именем.
И всему виной вы - дилетанты-барыги с винницкого рынка..
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Янек сбежал на вертолете.
Может теперь у каждого министра под домом будет личный вертолет.
И ОДНАЖДЫ МЫ В НЕБЕ УВИДИМ СТАЮ ВЕРТОЛЕТОВ , улетающих в теплые страны.
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хай летять на той світ, ще теплі країни паскудити цім сміттям
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О, вован прорізався перед НРоком, після твоїх "рехформ" рятувати, може, нікого не треба буде.
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Санавиация? Аэродромы? Достаточно вертолетных площадок возле медцентров или на них, если позволяет крыша.
Главное, чтобы крыша позволила.
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про шо ти кажеш?! "криша" у них пап, гося і авака) - куди більше?! Україна домовляється про облаштування баз санавіації з Airbus і Eurocopter, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9938
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Вы когда и какой строительный вуз окончили ?
Здание должно изначально проектироваться с расчётом на вертолётную площадку на крыше; иначе оно однажды рухнет, от вибраций или просто из-за превышения допустимой нагрузки.
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Чепуха.
В случае отсутствия возможности оборудования вертолётной площадки вблизи лечебного учреждения, рассматривается возможность оьустройства ВП на крыше здания.
Проектирование обустройства вертолётной площадки на крыше существующего здания начинается с изучения проектной, строительной и жксплуатационной документации на зданиe, проведения всестороннего обследования армирования и бетона (металла) несущих колонн, перекрытия и кровли, исследование материалов на прочность, огнестойкость, шумо- и виброизоляцию и т.д. По результатам обследования определяется возможность/невозможность обустройства ВП для данного типа вертолётов и в случае положительных результатов экспертиз разрабатывается техническое задание на проектирование и т.д. Например, санитарный Eurocopter EC135 имеет максимальный взлётный вес 2,8 тонны и радиус действия свыше 600 км.
При проектировании ВП учитываются запас прочности крыши при аварийных посадках, огнестойкость и системы пожарной безопасности при разливе топлива и проч.
Вертолётная площадка на крыше здания может опираться на существующие строительные конструкции, дополнительные внешние конструкции, примыкать к крыше или опираться на внутренние дополнительные колонны. Тип и техническое решение ВП выбирается применительно к существующим условиям с учётом санитарных, строительных и авиационных норм.

Україна домовляється про облаштування баз санавіації з Airbus і Eurocopter, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1727
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Спасибо; это вы какой-то СНИП цитируете ?
Почти весь этот текст - попытка придать форму "законности" данного мероприятия, с целью экономии. Единственное разумное решение указано в конце: "... дополнительные внешние конструкции...", "...опираться на внутренние дополнительные колонны...". Т.е. дополнительная нагрузка требует установки дополнительных опор. Это разумно, но это совсем не то же самое что вы написали в первом комментарии: "Главное, чтобы крыша позволила."
По сути, установка дополнительных опор, плюс оборудование самой площадки - это создание отдельной, новой конструкции, механически не полагающейся на прочность существующего здания.
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Ну, раз сабакин занялся, значит санавиации быть Україна домовляється про облаштування баз санавіації з Airbus і Eurocopter, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6101
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Хотят закупить медицинские вертолёты. Спасать раненных при ДТП на трассе вне города самое то. Идея хорошая. Если это спасение будет финансироваться из бюджета.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина договаривается об обустройстве баз санавиации с Airbus и Eurocopter, – Гройсман
 
 
 
 
 
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